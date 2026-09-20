کد خبر: 1380479
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
جامعه » اخبار كلی

کاظمی: ۱۲۸۸ مدرسه آسیب دیده بازسازی شد

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: بازسازی ۱۲۸۸ مدرسه آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان، جلوه‌ای از ایستادگی و مسئولیت‌شناسی مردم ایران و عشق آنان به آموزش کشور است.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی وزیر آموزش وپرورش در مراسم آیین بهره‌برداری همزمان از مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم (رمضان) و تجلیل از مدافعان دانایی حضور پیدا کرد و ضمن قدردانی از خیرین، مدیران نوسازی مدارس، گروه‌های جهادی و مجموعه‌های آموزش و پرورش، گفت: به همه عزیزان، به‌ویژه خیرین و مسئولیت‌شناس‌هایی که امروز از اقشار و گروه‌های مختلف در این جمع حضور دارند، خداقوت می‌گویم.

به گزارش مهر، وی افزود: امروز از همه عزیزان، مدیران کل نوسازی، گروه‌های جهادی، مجموعه‌های تقویت عدالت آموزشی و تربیتی، رؤسای آموزش و پرورش، همکاران سازمان نوسازی و جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، از جمله آقایان شاه‌حسینی و ملااحمدی، صمیمانه تشکر می‌کنم.

کاظمی با قدردانی از مشارکت خیرین و دستگاه‌های مختلف ادامه داد: از نمایندگان دستگاه‌هایی که امروز در این مراسم حضور پیدا کردند نیز ویژه تشکر می‌کنم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جلوه‌های مشارکت مردم در بازسازی مدارس آسیب‌دیده گفت: امروز دو جلوه زیبا از سیمای نظام جمهوری اسلامی ایران را مشاهده می‌کنیم؛ یکی روایت ایستادگی، استقامت، سربلندی و عزت مردم ایران برای سازندگی و استقلال کشور و دیگری روایت عشق مردم به تعلیم و تربیت و آینده‌سازان این سرزمین.

وی تصریح کرد: مردم ایران برای استقلال و عزت کشور شهید داده‌اند، مجروح و جانباز داده‌اند، امکانات و خانه‌های خود را در این مسیر هزینه کرده‌اند و با وجود همه اینها، همچنان پای کشور و نظام ایستاده‌اند و برای سازندگی ایران پرتلاش هستند.

کاظمی افزود: این یک روایت ماندگار و جاودانه است که امروز در حوزه مدرسه‌سازی شاهد آن هستیم و در بخش‌های دیگر نیز نمونه‌های فراوانی از این ایثار و مشارکت وجود دارد.

وی با اشاره به مشارکت خانواده‌های شهدا و جانبازان در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: در این مراسم شاهد حضور کسانی هستیم که عزیزان خود را تقدیم کشور کرده‌اند و همچنان به این ایثار افتخار می‌کنند. این روحیه واقعاً ارزشمند و شایسته قدردانی است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بازسازی مدارس آسیب‌دیده در جنگ گفت: در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ۱۲۸۸ فضای آموزشی آسیب‌دیده به چرخه آموزش بازگردانده شد و در کنار آن، هزاران مدرسه نیز در بخش‌های مختلف کشور ساخته شده است.

کاظمی با اشاره به پویش «فرشته‌های مدرسه‌ساز» در میناب ادامه داد: در این پویش حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشارکت کردند و رقم قابل توجهی برای ساخت مدارس جمع‌آوری شد. اهمیت این موضوع فقط در میزان منابع جمع‌آوری‌شده نیست، بلکه در گستردگی مشارکت مردم است؛ اینکه حتی افرادی با توان مالی محدود نیز در ساخت مدرسه سهیم شدند، بسیار ارزشمند است.

وی از جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و خیرین فعال در بازسازی مدارس قدردانی کرد و گفت: به‌ویژه از آقای شاه‌حسینی و مجموعه جامعه خیرین مدرسه‌ساز تشکر می‌کنم که در این شرایط پای کار آمدند.

کاظمی همچنین از نقش آستان قدس رضوی در بازسازی مدارس آسیب‌دیده تقدیر کرد و گفت: در همان روزهای جنگ، در دیداری با حضرت مروی، موضوع اتفاقات رخ‌داده و حادثه میناب را مطرح کردیم و ایشان همان‌جا دستور دادند که آستان قدس رضوی ساخت هشت مدرسه را برعهده بگیرد.

وی افزود: آستان قدس رضوی پروژه‌های فراوانی در سراسر کشور اجرا کرده و کمک‌های زیادی در حوزه‌های آموزشی و فرهنگی داشته است، اما حضور به‌موقع و ارزشمند این مجموعه در کنار مردم و دولت، برای ما اهمیت ویژه‌ای داشت.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از استادآقا، رئیس بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، برای همراهی در این طرح‌ها تشکر کرد و گفت: این مجموعه خدمات ارزشمندی در نقاط مختلف کشور انجام داده است.

کاظمی با اشاره به مشارکت سایر نهادها و مجموعه‌ها ادامه داد: از بنیاد کوثر در ترکیه، بنیاد برکت و همراه اول نیز که در این مسیر مشارکت کردند و اتفاقات بزرگی را رقم زدند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به سخنان خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: امروز روایت دیگری از عشق به ایران، عشق به تعلیم و تربیت، عشق به مردم و دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور را در سخنان خیرین شنیدیم؛ سخنانی که از دل برآمده بود.

کاظمی با اشاره به غیبت برخی خیرین در این مراسم گفت: جای حاج‌اکبر ابراهیمی نیز در این مراسم خالی بود. ایشان هر بار که ما را می‌بینند، از کمک و ساخت مدرسه سخن می‌گویند و همیشه تأکید دارند که باید برای رفع نیازهای آموزشی کشور اقدام کرد.

وی با اشاره به نگاه خیرین مدرسه‌ساز به امر خیر افزود: سخنان و نگاه خیرین بزرگی مانند آقای شاه‌حسینی، مرحوم قفلی و حاج‌اکبر ابراهیمی نشان می‌دهد که آنان مدرسه‌سازی را صرفاً یک کمک مالی نمی‌دانند، بلکه آن را مسئولیتی انسانی و ماندگار می‌دانند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی، نبود بسیاری از دانش‌آموزانی که در جریان جنگ به شهادت رسیدند، برای ما بسیار دردناک است. غم از دست دادن این کودکان برای خانواده‌های آنان و جامعه آموزشی کشور جانسوز و سخت است.

وی افزود: امیدواریم خداوند جای خالی این فرزندان را برای خانواده‌هایشان پر کند و دعای قلب‌های دردناک پدران و مادران و مردم این سرزمین، موجب تحقق عدالت و پاسخ به خون کودکان بی‌گناهی شود که در جریان این حوادث جان خود را از دست دادند.

کاظمی در پایان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی، شور و نشاط، دانایی، امید و امیدآفرینی در مدارس شکل می‌گیرد و سربلندی ایران عزیز با آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری بر روی دانش‌آموزان رقم خواهد خورد.

وی خاطرنشان کرد: مطمئن هستیم نسل آینده بهتر از ما آینده کشور را خواهد ساخت و از مرزهای جغرافیایی، اندیشه‌ها، باورها و ارزش‌های دینی و انقلابی کشور صیانت خواهد کرد.

برچسب ها: علیرضا کاظمی ، جنگ تحمیلی ، وزارت آموزش و پرورش
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