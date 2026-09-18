کد خبر: 1380025
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تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۰
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت سیب‌زمینی با کاهش ۵۰ درصدی عرضه، افزایش یافت+ جدول قیمت‌ها

3 رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران با اشاره به افزایش قیمت سیب‌زمینی، گفت: استان تهران روزانه حدود ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی نیاز دارد که طی چند روز اخیر با ۵۰ درصد کاهش به ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

جوان آنلاین: میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی اعم از انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را برای هفته فعلی (۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد.

با مقایسه‌ای بین قیمت محصولات پرمصرف روزانه سبزیجات در هفته اعلام شده، شاهد افزایش نرخ سیب‌زمینی و پیاز نسبت به هفته گذشته (۱۶ تا ۲۲ شهریور) هستیم. هفته گذشته هر کیلوگرم سیب‌زمینی از کف قیمت تا نرخ محصولات ممتاز بین ۵۵ تا ۷۵ هزار تومان بود (عمده‌فروشی)، اما در هفته فعلی این مبالغ به ۷۰ تا ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است. در کف قیمت این محصول پرمصرف ۲۷.۳ درصد و در نرخ نوع ممتاز آن ۱۳.۳ درصد افزایش را شاهد هستیم.

پیاز نیز هفته گذشته حداقل قیمت عمده‌فروشی ۳۵ هزار تومان و حداکثر ۸۰ هزار تومان در هر کیلوگرم بود که این اعداد به ترتیب در این هفته به ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است. درصد افزایش کف قیمت و نرخ انواع ممتاز پیاز به ترتیب ۴۲.۹ و ۱۲.۵ درصد است.

برعکس این دو محصول، قیمت هویج تا حدودی روند کاهشی داشته و از کف قیمت تا نرخ محصولات ممتاز در هفته فعلی ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان در هر کیلوگرم گزارش می‌شود در حالی که این اعداد برای هفته گذشته ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بود. در این محصول کاهش بین ۱۶.۷ تا ۲۵ درصدی را شاهد هستیم. البته هنوز قیمت هویج تا نرخ ابتدای تابستان فاصله زیاد دارد، زیرا کف و نرخ ممتاز بین ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم عمده‌فروشی بود.

اکبر یاوری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران درباره چرایی افزایش قیمت سیب‌زمینی در هفته فعلی به خبرنگار مهر، گفت: تعیین‌کننده اصلی نرخ در بازار عرضه و تقاضا است. بخش زیادی از سیب‌زمینی کشور در استان همدان کشت و تامین می‌شود. در حال حاضر به دلیل هوای مناسب، کشاورزان برداشت ندارند و عرضه را قطره‌چکانی کرده‌اند. البته پیش‌بینی می‌شود تا آبان سیب‌زمین‌کاران ناچار به برداشت سیب‌زمینی شوند و با افزایش عرضه، قیمت‌ها متعادل می‌شود.

وی افزود: استان تهران روزانه حدود ۶۰۰ هزار تن سیب‌زمینی نیاز دارد که طی چند روز اخیر این میزان ۵۰ درصد کاهش داشته و به ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

وی با بیان اینکه هزینه تولید نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است، یادآور شد: سالانه ۵ میلیون تن سیب‌زمینی در کشور تولید می‌شود که از این میزان با توجه به جمعیت ۹۰ میلیون نفری کشور و مصرف سرانه ۴۰ کیلوگرم، ۳.۶ میلیون تن نیاز بازار مصرف است. اگر به این عدد بذر مورد نیاز کشت بعدی را اضافه کنیم آمار به ۴.۱ میلیون تن می‌رسید و با در نظر گرفتن مصرف صنایع تبدیلی نهایت مصرف سالانه کشور ۴.۶ میلیون تن است. باقی مازاد بوده که صادر می‌شده است.

وی ادامه داد: با توجه به ممنوعیت صادرات فعلی، در واقع باید ۴۰۰ هزار تن سیب‌زمینی مازاد در کشور موجود باشد و نباید نرخ صعودی شود.

یاوری اظهار کرد: نظارت بر توزیع محصولات کشاورزی باید از مبدا باشد و وزارت جهاد کشاورزی باید در زمانی که قیمت سیب‌زمینی پایین است امر ذخیره‌سازی را انجام دهد و در زمان این نوسان قیمتی و حاکم شدن هیجان بر بازار، مدیریت کرده و مبادرت به توزیع محصولات کند.

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران با اشاره به ممنوعیت سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی تا پایان سال، گفت: منطقی نیست قیمت‌ها روند افزایشی داشته باشند.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید؛ بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش می‌رسد.

قیمت سیب‌زمینی با کاهش ۵۰ درصدی عرضه، افزایش یافت+ جدول قیمت‌ها

 

برچسب ها: قیمت سیب زمینی ، میادین میوه و تره بار ، افزایش قیمت
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