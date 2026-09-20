جوان آنلاین: به نقل از وزارت نفت، سعید رحمان‌سالاری در گفتگویی، با اشاره به اجرای طرح تبدیل رایگان تاکسی‌های اینترنتی به دوگانه‌سوز در سراسر کشور بیان کرد: از روز شنبه (۲۸ شهریور) امکان ثبت‌نام برای همه خودرو‌های پرپیمایش فعال در سکو‌های اینترنتی (تاکسی‌های آنلاین) در سراسر کشور فراهم شده است.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف سوخت و رفع ناترازی بنزین از طریق توسعه صنعت سی‌ان‌جی، افزود: مالکان خودرو‌های مشمول پس از دریافت پیامک می‌توانند با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir برای تکمیل ثبت‌نام و انتخاب کارگاه مجاز اقدام کنند.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره نحوه انتخاب خودرو‌ها برای گازسوزشدن، گفت: فهرست خودرو‌ها از سوی سکو‌های اینترنتی ارسال شده است و به‌تدریج برای آنها پیامک ارسال می‌شود. معیار انتخاب در هر شهر با توجه به وسعت جغرافیایی و مقدار پیمایش متفاوت است؛ به‌طوری که در برخی موارد پیمایش روزانه بالای ۱۰۰ کیلومتر و در برخی موارد ۴۸ سفر در هفته، مدنظر قرار گرفته است.

رحمان‌سالاری با تأکید بر اینکه این اقدام همسو با سیاست‌های کلان وزارت نفت به‌منظور مهار ناترازی بنزین با جایگزینی سی‌ان‌جی و کاهش هزینه‌های سبد سوخت خانوار و حمل‌ونقل عمومی در حال انجام است، افزود: سکو‌های اینترنتی به متقاضیان خود پیامک ارسال می‌کنند و تاکسی‌های اینترنتی که پیامک تأیید را دریافت کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سایت و تکمیل فرایند ثبت‌نام، در نوبت و اولویت تبدیل رایگان به سیستم دوگانه‌سوز قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۵ هزار متقاضی از سراسر کشور در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: بیشترین میزان استقبال و ثبت‌نام‌ها مربوط به استان‌های تهران، البرز و کرمان بوده است، اما اکنون متقاضیان در همه استان‌ها امکان ثبت‌نام برای تبدیل رایگان خودرو‌های بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز را دارند.