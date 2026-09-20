کد خبر: 1380364
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۲:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

جوان آنلاین: درحالی که نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی تلاش دارد جایگاه خود را در بین افکار عمومی تقویت کرده و مسند نخست‌وزیری را دوباره تصاحب کند، نظرسنجی‌های اخیر از کاهش آرای او و متحدانش حکایت دارد. همزمان، شهروندان اسرائیلی نگرانند که در صورت پیروزی مجدد نتانیاهو، این انتخابات ممکن است آخرین انتخابات در اراضی اشغالی باشد. 
تنها ۳۷ روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی باقی مانده است، اما فضای سیاسی بر وفق مراد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم پیش نمی‌رود. نظرسنجی اخیر روزنامه معاریو حاکی از بحران در حزب لیکود است. تعداد کرسی‌های این حزب به ۱۸ کرسی کاهش یافته است، درحالی که در دوره گذشته کنست، لیکود با ۳۲ کرسی به عنوان حزب حاکم شناخته می‌شد. طبق این نظرسنجی، ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو تنها ۵۰کرسی به دست آورده است. این درحالی است که حزب جدید عمخا اسرائیل موفق شده چهار کرسی به ائتلاف نتانیاهو اضافه کند. همچنین، حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری بتسلئیل اسموتریچ و حزب زهوت هر یک شش کرسی کسب کرده‌اند. شرایط برای نتانیاهو در حال پیچیده‌تر شدن است، به طوری که احزاب کوچک ائتلاف وی در حال تثبیت رأی خود هستند، درحالی که حزب لیکود با افت مداوم آرا مواجه است. این وضعیت فشار زیادی به نتانیاهو وارد کرده است. در انتخابات‌های قبلی، نتانیاهو و لیکود کاهش آرای احزاب ائتلاف را جبران کرده بودند، اما اکنون این معادله تغییر کرده است. 
ریزش آرا در حزب لیکود به دلیل جبران از سوی سایر احزاب ائتلاف است و در غیر این صورت فاصله او با پیروزی بسیار زیاد می‌شد. نتانیاهو در حال حاضر ۱۱ کرسی تا پیروزی فاصله دارد که با توجه به زمان باقی‌مانده تا انتخابات، کسب این تعداد کرسی دشوار به نظر می‌رسد، مگر اینکه یک رویداد بزرگ‌تر بر روند انتخابات تأثیر بگذارد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که احزاب منتقد نتانیاهو به جز احزاب عربی، ۵۸ کرسی به دست آورده‌اند و تنها سه کرسی با پیروزی فاصله دارند. پیچیدگی این دوره از انتخابات به دلیل تثبیت آرای احزاب عربی افزایش یافته است. این احزاب حداقل ۱۲کرسی کسب کرده‌اند و جنجال‌هایی درباره حضور آنها در ائتلاف پیروز در حال شکل‌گیری است. ائتلاف پیروز برای رسیدن به اکثریت ۶۱نماینده از ۱۲۰ نماینده مجبور است هم‌پیمانان خود را از میان احزاب یهودی انتخاب کند و نمی‌تواند بدون مواجهه با چالش‌های جدی، احزاب عربی را در گزینه‌های خود داشته باشد. 
داده‌های نظرسنجی به تفکیک احزاب به شرح زیر است: حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت ۲۳کرسی، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۱۸کرسی، حزب بِیَخَد به ریاست نفتالی بنت ۱۳ کرسی و همچنین حزب دموکرات‌ها به ریاست یائیر گولان و حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن، هرکدام ۹ کرسی را به خود اختصاص داده‌اند. حزب عوصتما یهودیت به رهبری ایتامار بن‌گویر هشت کرسی و احزاب مذهبی یهودیت تورات و شاس نیز هر کدام هفت کرسی را تصاحب کرده‌اند. فهرست مشترک عبری نیز هفت کرسی به دست آورده است. علاوه بر این، همزمان با تلاش‌های نتانیاهو برای کسب پیروزی دوباره و تداوم حضور در مقام نخست‌وزیری، افکارعمومی نسبت به آینده رژیم صهیونیستی در صورت تحقق چنین سناریویی هشدار می‌دهند. 
جاناتان فریدلند، ستون‌نویس «گاردین» در مقاله‌ای انتخابات ۲۷ اکتبر را رویدادی تعیین‌کننده برای آینده ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی توصیف کرد. فریدلند که در آستانه انتخابات به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده، نوشت: در گفت‌و‌گو با شماری از رأی‌دهندگان، نگرانی‌های جدی درباره آینده نظام سیاسی اسرائیل مطرح شده و برخی از آنها گفته‌اند در صورت بازگشت ائتلاف به رهبری نتانیاهو به قدرت، انتخابات پیش‌رو ممکن است «مهم‌ترین» و «آخرین انتخابات» اسرائیل باشد. این روزنامه‌نگار انگلیسی، نوشت که از نگاه منتقدان نتانیاهو، مسئله تنها تغییر نخست‌وزیر یا ائتلاف حاکم نیست بلکه آینده ساختار‌های سیاسی و نهاد‌هایی است که بر قدرت کابینه نظارت می‌کنند. وی با این حال تأکید کرد که حتی در صورت کنار رفتن نتانیاهو، نباید انتظار داشت که یک کابینه صلح‌طلب مسیر سیاست‌های اسرائیل را تغییر دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نتانیاهو ، انتخابات ، پارلمان
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