کد خبر: 1380600
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۷
سیاست » اخبار کلی

عراقچی راهی نیویورک شد

3 وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در صدر یک هیئت دیپلماتیک عصر امروز یکشنبه تهران را ترک کرد.

وزیر امور خارجه پس از توقفی کوتاه در قطر به نیویورک پرواز خواهد کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، قطر ، نیویورک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار