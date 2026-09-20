کشف مقبره زیر یک اردوگاه نظامی

جوان آنلاین: باستان‌شناسان مشغول در محوطه باستانی «تل‌الیهودیه» در استان «قلیوبیه» مصر، مجموعه‌ای از مقبره‌های کمیاب ساخته‌شده در دل سنگ و بقایای بیشتری از یک اردوگاه نظامی رومی را کشف کرده‌اند که شواهد جدیدی از کاربرد این محوطه در چندین دوره از تاریخ مصر را آشکار کرده است.

به گزارش ایسنا، به گفته وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر، کاوش این گروه از باستان‌شناسان، علاوه‌بر کشف مقبره‌هایی که نشان‌دهنده چند سبک معماری است، به کاوش بخش بیشتری از یک اردوگاه رومی که در بالای مقبره‌ها قرار دارد، منجر شده است.

دکتر «هشام اللیثی»، دبیرکل شورای عالی آثار باستانی، گفت که این کشف‌ها، تاثیر مهمی در درک تاریخ «تل‌الیهودیه» ایجاد می‌کنند. مقبره‌های سنگی از آن رو به‌ویژه مهم‌اند که چنین مقبره‌هایی در دلتا نسبتا کم‌یابند؛ چراکه خاک عمدتا رسی این محوطه معمولا ساخت این نوع مقبره را به امر غیرعادی تبدیل کرده است.

پژوهشگران امیدوارند مقبره‌هایی که جدیدا کشف شده‌اند، شواهد بیشتری درباره شیوه‌های خاکسپاری و چگونگی تحول آنها در دلتای شرقی در طول دوره‌های متوالی فراهم کنند. به گفته وزارت آثار باستانی مصر، این مقبره‌ها به مراحل متاخر تاریخ مصر باستان مربوط می‌شوند و در یک بازه زمانی طولانی همچنان مورد استفاده قرار گرفتند، که نشان‌دهنده کاربرد خاکسپاری طولانی‌مدت این محوطه است.

دو نوع آرامگاه سنگی کشف شد

دکتر «ایمن عشماوی»، مشاور دبیرکل شورای عالی آثار باستانی، گفت که باستان‌شناسان دو شکل اصلی معماری آرامگاه را شناسایی کرده‌اند؛ اولی شامل پلکانی است که به تالاری در پایین منتهی می‌شود که اتاقک‌های خاکسپاری در کنار آن قرار گرفته‌اند. دومی دارای یک چاه مستطیلی است که به دو اتاقک مورد استفاده برای دفن راه می‌یابد.