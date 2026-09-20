وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: روابط‌عمومی‌ها باید علاوه بر انعکاس اقدامات و اخبار و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی، به سمت جریان‌سازی و اثرگذاری حرکت کنند.

جوان آنلاین: سید ستار هاشمی در جلسه شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های وزارت ارتباطات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه که با حضور معاونان وزیر، مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مدیران روابط‌عمومی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های روابط‌عمومی‌های مجموعه وزارت ارتباطات، اظهار کرد: برگزاری این شورا در ایجاد همدلی و انسجام میان بخش‌های مختلف و همچنین اشتراک‌گذاری تجربیات و تکثیر تجربه‌های موفق، ارزشمند است و باید با همین قوت ادامه پیدا کند.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت مشارکت فعال معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه در موضوعات مرتبط با مأموریت‌های وزارتخانه، گفت: هر موضوعی که در یکی از حوزه‌های مأموریتی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود، به نوعی به همه مجموعه ارتباطات مربوط است و باید نسبت به آن ظهور و بروز رسانه‌ای و اظهارنظر کارشناسی صورت گیرد.

وی افزود: یک اظهارنظر علمی و مستدل، چه در تأیید و چه در نقد یک موضوع، می‌تواند در آینده ارزشمند باشد و نباید از بیان دیدگاه کارشناسی هراس داشت.

توانمندسازی نیروهای روابط‌عمومی در دستور کار قرار گیرد

هاشمی در ادامه بر ضرورت توانمندسازی و کادرسازی در حوزه روابط‌عمومی تأکید کرد و گفت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند از ظرفیت استادان برجسته حوزه ارتباطات، روابط‌عمومی و همچنین حوزه‌های فنی برای آموزش و ارتقای توانمندی نیروهای روابط‌عمومی استفاده کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه همکاران روابط‌عمومی باید امکان دسترسی به آموزش‌های تخصصی و روزآمد را داشته باشند، افزود: با توجه به ظرفیت فناوری‌های نوین، تولید محتوا نسبت به گذشته ساده‌تر شده و باید از این ظرفیت برای ارتقای کیفیت و اثربخشی فعالیت‌های روابط‌عمومی استفاده شود.

هاشمی یکی از الزامات این رویکرد را بهره‌گیری از ظرفیت استادان و صاحب‌نظران برجسته عنوان کرد و افزود: در انتخاب استادان و صاحب‌نظران، باید نگاه علمی و تخصصی حاکم باشد و صاحب‌نظران و استادان برجسته بر اساس تخصص و توانمندی علمی مورد استفاده قرار گیرند.

لزوم مخاطب‌شناسی در روایت اقدامات تخصصی

وزیر ارتباطات در ادامه با تأکید بر ضرورت ساده‌سازی مفاهیم تخصصی برای عموم مردم، گفت: یکی از مسائل مهمی که باید در تولید محتوای حوزه ارتباطات مورد توجه قرار گیرد، شناخت مخاطب است.

وی افزود: گاهی روابط‌عمومی‌ها مفاهیم تخصصی را به شکلی روایت می‌کنند که حتی در میان کارشناسان نیز برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد؛ در حالی که بخش عمده مخاطبان وزارت ارتباطات، عموم مردم هستند و باید اقدامات تخصصی به زبان قابل فهم برای آنها ترجمه شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به برخی کلیدواژه‌ها و موضوعات تخصصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: وقتی قرار است برای عموم مردم گزارش ارائه شود، استفاده صرف از ادبیات تخصصی نمی‌تواند ارتباط لازم را ایجاد کند. باید برای مخاطب توضیح داده شود که این فناوری یا پروژه قرار است چه مسئله‌ای را حل کند و چه اثری در زندگی روزمره او خواهد داشت.

هاشمی ادامه داد: حتی در موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک و هوشمندسازی نیز باید به جای تمرکز صرف بر آمار و اصطلاحات، برای مردم توضیح داده شود که این اقدامات چه تغییری در زندگی شهروندان ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت این رویکرد در سفرهای استانی افزود: در سفرهای استانی نیز باید اقدامات و پروژه‌ها با نگاه مخاطب‌شناسی و با زبان مردم روایت شود.

