جوان آنلاین: محدودیت منابع ارزی کشور، ضرورت اولویت‌بندی مصارف و هدایت ارز به سمت نیاز‌های اساسی اقتصاد را بیش از پیش نمایان کرده است، زیرا تأمین کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید، مستقیماً با معیشت مردم و استمرار فعالیت‌های اقتصادی ارتباط دارد. از این‌رو، اختصاص منابع محدود ارزی به واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس از جمله برخی خودروها، نمی‌تواند در اولویت قرار گیرد و لازم است تخصیص ارز با تمرکز بر نیاز‌های حیاتی کشور انجام شود. بر همین اساس، جلوگیری از تخصیص ارز به واردات برخی خودرو‌های لوکس، ضرورت بازنگری در نحوه مصرف منابع ارزی و جلوگیری از هدررفت این منابع در مصارف غیراساسی را برجسته کرده است.



منابع ارزی هر کشور، به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به درآمد‌های ارزی با محدودیت‌هایی مواجه است، ظرفیت نامحدودی ندارد و تصمیم‌گیری درباره نحوه مصرف آن باید بر اساس میزان ضرورت و آثار اقتصادی هر کالا انجام شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاری ارزی صرفاً به معنای تأمین ارز برای واردات نیست، بلکه به معنای تعیین اولویت میان نیاز‌های مختلف و انتخاب مصارفی است که بیشترین ضرورت را برای اقتصاد کشور دارند. در چنین چارچوبی، کالا‌هایی که مستقیماً با سلامت، امنیت غذایی، تولید و تأمین نیاز‌های ضروری مردم ارتباط دارند، طبیعتاً در جایگاهی متفاوت از کالا‌های لوکس و غیرضروری قرار می‌گیرند.

تأمین کالا‌های اساسی یکی از نخستین حوزه‌هایی است که باید در سیاست تخصیص ارز مورد توجه قرار گیرد، زیرا اختلال در واردات این کالا‌ها می‌تواند به‌سرعت بر بازار و زندگی روزمره مردم اثر بگذارد. دارو و تجهیزات پزشکی نیز از همین منظر اهمیت ویژه‌ای دارند و تأمین به‌موقع آنها، وابستگی مستقیمی به سلامت جامعه دارد. از سوی دیگر، واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تولیدی، تنها یک هزینه وارداتی محسوب نمی‌شود، بلکه بخشی از زنجیره تولید داخلی است و تداوم آن می‌تواند از توقف خطوط تولید و کاهش عرضه کالا جلوگیری کند. بنابراین هدایت ارز به این بخش‌ها می‌تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر ثبات اقتصادی داشته باشد.

در مقابل، واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری، اگرچه ممکن است برای بخشی از مصرف‌کنندگان تقاضا ایجاد کند، اما از منظر اولویت‌بندی منابع ارزی در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد. خودرو‌های لوکس نیز در همین چارچوب قابل بررسی هستند، زیرا تأمین آنها برای استمرار تولید، سلامت یا دسترسی عمومی به کالا‌های ضروری اقتصاد ضرورت مشابهی با دارو، مواد اولیه یا تجهیزات تولید ندارد. بنابراین در شرایط محدودیت منابع، اختصاص ارز به چنین کالا‌هایی باید با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا منابع ارزی کشور پیش از تأمین نیاز‌های ضروری، صرف کالا‌هایی نشود که امکان به تعویق انداختن واردات آنها وجود دارد.

موضوع فقط به میزان ارز اختصاص‌یافته به یک گروه از کالا‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به پیامد‌های انتخاب میان مصارف مختلف نیز ارتباط دارد. هر واحد ارزی که برای یک کالای غیرضروری اختصاص پیدا می‌کند، در شرایط محدودیت منابع، بخشی از ظرفیت موجود برای سایر مصارف را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، سیاست تخصیص ارز باید به گونه‌ای تنظیم شود که ابتدا نیاز‌های ضروری و دارای اثر مستقیم بر زندگی مردم و فعالیت‌های تولیدی تأمین شود و سپس در صورت وجود ظرفیت، سایر تقاضا‌های وارداتی مورد بررسی قرار گیرد.

این مسئله در حوزه تولید نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بسیاری از واحد‌های تولیدی برای ادامه فعالیت خود به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی نیاز دارند و هرگونه محدودیت در تأمین این اقلام می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده یا روند فعالیت بنگاه‌ها را با اختلال مواجه کند. در چنین شرایطی، اختصاص منابع ارزی به واردات کالا‌های غیرضروری، در صورتی که به قیمت کاهش دسترسی بخش تولید به ارز مورد نیاز تمام شود، می‌تواند با هدف حمایت از تولید داخلی در تعارض قرار گیرد. بنابراین اولویت دادن به نیاز‌های تولیدی در تخصیص ارز، علاوه بر تأمین کالا‌های مورد نیاز بازار، به حفظ ظرفیت تولید و اشتغال نیز کمک می‌کند.

از سوی دیگر، اولویت‌بندی مصارف ارزی باید با شفافیت همراه باشد. فعالان اقتصادی و واردکنندگان نیاز دارند بدانند معیار‌های تخصیص ارز چیست و چه کالا‌هایی در شرایط محدودیت منابع در اولویت قرار می‌گیرند. هرچه این معیار‌ها روشن‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان افزایش می‌یابد و زمینه برای تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای کاهش پیدا می‌کند. همچنین اعلام عمومی اولویت‌ها می‌تواند به جامعه نشان دهد که منابع ارزی محدود براساس چه ضرورتی میان بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع می‌شود.

در این میان، جلوگیری از تخصیص ارز به برخی خودرو‌های لوکس را می‌توان بخشی از سیاست گسترده‌تر مدیریت تقاضای ارزی دانست که هدف آن باید جلوگیری از مصرف منابع محدود در بخش‌هایی باشد که در مقایسه با نیاز‌های اساسی، ضرورت کمتری دارند. البته مدیریت واردات تنها با محدود کردن یک یا چند گروه کالایی محقق نمی‌شود و نیازمند یک چارچوب منسجم برای تعیین اولویت‌ها، کنترل مصارف و نظارت بر نحوه تخصیص منابع است. در چنین چارچوبی، سیاست ارزی باید به جای تمرکز صرف بر حجم واردات، بر آثار اقتصادی هر نوع مصرف ارز نیز توجه داشته باشد.

در نهایت، محدودیت منابع ارزی ضرورت انتخاب میان مصارف مختلف را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این شرایط، تأمین غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و نیاز‌های ضروری تولید باید در صدر اولویت‌های تخصیص ارز قرار گیرد و واردات کالا‌های لوکس و غیرضروری پس از تأمین این نیاز‌ها مورد توجه قرار گیرد. مدیریت منابع ارزی زمانی می‌تواند به ثبات اقتصادی و حمایت از تولید کمک کند که منابع محدود کشور به سمت بخش‌هایی هدایت شود که بیشترین ارتباط را با معیشت مردم، سلامت جامعه و استمرار فعالیت‌های اقتصادی دارند. بر همین اساس، جلوگیری از مصرف ارز برای کالا‌های لوکس، بخشی از ضرورت بزرگ‌تر حفظ منابع ارزی و استفاده هدفمند از آن برای نیاز‌های واقعی اقتصاد کشور است.