محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

جوان آنلاین: از مرکز مدیریت راه‌های کشور، طبق آخرین گزارش‌ها، محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حد فاصله ماسال تا مجلار و محدوده‌های مکارود و ولی‌آباد، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های کلرد، بایجان، شاهندشت و رینه، آزادراه پردیس - تهران محدوده جاجرود و محور رشت - قزوین حدفاصل جوکول بندان تا امامزاده هاشم و محدوده رودبار دارای ترافیک سنگین است.

به گزارش ایرنا، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و آزادراه تهران - پردیس و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) روان است، ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

در این گزارش آمده است، آزادراه قزوین - کرج محدوده‌های هشتگرد، گلشهر، حد فاصله پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین آزادراه قم - تهران حد فاصل پلائین تا میدان جهاد دارای ترافیک سنگین است.