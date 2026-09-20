مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه در شهر تهران در دو جنگ تحمیلی اخیر حدود ۷۴ دانش آموز به شهادت رسیدند گفت: همچنین ۳۰۰ مدرسه نیز دچار آسیب شدند.

جوان آنلاین: مجید پارسا در آیین بهره برداری همزمان از مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی رمضان گفت: در شهر تهران در دو جنگ تحمیلی اخیر حدود ۷۴ دانش آموز به شهادت رسیدند که ۲۶ دانش آموز در جنگ تحمیلی اول (جنگ ۱۲ روزه ) و ۴۸ دانش آموز نیز در جنگ رمضان شهید شدند. همچنین ۱۳ معلم در جنگ رمضان از خانواده بزرگ آموزش و پرورش تهران به شهادت رسیدند همچنین پنج معلم نیز در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بیش از ۳۰۰ مدرسه از جنگ آسیب دیدند که آسیب‌ها اکثراً جزئی بودند مانند شکستن درب‌ها و پنجره‌ها؛ نهایتاً خیرین، شهرداری‌ها، اولیاء و انجمن اولیاء و مدیران مدارس ورود کردند تا آسیب‌های جزئی برطرف شد.

پارسا ادامه داد: پنج مدرسه هم به صورت کلی آسیب دیدند. امروز این نوید را به دانش آموزان می‌دهیم که همه این مدارس آماده شده و از فردا پذیرای دانش آموزان در سطح شهر تهران خواهند بود.