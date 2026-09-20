تازه‌های تولید و پخش تلویزیون و رادیو در روز یکشنبه ـ ۲۹ شهریور ماه ـ در این گزارش قابل پیگیری است.

جوان آنلاین: مجموعه مستند «رئیس سازمان» با روایتی نزدیک از پشت صحنه تحولات و اتفاقات درون رادیو و تلویزیون ایران، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید، آماده پخش می‌شود.

به گزارش ایسنا، تولید مجموعه مستند «رئیس سازمان» به تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی صدری‌نیا و کارگردانی سجاد بلوکات آغاز شد. این مجموعه مستند تلاش دارد تحولات مدیریتی، رویداد‌ها و اتفاقات مهم سازمان صداوسیما را در چهار دوره مدیریت این سازمان، از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳ روایت کند.

«رئیس سازمان» با تکیه بر پژوهش و گفت‌و‌گو با بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران ارشد، مدیران و چهره‌های مؤثر صداوسیما تولید می‌شود و قرار است بخشی از ناگفته‌ها و روایت‌های کمتر شنیده‌شده از ادوار مختلف رسانه ملی را از زبان شاهدان و افراد حاضر در این تحولات بازگو کند.

این مستند در قالب مجموعه‌ای هشت قسمتی تولید خواهد شد و در آن، علاوه بر روایت‌های مستقیم افراد، به بررسی اسناد و رویداد‌های مهم مرتبط با چهار دوره مدیریت سازمان صداوسیما نیز پرداخته می‌شود.

مجموعه مستند «رئیس سازمان» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و به‌زودی پخش خواهد شد.

در ادامه مسابقات ناگویا در کشور ژاپن دومین مسابقه ملی پوشان هندبال با تیم بحرین روز دوشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۹:۰۰ برگزار می‌شود.

شاگردان کلاییچ در بازی اول خود مقابل کویت با اختلاف دو امتیاز بازی را واگذار کردند.

ملی پوشان کشورمان در این گروه با تیم‌های کویت، بحرین، قزاقستان و کره جنوبی هم گروه هستند و تا به الان تیم بحرین با ۲ امتیاز رتبه نخست و ایران با ۱ امتیاز رتبه چهارم را در بین حریفان کسب کرده است.

علاقمندان به ورزش هندبال می‌توانند این بازی را به صورت زنده از شبکه سه سیما تماشا کنند.

امروز از هفته هفتم لالیگا، پنج بازی انجام می‌شود و گروه ورزش شبکه سه، بازی اتلتیکو مادرید و رئال مادرید را برای علاقمندان به لیگ اسپانیا انتخاب کرده است.

دو تیم امروز بعدازظهر ساعت ۱۷:۳۰ در مستطیل سبز رودروی هم قرار می‌گرند که برنامه «گزارش ورزشی» بازی را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه در ورزشگاه واندا متروپولیتانو شهر مادرید اسپانیا برگزار می‌شود و مجید عابدی این بازی را گزارش می‌کند.

در جدول لیگ اسپانیا رئال مادرید با ۶ بازی و ۱۵ امتیاز در رده دوم و اتلتیکومادرید با همین تعداد بازی و ۱۳ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارند.

برنامه «آقای فرهنگ دوست» در هفته دفاع مقدس میزبان هنرمندانی می‌شود که در حوزه دفاع مقدس خوش درخشیدند و مورد تحسین رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفتند.

برنامه «آقای فرهنگ دوست» در هفته دفاع مقدس میزبان هنرمندانی می‌شود که با تولید اثر در حوزه دفاع مقدس مورد تحسین رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفتند.

محمد گلریز خواننده برگزیده هشت سال دفاع مقدس، مسعود ده نمکی کارگردان سه‌گانه «اخراجی‌ها»، محمدحسین حیدری عکاس دفاع مقدس و جمعی از نویسندگان دفاع مقدس که کتاب‌هایشان تقریض رهبر شهید انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد از جمله مهمانان این برنامه هستند.

«آقای فرهنگ دوست» با تهیه‌کنندگی و اجرای سحر قناعتی هر روز ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه خبر می‌رود.

فصل اول برنامه گفت‌وگومحور «جنگ کثیف» در ۱۲ قسمت و با هدف افشای توطئه‌های قضایی و استعماری، در شبکه بین‌المللی هیسپان‌تی‌وی معاونت برون‌مرزی صداوسیما درحال تولید و پخش است.

این مجموعه که با رویکردی انتقادی به بررسی ساختار‌های «لاوفر» (Lawfare) یا جنگ حقوقی می‌پردازد، پرده از سازوکاری برمی‌دارد که در آن پیوند نامقدس کارتل‌های اقتصادی، امپراتوری‌های رسانه‌ای و نهاد‌های قضایی فاسد، با جعل پرونده‌های کیفری و اتهام‌سازی‌های مالی، ترور شخصیتی و سیاسی رهبران مردمی را کلید می‌زنند؛ رویکردی مخرب که پیش‌تر برای براندازی جریان‌های ضدامپریالیستی در آمریکای لاتین، از لولا دا سیلوا در برزیل و رافائل کوره‌آ در اکوادور تا پدرو کاستییو در پرو، به کار گرفته شده بود و اکنون با نگاهی تطبیقی، به ابزاری برای سنجش ریاکاریِ نظام سلطه در برابر ملت‌های مستقل، ازجمله ایران بدل گشته است.

