کد خبر: 1380566
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۳:۴۰
جامعه » حوادث | انتظامی

‌عامل جنایت خانوادگی: پول‌هایم را دزد برد! 

‌عامل جنایت خانوادگی: پول‌هایم را دزد برد!  مردی که به اتهام قتل پنج عضو خانواده‌اش در بازداشت به سر می‌برد، مدعی است پولی که از فروش اموال پدرش به دست آورده بود به دست سارقان افتاده است. 
آرمین بینا

جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، مدتی قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس تهران از ناپدید شدن همسرش محمدرضا خبر داد. او می‌گفت پس از ناپدید شدن همسرش، پیام‌هایی از تلفن او دریافت کرده که مدعی بود برای انجام کاری به ترکیه رفته است. بررسی پلیس اینترپل، اما نشان داد هیچ سابقه‌ای از خروج محمدرضا از کشور وجود ندارد. در ادامه، درخواست طلاقی که به‌صورت غیابی از طرف مرد گمشده ثبت شده بود، ظن کارآگاهان را بیشتر کرد. بررسی‌های پلیس سرانجام نشان داد اموال خانواده پس از ناپدید شدن اعضای آن به فروش رسیده‌است.

با قوت گرفتن احتمال وقوع جنایت، دو برادر خانواده تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند. یکی از متهمان در جریان تحقیقات به قتل پنج عضو خانواده اعتراف کرد. او گفت برای رسیدن به ارثیه خانوادگی مادر، دو خواهر و دو برادرش را با همدستی برادر دیگر به قتل رسانده و اجساد را در دو چاهی که در ساختمان حفر کرده بود دفن کرده است. صبح ۲۵ شهریور، تیم جنایی در ساختمانی در محدوده فکوری تهران حاضر شد و عملیات جست‌و‌جو آغاز شد. پس از حدود ۴۸ ساعت، پنج جسد از دو چاه در محل کشف و برای شناسایی و تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. متهم در اعترافات خود مدعی شد ابتدا مادرش را به قتل رسانده و سپس دو خواهر و یکی از برادرانش را با شلیک گلوله کشته است. او همچنین گفت چند ماه بعد، برادر دیگرش محمدرضا را نیز به قتل رسانده و اجساد را در دو چاه حفرشده در محل سکونت قبلی خانواده دفن کرده‌است.

خرید اسلحه

متهم مدعی شد سال‌ها از رفتار اعضای خانواده‌اش ناراضی بوده و معتقد بود مادرش میان فرزندان تبعیض قائل می‌شده‌است. او گفت پس از مشکلات مالی در کار خرید و فروش خودرو، از خانواده‌اش درخواست کمک کرده، اما مورد حمایت قرار نگرفته است. او درباره شرایط زندگی‌اش پیش از جنایت گفت: «مدتی در یک انباری دو متری زندگی می‌کردم. بیمار بودم و شرایط سختی داشتم. فقط غذا و جایی برای خواب می‌خواستم، اما احساس می‌کردم کسی به من توجه نمی‌کند. مدتی قبل از حادثه تصمیم به قتل گرفتم و برای تهیه اسلحه حدود ۳۰میلیون تومان هزینه کردم.» متهم درباره روز‌های پس از جنایت نیز گفت مدتی در کنار اجساد اعضای خانواده زندگی کرده و از دفن آنها در چاه ترسی نداشته، اما از شناسایی، بازداشت و مجازات هراس داشته است. او افزود: «بعد از قتل، چاه‌کن آوردم و چاه را حفر کردند. اجساد را داخل چاه انداختم و بعد کارگر آوردم تا چاه را پر کنند.»

سرقت پول

متهم درباره انگیزه خود از فروش اموال نیز گفت قصد داشته با فروش ملک پدری، یک خودروی ترانزیت خریداری کند، اما پس از حادثه برادرش متواری شد و بخشی از پولی که به دستآورده‌بود نیز از بین رفت. او در پایان مدعی شد مدتی بعد سارقی به خانه‌شان دستبرد زده و با استفاده از داروی خواب‌آور او را بیهوش کرده و اموالش را به سرقت برده‌است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، مجرم ، اسلحه
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