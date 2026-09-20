قیمت زعفران از کیلویی ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرد

در معاملات امروز اوراق گواهی سپرده طلا در بورس کالا، قیمت هر شمش یک کیلویی از ۳۲ میلیارد تومان و زعفران از ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرد.

جوان آنلاین: قیمت هر شمش یک کیلویی طلا بر اساس معاملات امروز یکشنبه ۲۹ شهریور اوراق گواهی سپرده در بورس کالا رشد ۱.۴ درصدی داشت و از ۳۲ میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش ایرنا، در حال حاضر قیمت هر برگه گواهی سپرده شمش طلا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که هزار برگه از این اوراق معادل یک کیلو طلا خواهد بود. ارزش بازار اوراق گواهی سپرده طلا در بورس کالا یک‌هزار و ۲۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

قیمت هر شمش یک کیلویی نقره در بورس کالا نیز امروز ۱.۲ درصد افزایش داشت و به ۵۰۳ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان رسید.

قیمت هر برگه گواهی سپرده شمش نقره ۵۰۳ هزار تومان است که هزار برگه از این اوراق معادل شمش یک کیلویی خواهد بود.

قیمت هر سکه طرح جدید نیز در معاملات امروز بورس کالا به ۲۳۹ میلیون تومان رسید.

در حال حاضر قیمت هر برگه گواهی سپرده سکه ۲۳۹ هزار تومان است که هزار برگه از این اوراق معادل تمام‌سکه خواهد بود.

قیمت هر کیلو پسته در معاملات اوراق گواهی سپرده پسته بورس کالا ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان و اوراق گواهی سپرده زعفران با نماد سحرخیز ۲۹۲ میلیون تومان است. قیمت زعفران با نماد وحدت در بورس کالا ۲۶۸ میلیون تومان، نگین حدود ۲۸۰ میلیون تومان و نماد بهرامن از ۲۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان تا ۳۱۵ میلیون تومان در نوسان است.

قیمت هر کیلو زعفران در معاملات اوراق گواهی سپرده بورس کالا در تبادلات ۲۲ تیر ماه ۲۶۶ میلیون تومان بود.

قیمت اوراق سلف استاندارد سکه نیز در معاملات امروز بورس کالا با نماد عسکه ۲، معادل ۲ دهم درصد رشد داشت و به ۲۴۱ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید.

قیمت اوراق سلف استاندارد سکه بانک مرکزی با نماد عسکه ۲ در بورس کالا از اوراق کواهی سکه در همین بازار بیش از ۱.۵ میلیون تومان گران‌تر است.