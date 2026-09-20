کد خبر: 1380333
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۰
جامعه » پرونده‌های حقوقی

مسئولیت حقوقی دولت‌های حوزه خلیج‌فارس نسبت به تخریب سواحل جنوبی ایران

1 با شروع جنگ تحمیلی سوم و کشیده‌شدن آتش جنگ به خلیج فارس به واسطه پایگاه‌های امریکایی در سرزمین‌های عربی حوزه خلیج فارس نگرانی‌ها پیرامون رعایت معیار‌های حقوقی محیط زیست منطقه بالا گرفته است
محمدتقی نگهبان

جوان آنلاین: با شروع جنگ تحمیلی سوم و کشیده‌شدن آتش جنگ به خلیج فارس به واسطه پایگاه‌های امریکایی در سرزمین‌های عربی حوزه خلیج فارس نگرانی‌ها پیرامون رعایت معیار‌های حقوقی محیط زیست منطقه بالا گرفته است. قطعاً حملات دشمن امریکایی به جزایر و مناطق ساحلی میهن اسلامی ما بسیار وحشیانه و با هدف تخریب محیط‌زیست منطقه صورت گرفت، سوءنیت و قصد عمدی خرابکاری در این طبیعت بکر و زیبا بر هیچ انسانی پوشیده نیست. در زمینه حفظ حقوق محیط‌زیست حوزه دریایی و ساحلی خلیج فارس دو کنوانسیون مهم تا به‌حال به تصویب دولت‌های منطقه رسیده است؛ یکی کنوانسیون منطقه‌ای ۱۹۷۸ کویت و دیگری کنوانسیون عام‌تر و جهانی لندن با موضوع کلی مبارزه با آلودگی دریایی مصوب ۱۹۹۱ را می‌توان اشاره کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ به کنوانسیون لندن پیوست. هدف کلی تمام دولت‌های عضو این دو کنوانسیون حفظ حقوق محیط‌زیست دریا، بستر دریا و به طریق اولی سواحل دریایی است. کشور ما سابقه طرح دعوای دریافت غرامت علیه دولت متخاصم امریکا در اواخر دهه ۸۰میلادی را دارد، درست است که در ظاهر به نتیجه ملموس نرسید ولی خود سابقه‌ای تاریک بر سوابق جنایات امریکا در منطقه شد. نکته دیگر که اثبات‌کننده سوءنیت دولت متخاصم امریکا می‌تواند باشد خروج این دولت از عهدنامه مودت ۱۹۵۵ ایران و امریکا در سال ۱۳۹۷ است که در ظاهر از نگاه مخاطب بی‌ربط به نظر می‌رسد، اما نکته مهم و چالش‌برانگیز آن بروز اختلاف و عدم امکان رجوع به داوری است. فراموش نکنیم دولت جمهوری اسلامی ایران سابقه حل اختلافات خود را با امریکا را در چارچوب نهاد داوری در دیوان داوری ایران و امریکا دارد، بنابراین خروج این کشور از عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بدین معناست که امریکا می‌خواهد به هر شکلی از بار مسئولیت بین‌المللی خود نسبت جنایات علیه ملت سرافراز و شریف ایران فرار کند چراکه متعالی‌ترین شکل حل اختلافات در صحنه بین‌المللی داوری است. مع‌هذا ملت ما از پا ننشسته است و با انگیزه به ساختن و آبادانی میهن عزیزمان با قدرت ادامه می‌دهد. اما سؤال اساسی این است امریکا که معلوم‌الحال است، آیا دولت‌های ساحلی منطقه خلیج‌فارس مسئولیت حقوقی دارند یا فقط امریکا مسئول است؟ در مقام پاسخ نسبت به چنین پرسشی باید یادآور شد تمام دولت‌های منطقه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های دشمن هستند عضو کنوانسیون منطقه‌ای ۱۹۷۸ کویت هستند و متعهد به حفظ حقوق محیط‌زیست خلیج فارس و دریای عمان می‌باشند. بنابراین، چون تعهد ناشی از معاهده دارند کاملاً مسئول اعمال خلاف امریکا هستند، حتی اگر عضو کنوانسیون منطقه‌ای کویت نبودند هم مسئول بودند، اما الان مسئولیت چنین دولت‌هایی به شدت محکم و انکارناپذیر است، چراکه وقتی دخالت نظامی امریکا از خاک آنها صورت می‌گیرد هیچ جایی برای شانه خالی کردن باقی نمی‌ماند. مع‌الوصف حق طبیعی ملت شریف ایران است که خواهان غرامت جنگ از دولت‌های ساحلی خلیج فارس به صورت کمال و تمام باشد. ورود خسارت از طرف دولت امریکا نافی مسئولیت حقوقی مشارالیهم در مقابل ملت سرافراز ایران نیست بنابراین مقتضی است اقدامات قانونی لازم نسبت به دریافت غرامت از دولت‌های ساحلی خلیج‌فارس صورت گیرد. در پایان شایان ذکر است که ملت ایران هیچ وقت آغازگر هیچ جنگی نبوده است و این خود گواه حسن نیت در همسایگی و حسن همجواری است، اما شروع جنگ از خاک کشور‌های همسایه هم خلاف حسن همجواری و قرینه مثبته سوءنیت آنها علیه ملت شریف و مسلمان کشور عزیزمان می‌باشد، بنابراین پیگیری قانونی و قضایی حقوق محیط‌زیست قلمرو جغرافیایی کشورمان اجتناب‌ناپذیر است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ تحمیلی ، حقوق ، امریکا
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