شبکه هیسپان تی‌وی با تولید این برنامه در شیلی و بهره‌گیری از تیم تخصصی کارآمد، به وزن و اعتبار محتوایی آن افزوده است. آلخاندرا کارمونا، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه، در این برنامه بر واکاوی مهندسی داده‌ها و نقش اتاق‌های خبر جریان اصلی در مجرم‌نمایی پیش از صدور حکم تمرکز دارد و در کنار او، هوگو گوتیرس، حقوق‌دان برجسته و نماینده سابق پارلمان شیلی، از زاویه حقوق بین‌الملل وارد عمل می‌شود.

گوتیرس که سابقه تاریخی در پیگرد آمران «کاروان مرگ» دوران پینوشه را در کارنامه دارد، هم‌اکنون به عنوان مشاور ارشد بنیاد حقوقی «هند رجب»، با اقامه شکایت کیفری علیه نظامیان صهیونیست مشارکت‌کننده در نسل‌کشی غزه، دستگاه قضایی شیلی را ناگزیر به گشودن پرونده‌های رسمی جنایت علیه بشریت کرده است تا نشان دهد هیچ جنایتکاری در آمریکای لاتین حاشیه امن نخواهد داشت.

مجری برنامه «جنگ کثیف» در دسامبر ۲۰۲۴ علیه Saar Hirshoren، نظامی اسرائیلی که پس‌از حضور در غزه به شیلی سفر کرده بود، شکایت کیفری مطرح کرد و خواستار بازداشت فوری او شد. اتهامات مطرح‌شده علیه این نظامی صهیونیست شامل جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بود و پس‌از این شکایت بود که دادستانی شیلی تحقیقات رسمی درباره این نظامی را آغاز کرد.

محور مهم فعالیت‌های حقوقی گوتیرس بر این خواست استوار است که افرادی که به جنایات بین‌المللی متهم‌اند، در زمان حضور در شیلی، نباید به‌صرف خارجی‌بودن، از پیگرد قانونی مصون باشند.



فیلم سینمایی «کراکن» با گویندگی ۲۹ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه اکشن، درام، فانتزی و ترسناک محصول نروژ در سال ۲۰۲۶ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی حسین سرآبادانی و صدابردار آن محمدامین مردانلو است. شیلا آژیر، بابک اشکبوس، رضا الماسی، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، علی جلیلی باله، محمدرضا حسینیان، امیر حکیمی، شهریار ربانی، زهرا سوهانی، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، ابراهیم شفیعی مهیار، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، ملیکا ملک نیا، اکبر منانی، علی منانی، علی منصوری راد، امیر منوچهری، بهمن هاشمی، علیرضا ناصحی، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی، نازنین یاری و حسین سرآبادانی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره یوهانه برگه، زیست‌شناس دریایی جوان است که در جریان تحقیق درباره‌ی حوادث مرموز یک آبدره‌ی نروژی، با بیدار شدن هیولای افسانه‌ای کراکن روبه‌رو می‌شود و سرانجام با فدا کردن جان خود، مردم منطقه را از نابودی نجات می‌دهد.

همزمان با فرارسیدن فصل هزاررنگ پاییز، برنامه «آوای پاییز» از اول تا دهم پاییز، مهمان شنوندگان رادیو آوا می‌شود.

«آوای پاییز» سفری است شنیدنی به کوچه‌باغ‌های خاطره؛ روایتی از فصلی که با نخستین نسیم خنک و باران‌های دل‌انگیزش، رنگ و بوی دیگری به زندگی می‌بخشد؛ فصلی برای عاشقان، دلدادگان و آنان که با هر برگ زرد، خاطره‌ای در دل دارند.

این برنامه می‌کوشد در روز‌های پاییزی، با موسیقی و کلام، همراه لحظه‌های مخاطبان باشد و از پاییز، این فصل زیبای دلتنگی و دلدادگی، خاطره‌هایی ماندگار بسازد.

در «آوای پاییز»، مجموعه‌ای از ترانه‌های خاطره‌انگیز و شنیدنی با موضوع پاییز، عشق و دلدادگی در کنار متن‌های ادبی و دلنشین درباره پاییز پخش می‌شود تا فضایی گرم، صمیمی و سرشار از احساس برای شنوندگان رادیو آوا رقم بخورد.

«آوای پاییز» از اول تا دهم پاییز، هر روز با موسیقی و کلام، شنوندگان را همراه خود می‌کند تا این فصل هزاررنگ را نه فقط با چشم، که با گوش دل به تماشا بنشینند؛ پاییزی که شاید هر برگش، قصه‌ای از عشق، خاطره و دلتنگی در خود پنهان کرده باشد.