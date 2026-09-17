حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ از عموم مردم و اقشار مختلف جامعه دعوت کردتا در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» که روز جمعه ۲۷ شهریور ماه جاری برگزار می‌شود، حضور یابند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ از عموم مردم و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد تا در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدایان ایران» که روز جمعه ۲۷ شهریور ماه جاری برگزار می‌شود، حضور یابند.

به گزارش جوان آنلاین به نقل از روابط عمومی سپاه تهران بزرگ حجت الاسلام سرافراز گفت: امروز، در این برهه حساس، ندای وحدت و همدلی بیش از هر زمان دیگری طنین‌انداز است. دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم، در پی تفرقه و ناامیدی در میان ملت ما هستند، اما ما با حضور پرشور خود در صحنه‌های مختلف، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهیم زد.

وی با بیان اینکه رزمایش‌ها تنها مانور‌های نظامی نیستندافزود؛ این‌ها جلوه‌ای از اقتدار، آمادگی و هوشیاری نیرو‌های مسلح کشورمان در برابر هرگونه تهدید خارجی هستند. حضور شما در این رزمایش بزرگ، نشان‌دهنده حمایت بی‌دریغ ملت از مدافعان حریم امنیت و اقتدار ملی است. این حضور، روحیه‌ای مضاعف به نیرو‌های جان بر کف ما می‌بخشد و پیام روشنی را به جهانیان مخابره می‌کند که ملت ایران، همواره پشتیبان نظام و مدافع ارزش‌های خود است.

سرافراز با تاکید براینکه اجتماعات مردمی، صحنه‌هایی بی‌بدیل از همبستگی، اتحاد و همدلی ملت بزرگ ایران است. تصریح کرد در این گردهمایی‌ها، ما با یک صدا، آرمان‌های انقلاب، ارزش‌های اسلامی و منافع ملی را فریاد می‌زنیم و نشان می‌دهیم که در برابر چالش‌ها، یک دل و یک صدا هستیم. حضور شما در این اجتماعات، مشت محکمی بر دهان بدخواهان است و نشان می‌دهد که ملت ایران، با وحدت و انسجام خود، قادر به عبور از هر سختی و چالشی است.

وی خطاب به مردم شریف تهران تاکید کرد: حضور ملت شریف، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است.