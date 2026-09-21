هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

قرارگاه خاتم به دشمن هشدار «حملات مستمر، مؤثر و دردناک» داد. ظاهراً جلسه فرماندهان نظامی امریکا و برخی کشور‌های منطقه در آلمان و تحرکات و سخنان تحریک‌آمیز دشمن علت این هشدار راهبردی است. دشمن و به‌ویژه شیوخ منطقه یک‌بار هشدار رهبر شهید که «این‌بار جنگ، منطقه‌ای خواهد بود» را نادیده گرفتند و اکنون در باتلاق این نادیده‌انگاری گرفتارند. آیا دست‌کم کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس این‌بار معنای این تهدید ایران را با تمام وجود می‌فهمند: «تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت»!

جوان آنلاین: قرارگاه خاتم به دشمن هشدار «حملات مستمر، مؤثر و دردناک» داد. ظاهراً جلسه فرماندهان نظامی امریکا و برخی کشور‌های منطقه در آلمان و تحرکات و سخنان تحریک‌آمیز دشمن علت این هشدار راهبردی است. دشمن و، به‌ویژه شیوخ منطقه، یک بار هشدار رهبر شهید که «این‌بار جنگ منطقه‌ای خواهد بود» را نادیده گرفتند و اکنون در باتلاق این نادیده‌انگاری گرفتارند. آیا دست‌کم کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس این بار معنای این تهدید ایران را با تمام وجود می‌فهمند: «تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت».

قرارگاه خاتم‌الانبیا روز گذشته در اطلاعیه‌ای خطاب به امریکا و کشور‌های منطقه اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی، امریکای جنایتکار در پی پوشش شکست‌ها و دستیابی به دستاورد‌های کاذب در جنگی که با اتکا به دروغ و صحنه‌سازی صهیونیست‌ها آغاز و با فریب و حیله استمرار یافته است، بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشور‌های منطقه، در نشست مشترکی در یکی از کشور‌های اروپایی، اقداماتی علیه ایران اسلامی را از سر بگیرد. هشدار می‌دهیم که چنانچه امریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهد گرفت. قرارگاه خاتم‌الانبیا همچنین اضافه کرده است: اخطار می‌دهیم چنانچه کشور‌های منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایرانِ اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمی‌توانند از نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتن‌داری یا نجابت را داشته باشند.

چنان‌که از محتوای اطلاعیه پیداست، هشدار صریح قرارگاه خاتم‌الانبیا به امریکا و کشور‌های منطقه، از ترسیم یک خط قرمز روشن در برابر هرگونه اقدام جدید علیه ایران حکایت دارد؛ هشداری که در آن، هر خطای محاسباتی واشینگتن یا همراهی کشور‌های منطقه با اقدام احتمالی امریکا، با پاسخ مستقیم و مستمر ایران مواجه خواهد شد. این هشدار دامنه پیام تهران را از امریکا فراتر برده و کشور‌های منطقه را نیز مخاطب قرار داده است؛ به این معنا که همراهی با تجاوز احتمالی امریکا، از نگاه ایران صرفاً یک موضع سیاسی نخواهد بود بلکه می‌تواند آنها را در دایره طرف‌های درگیر در این اقدام قرار دهد. بر همین اساس، قرارگاه خاتم‌الانبیا تصریح کرده است که در چنین شرایطی، انتظار خویشتن‌داری یا نجابت از نیرو‌های مسلح ایران، انتظاری بی‌پشتوانه خواهد بود. برآیند این موضع، ترسیم معادله‌ای روشن برای واشینگتن و شرکای منطقه‌ای آن است: هرگونه اقدام جدید علیه ایران می‌تواند دامنه پاسخ را از مبدأ حمله فراتر ببرد و منافع و مراکز استقراری امریکا در منطقه و نیز کشور‌هایی را که در این اقدام همراهی کنند، در معرض واکنش ایران قرار دهد.

