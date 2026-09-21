کد خبر: 1380567
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۳:۲۰
جامعه » اخبار كلی
محمدرضا سوری

کنترل الکترونیکی موتورسواران

1 در کشور‌های پیشرفته، موتورسیکلت نقش مهمی در حمل‌ونقل کوتاه شهری و رفتن افراد مختلف به محل کار دارد. در این جوامع، پایبندی به فرهنگ ترافیک و اجتناب از هرگونه حرکت‌های مخاطره‌انگیز موجب شده تا استفاده از این وسیله نه تنها خطرآفرین نباشد، بلکه موجب آرامش رهگذران و خودرو‌ها باشد

در کشور‌های پیشرفته، موتورسیکلت نقش مهمی در حمل‌ونقل کوتاه شهری و رفتن افراد مختلف به محل کار دارد. در این جوامع، پایبندی به فرهنگ ترافیک و اجتناب از هرگونه حرکت‌های مخاطره‌انگیز موجب شده تا استفاده از این وسیله نه تنها خطرآفرین نباشد، بلکه موجب آرامش رهگذران و خودرو‌ها باشد. آمار‌ها نشان می‌دهد پایبند بودن آنها به قوانین موجب شده تا کمترین میزان حوادث رانندگی در این کشور‌ها اتفاق بیفتد. اما در کشور ما، بی‌توجهی به قوانین و ناقص بودن لوازم جلوگیری از هرگونه تخلف موجب شده تا این وسیله بیشترین نقش را در حوادث مرگبار رانندگی بازی کند. با توجه به تعداد بالای موتور، ثبت تمامی تخلفات به صورت فیزیکی میسر نیست و امکان بروز تخلف به راحتی ممکن است. 
طبق آمار‌های پلیس راهور، تخلفات موتورسیکلت‌سواران تنها به کلاه ایمنی محدود نمی‌شود؛ عبور از پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا مخدوش بودن آن، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تک‌چرخ‌زدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایعی است که توسط این گروه از موتورسواران خلافکار انجام می‌شود. اما در این میان نکته‌ای که همواره مورد غفلت قرار گرفته است، استفاده از لوازم الکترونیکی برای ثبت تخلفات بدون نیاز به پلیس است. از آنجا که دوربین‌های ثبت تخلف فقط می‌توانند پلاک‌های خودرو‌ها را ثبت کنند، فقدان آن برای موتور‌ها سبب شده است راکبان به راحتی مرتکب تخلف شوند. به گفته کارشناسان، در حال حاضر در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، موتورسیکلت‌ها از همان مرحله تولید در کارخانه به سامانه‌های الکترونیکی مجهز می‌شوند تا مانند خودروها، لحظه‌به‌لحظه توسط دوربین‌های شهری رصد و تخلفات آنها ثبت شود. 
این در حالی است که در کنار برخورد با تخلفات، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی موتورسواران نیز اهمیت زیادی دارد. استفاده از کلاه ایمنی، رعایت مسیر‌های مجاز و پرهیز از حرکات خطرناک می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش حوادث داشته باشد. 
از سوی دیگر، وضعیت معابر، خط‌کشی‌ها، تابلو‌های راهنمایی و طراحی مسیر‌های ویژه نیز در رفتار موتورسواران تأثیرگذار است. در انتها باید گفت برای کاهش حوادث مرگباری که برخی از موتورسواران رقم می‌زنند و هزینه بالای جانی و مالی برای خود و جامعه دارد، چاره‌ای نیست جز اینکه استفاده از فناوری‌های روز دنیا در دستور کار قرار بگیرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: موتورسیکلت ، حمل و نقل ، پلیس
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