مالکان کشتی‌ها در سال جاری بیش از دو برابر کل سال گذشته، سفارش ساخت نفتکش‌های غول‌پیکر (VLCC) را ثبت کرده‌اند و موجی از خرید به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار ایجاد شده که بزرگ‌ترین حجم سفارش در دست‌کم ۲۵ سال اخیر محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: این روند ناشی تجاوز نظامی آمریکا به ایران است که مسیر‌های تجاری را تغییر داده و تقاضا برای حمل‌ونقل نفت خام در مسافت‌های طولانی را افزایش داده است.

به گزارش ایسنا، داده‌های پلتفرم تحلیل کشتیرانی «سیگنال گروپ» (Signal Group)، نشان می‌دهد که در سال جاری تاکنون، ۲۱۷ فروند نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام (VLCC) سفارش داده شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۳ فروند بود. شرکت «الاید شیپ‌بروکرینگ» (Allied Shipbroking) نیز ثبت ۱۶۴ سفارش نفتکش VLCC را گزارش کرده که نسبت به ۸۳ سفارش قبلی افزایش داشته است. هر نفت‌کش VLCC ظرفیت حمل حدود دو میلیون بشکه نفت را دارد.

این موج خرید نشان‌دهنده پذیرش روزافزون این واقعیت است که با حرکت خریداران به سمت تنوع‌بخشی، نفت همچنان باید مسافت‌های طولانی‌تری را از مبدا حوزه اقیانوس اطلس طی کند. همچنین این امر بازتاب‌دهنده انتظاری گسترده در میان مالکان کشتی است که معتقدند تجارت نفت در مسافت‌های طولانی، با وجود گذار جهانی از سوخت‌های فسیلی، همچنان پررونق و پایدار باقی خواهد ماند.

ربکا گالانپولوس، تحلیلگر ارشد شرکت تحلیل کشتیرانی «وسون ناتیکال» (Veson Nautical)، گفت: «ما معتقدیم مالکانی که بر افزایش محموله‌های ارسالی در مسافت‌های طولانی از اقیانوس اطلس به آسیا سرمایه‌گذاری می‌کنند، نقش مهمی در احیای تقاضا برای سفارش نفتکش‌های VLCC ایفا می‌کنند.»

طبق اعلام شرکت «الاید شیپ‌بروکینگ»، هزینه ساخت هر نفتکش VLCC حدود ۱۳۰ میلیون دلار است.

موج سفارش‌های جدید صرفا بر پایه پیش‌بینی جریان‌های آتی نفت نیست. بر اساس داده‌های شرکت «وسون ناتیکال» (Veson Nautical)، پس از سال‌ها بحران و مازاد عرضه، نوسازی ناوگان به امری بسیار ضروری تبدیل شده است، چرا که حدود ۲۰ درصد از ناوگان نفتکش‌های VLCC عمری بیش از ۲۰ سال دارند.

بر اساس گزارش رویترز، پاولوس فاکینوس، تحلیلگر بازار حمل‌ونقل دریایی در شرکت «الاید شیپ‌بروکینگ»، اظهار کرد: قرارداد‌های اخیر شامل کشتی‌هایی با موعد تحویل در سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ است که نشان می‌دهد مالکان اطمینان دارند تقاضا برای این کشتی‌ها در میان‌مدت تداوم خواهد داشت.

طبق گزارش شرکت اطلاعات داده کپلر، حتی کشتی‌های غول‌پیکر قدیمی هم به جای اوراق شدن، خریدار پیدا می‌کنند و در «ناوگان سایه» کشتی‌هایی که برای حمل نفت تحریم شده استفاده می‌شوند، خارج از سیستم‌های کشتیرانی و بیمه غربی، جای گرفته‌اند.