اطلاعیه هشدارآمیز قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در حالی منتشر شده است که روز شنبه هم سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگویی تفصیلی با شبکه الجزیره در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران در برابر تهدیدات نظامی ترامپ چیست، تأکید کرد: «ما خود را کاملاً برای یک جنگ سرنوشت‌ساز آماده کرده‌ایم. اکنون کاملاً از نقاط ضعف ارتش امریکا آگاه هستیم. در مورد حملات هوایی که آنها قصد انجام آن را دارند، ما بسیار بهتر از قبل آماده‌ایم. آمادگی ما امروز برتر از آن چیزی است که در طول جنگ ۴۰ روزه بود. ما اخیراً یک موشک ضد کشتی آزمایش کردیم. ما موشکی را پرتاب کردیم که در نزدیکی یک ناو هواپیمابر منفجر شد و به ۸۰ بمبلت تقسیم شد. ما این را آزمایش کردیم و آزمایش موفقیت‌آمیز بود. بنابراین، اگر دوباره جنگی آغاز شود، کشتی‌های امریکایی، مگر اینکه از اقیانوس هند عقب‌نشینی کنند، در هر کجا که در داخل آن باشند، در معرض حمله قرار خواهند گرفت. ما این قابلیت‌ها را به دست آورده‌ایم، سرعت موشک‌های مافوق صوت خود را از ۶ ماخ به ۱۰ ماخ افزایش داده‌ایم، سیستم‌های جنگ الکترونیک خود را بهبود بخشیده‌ایم و دفاع هوایی خود را تقویت کرده‌ایم. ما همچنین اقدامات دیگری داریم که در زمان مناسب از آنها استفاده خواهیم کرد. بنابراین، ما کاملاً آماده‌ایم و اگر امریکا جنگ را آغاز کند، ما با قدرت بیشتر و با ضربات دردناک‌تر و بیشتر با امریکا مقابله خواهیم کرد.»

رضایی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت وقوع جنگی دیگر راهبرد ایران مانند جنگ ۴۰ روزه خواهد بود، گفت: «آیا ممکن است جا‌هایی وجود داشته باشد که هواپیما‌ها از آنجا بلند شوند و بیایند شهر‌های ما را بمباران کنند و ما آن پایگاه‌ها را هدف قرار ندهیم؟ نه از منظر اسلام و نه از نظر عقلی و نه از منظر دیگر نمی‌توان گفت که این پایگاه‌ها نباید هدف قرار گیرند. بله، راه‌حلی وجود دارد و آن این است که کشور‌های عربی کاملاً امریکا را تحریم کنند و به آن بگویند: شما حق ندارید از کشور‌های ما ایران را بمباران کنید. وقتی یک کشور عربی، یک کشور برادر، یک کشور مسلمان به امریکا اجازه می‌دهد از پایگاه‌هایش بلند شود و بیاید شهر‌های ایران، مردم ایران، رهبر ایران، مدارس ایران، دبیرستان‌های ایرانی و ورزشگاه‌های ایرانی را بمباران کند و شهروندان ما شهید شوند و مسلمانان ایرانی با هواپیما‌هایی که از کشور‌های عربی بلند می‌شوند به شهادت برسند، آیا ما حق نداریم آن پایگاه را هدف قرار دهیم؟ ما تا به حال به شهر‌های عربی یا مراکز وابسته به خود کشور‌های عربی حمله نکرده‌ایم. چه حمله‌ای انجام دادیم؟ پایگاه‌هایی را که هواپیما‌ها از آنجا بلند می‌شوند و می‌آیند ما را بمباران می‌کنند، هدف قرار دادیم. ما در دفاع از خود جدی هستیم. این بار اگر جنگ شروع شود، به تمام پایگاه‌های هوایی امریکا که این هواپیما‌ها از آنجا بلند می‌شوند ضربه بیشتری خواهیم زد. تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن این است که کشور‌های همسایه ما در منطقه از پرواز این هواپیما‌ها جلوگیری و پرواز‌های آنها را متوقف کنند.»

انفجار مهیب در اربیل عراق

عصر دیروز خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری عراق از شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در اربیل در اقلیم کردستان عراق خبر داد. خبرنگار الحدث که این خبر را منتشر کرده، به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است، اما برخی منابع دیگر از انفجار بزرگ در نزدیکی فرودگاه اربیل در شمال عراق و برخاستن دود خبر دادند. این در حالی است که رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که پدافند یک پهپاد را در نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان عراق سرنگون کرده است. همزمان شبکه العهد هم گزارش داد که یک پهپاد در حومه فرودگاه اربیل هدف قرار گرفته است. جزئیات حادثه و خسارت‌های احتمالی ناشی از آن هنوز مشخص نشده است و نهاد‌های امنیتی مربوطه اقدامات لازم را برای بررسی ابعاد و جزئیات این حمله آغاز کردند. درباره منشأ این حملات و اهداف مورد تا لحظه تنظیم این گزارش خبری دریافت نشد، اما می‌توان حدس زد، با توجه به تحرکات گسترده امریکا و رژیم صهیونیستی، منطقه شاید آبستن حوادث دیگری از درگیری و ماجراجویی باشد.