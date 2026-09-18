کد خبر: 1380078
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تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۸
اقتصاد » اخبار کلی

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

6 مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر‌های (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

جوان آنلاین: از مرکز مدیریت راه‌های کشور، طبق آخرین گزارش‌ها، محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حد فاصله ماسال تا مجلار و محدوده‌های مکارود و ولی‌آباد، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های کلرد، بایجان، شاهندشت و رینه، آزادراه پردیس - تهران محدوده جاجرود و محور رشت - قزوین حدفاصل جوکول بندان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار دارای ترافیک سنگین است.

به گزارش ایرنا، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران - پردیس و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) روان است، ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

در این گزارش آمده است، آزادراه قزوین - کرج محدوده‌های هشتگرد، گلشهر، حد فاصله پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین آزادراه قم - تهران حد فاصل پلائین تا میدان جهاد دارای ترافیک سنگین است.

برچسب ها: محور چالوس ، ترافیک سنگین ، محور هراز
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