شبکه روابط‌عمومی‌های استانی تقویت شود

هاشمی با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ‌تر مدیران استانی در چرخه اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات نیز گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته، ظرفیت مدیران استانی است.

وی افزود: بخشی از مخاطبان، اخبار و اقدامات حوزه ارتباطات را در سطح استان خود بیشتر دنبال می‌کنند و مدیران استانی می‌توانند بهترین راوی اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در استان‌ها باشند.

وزیر ارتباطات خواستار طراحی برنامه‌ای برای شبکه‌سازی روابط‌عمومی‌ها با مشارکت مدیران استانی شد و گفت: معاونت‌ها باید با محوریت روابط‌عمومی‌های خود، زمینه مشارکت حداکثری استان‌ها را در برنامه‌های اطلاع‌رسانی فراهم کنند و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه ارائه دهند.

پروژه‌های فناوری باید پیوست رسانه‌ای داشته باشند

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف ارتباطی و فناوری در شرایط دشوار کشور، بر ضرورت توجه به پیوست رسانه‌ای پروژه‌ها تأکید کرد.

وی گفت: بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مشغله مدیران و محدودیت منابع، پیوست رسانه‌ای مشخصی ندارند، در حالی که این پیوست می‌تواند در تبیین اهداف، ضرورت و دستاوردهای پروژه نقش مؤثری داشته باشد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه پروژه‌های فناوری افزود: مهم‌ترین دلیل شکست بسیاری از پروژه‌های فناوری، الزاماً مسائل فنی نیست؛ بلکه گاهی ضعف در اقناع و ترویج یا تبیین نادرست ابعاد پروژه و در مقابل، ایجاد انتظارات بیش از اندازه از یک پروژه، می‌تواند مانع موفقیت آن شود.

هاشمی خواستار طراحی سازوکاری مشخص برای ایجاد پیوست رسانه‌ای پروژه‌ها شد و گفت: این سازوکار باید به گونه‌ای باشد که پروژه‌های مختلف مجموعه ارتباطات از ابتدای اجرا، از یک برنامه رسانه‌ای و ارتباطی متناسب برخوردار باشند.

روابط‌عمومی‌ها از انعکاس خبر به سمت اثرگذاری حرکت کنند

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه نقش روابط‌عمومی نباید صرفاً به انعکاس اخبار محدود شود، گفت: روابط‌عمومی‌ها باید به سمت جریان‌سازی و اثرگذاری در فضای مجازی حرکت کنند.

هاشمی با اشاره به اهمیت فضای مجازی در شکل‌دهی به افکار عمومی، افزود: فضای مجازی ظرفیت قابل توجهی برای اثرگذاری بر افکار عمومی دارد و باید از این ظرفیت برای تبیین دستاوردها، روایت اقدامات و حضور مؤثر در فضای رسانه‌ای استفاده کرد.

وی افزود: مواجهه با این شرایط، با کنار کشیدن از عرصه فضای مجازی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، به سمت اثرگذاری، جریان‌سازی و روایت مؤثر حرکت کرد.

هاشمی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های روابط‌عمومی‌های مجموعه وزارت ارتباطات، گفت: در شرایط دشوار امروز، مسئولیت و پیچیدگی کار مجموعه وزارت ارتباطات افزایش یافته است، اما تجربه فعالیت دو سال گذشته نشان داده که حتی در شرایط سخت نیز می‌توان اقدامات متفاوت و اثرگذاری انجام داد.

وی افزود: تلاش‌ها و مجاهدت‌های همکاران در بخش‌های مختلف مجموعه ارتباطات از جمله عرصه حساس و مهم روابط عمومی در پیشبرد امور، شایسته قدردانی است و انتظار می‌رود روابط‌عمومی‌ها در ادامه این مسیر، با نقش‌آفرینی مؤثرتر، هماهنگی بیشتر و حرکت از اطلاع‌رسانی صرف به سمت اثرگذاری و جریان‌سازی، این اقدامات را برای جامعه بهتر روایت کنند.