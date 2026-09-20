اتخاذ تدابیر ویژه به منظور مقابله با تحریم هوایی ایران

جوان آنلاین: به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، نشست کمیته مقابله با تحریم در سازمان هواپیمایی کشوری با موضوع بررسی راهکارهای مقابله با تحریمهای جدید با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و جمعی از مدیران و مسئولان صنعت هوانوردی برگزار شد.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش در این نشست، آخرین تحولات و محدودیتهای ناشی از تحریمهای اعمالشده علیه صنعت هوانوردی، بهویژه تحریمهای جدید وضعشده از هشتم سپتامبر علیه برخی شرکتهای هواپیمایی، مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در جلسه ضمن بررسی آثار و پیامدهای این تحریمها بر فعالیت شرکتهای هواپیمایی و زنجیره خدمات صنعت هوانوردی، راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار تحریمها و تداوم فعالیتهای صنعت را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
همچنین در این نشست، ظرفیتها و راهکارهای موجود برای مواجهه با محدودیتهای ناشی از تحریمها، استمرار ارائه خدمات هوانوردی و پشتیبانی از فعالیت شرکتهای هواپیمایی بررسی شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران صنعت هوانوردی در این نشست بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان بخشهای مختلف صنعت و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت آثار تحریمهای جدید تأکید کردند.
این جلسه در راستای بررسی مستمر شرایط و اتخاذ تدابیر لازم برای صیانت از فعالیتهای صنعت هوانوردی و کاهش تبعات محدودیتهای بینالمللی برگزار شد.