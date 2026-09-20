مدیران، فعالان سینمایی و متولیان حوزه کودک و نوجوان در نشست تخصصی «رده‌بندی سنی؛ از سیاست‌گذاری تا اجرا» بر ضرورت ایجاد سازوکاری شفاف، تخصصی و کاربردی برای هدایت خانواده‌ها و حمایت از تولید محتوای مناسب تأکید کردند.

نشست تخصصی رده‌بندی سنی از سیاست‌گذاری تا اجرا، با حضور جمعی از مدیران و فعالان سینمایی در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. حامد جعفری دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره تجربه خود از رده‌بندی سنی آثار در خارج از ایران گفت: در سال ۲۰۱۶ برای مذاکره با یک شرکت درباره محصول تولیدی خود به روسیه سفر کردیم. در آن جلسه ابتدا فیلم مورد پسند طرف خارجی قرار گرفت، اما بعد مخالفت کردند. ماجرا این بود که شخصیت اصلی در مسیر قصه با چاقو زمین را می‌کند. شرکت خارجی با دیدن این صحنه به ما گفت استفاده از اجسام نامناسب کودکان در پروتکل‌شان ممنوع است و نمی‌توانند فیلم را خریداری کنند. وی با اشاره به ناآگاهی نسبت به شاخص‌های رده‌بندی سنی ادامه داد: گاهی برخی تولیدکنندگان نمی‌دانند مبنای رده‌بندی سنی چیست و این تصمیم بر چه اساسی گرفته می‌شود. اگر ذی‌نفعان این حوزه از اتفاق‌هایی که در لایه حاکمیتی رخ می‌دهد اطلاع نداشته باشند، نمی‌توانند خود را با این ضوابط تطبیق دهند. جعفری افزود: اگر ملاحظات در این زمینه اعلام شود، اکثر تولیدکنندگان محتوا آن را رعایت می‌کنند. ترکیبی از اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان، مشاوره و رگولاتوری می‌تواند در این زمینه نتیجه مؤثری داشته باشد. دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار کرد: اخیراً در شورای عالی سینما، کارگروه تخصصی خانواده تصویب شد که بنیاد سینمایی فارابی متولی آن است و می‌توان پیشنهادها، راهکار‌ها و توصیه‌های مربوط به رده‌بندی سنی را در این مجموعه مورد بررسی قرار داد. وی همچنین با تأکید بر سیاست‌گذاری در این حوزه عنوان کرد: اگر برای حوزه کودک فکر و سیاست‌گذاری نشود، در بیرون از مرز‌ها برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد و در نهایت شاهد نتایج مخرب آن خواهیم بود.

در ادامه عباس احمدی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات اندیشمند آریا و از مدیران سینما شهر نیز در این جلسه گفت: اعدادی که برای رده‌بندی سنی در سامانه سمفا برای فیلم‌ها نوشته می‌شود گاهی ملاحظاتی دارد. مثلاً برای یکی از فیلم‌ها اصراری بود که این محدودیت سنی مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تأکید بر شفاف‌سازی نسبت به این ماجرا عنوان کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد بلیت‌فروشی سینمای ایران از طریق سامانه‌های آنلاین است و باید این عدد رده‌بندی سنی برای مخاطب به خوبی تبیین شود. اگرچه در برخی سامانه‌ها از همان ابتدا برخی آثار تفکیک می‌شوند، با این حال باید دستورالعملی باشد که این رده‌بندی سنی فقط یک عدد گوشه پوستر نباشد و حتی در اپلیکیشن‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان درخصوص این آثار و فیلم‌های مناسب کودکان و نوجوانان اطلاع‌رسانی شود.

سپس سیدعلی طباطبایی‌نژاد مدیرعامل مؤسسه شهر فرنگ درخصوص لزوم تغییر در سیستم رده‌بندی آثار نمایشی اظهار کرد: در حال حاضر بحث رده‌بندی سنی فیلم‌ها در کنار پروانه نمایش و مجوز اکران قرار گرفته و یک شأن حاکمیتی پیدا کرده است. در حالی که این مسئله یک نیاز در خانواده‌ها محسوب می‌شود. به نظرم باید این موضوع از پروانه نمایش جدا شود و گروهی دقیق و تخصصی وارد این حوزه شوند. وی اضافه کرد: ما در حوزه انیمیشن اثری داشتیم که خانواده‌ها در حین تماشای فیلم از سالن خارج شدند و اعتراض کردند که چرا درباره سکانس ترسناک و ملتهب آن انیمیشن توضیحی داده نشده است. این صحنه شاید از نظر عزیزانی که در بخش پروانه نمایش کار می‌کنند منع قانونی ندارد، اما از نظر خانواده‌ها ایراد دارد. به نظرم باید رده‌بندی سنی را تخصصی‌تر نگاه کرد و آن را از پروانه نمایش جدا کرد.

وی افزود: تا وقتی صاحبان آثار روی اعداد رده‌بندی سنی کار تبلیغاتی کرده و بیشتر سوءاستفاده می‌کنند، شرایط موجود تغییر نمی‌کند. در کشوری مثل آلمان معلمان، روانشناسان کودک، خانواده‌ها و پدر و مادر‌ها کار رده‌بندی فیلم‌ها را انجام می‌دهند و این ترکیب روی رده‌بندی دقیق آثار تأثیر دارد.