افت شاخص کل بورس؛ بیش از ۱۵۷ هزار واحد کاهش در معاملات امروز

شاخص کل بورس تهران با ریزش ۱۵۷ هزار واحدی به زیر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد سقوط کرد و ارزش معاملات از ۴۵۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

جوان آنلاین: معاملات امروز بازار سهام با افت قابل‌توجه شاخص‌ها همراه شد. بر اساس داده‌های به‌روزشده بازار در پایان معاملات، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش ۱۵۷ هزار و ۲۲۸ واحدی معادل افت حدود ۲.۲ درصدی، در سطح ۷ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۱۱ واحدی قرار گرفت که نشان‌دهنده روند منفی بازار سرمایه است.

به گزارش مهر، در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۴۰ هزار و ۴۴۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۹۴۶ هزار و ۳۲۸ واحد رسید. افت هم‌زمان این دو شاخص بیانگر آن است که روند نزولی بازار تنها به سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز محدود نبوده و طیف گسترده‌ای از نمادها در این افت مشارکت داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار سرمایه به رقم چشمگیر ۲۱۱ هزار و ۴۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. مجموع ارزش معاملات نیز در این روز به ۴۵۲ هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان بالغ شد که نشان‌دهنده فعالیت قابل‌توجه در بازار است، هرچند با افت شاخص‌ها همراه بود.

علاوه بر این، در این روز معاملاتی تعداد ۹۱۱ هزار و ۱۷۷ معامله در بازار سهام به ثبت رسید و حجم معاملات نیز به ۶۸ میلیارد و ۴۳۱ میلیون برگه سهم رسید. افزایش حجم و ارزش معاملات در کنار افت شاخص‌ها، می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش و خروج نقدینگی از برخی نمادها باشد.