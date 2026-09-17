وزیر نفت خبر داد؛ افزایش تولید گازوئیل در کشور/ واردات متوقف شده است

وزیر نفت با اشاره به افزایش قابل‌ملاحظه تولید گازوئیل گفت: در حالی که تا اواسط سال گذشته واردکننده گازوئیل بودیم، مدت‌هاست واردات این سوخت متوقف شده است.

جوان آنلاین: محسن پاک‌نژاد از افزایش قابل‌ملاحظه تولید گازوئیل خبر داد و گفت: تا اواسط سال گذشته واردکننده گازوئیل بودیم، اما مدت‌هاست واردات گازوئیل نداریم.

وی افزود: بخشی از افزایش تولید گازوئیل به افزایش خوراک نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها و بخشی دیگر به تغییر سازوکار‌های فرایندی پالایشگاه‌ها بازمی‌گردد که هر دو عامل موجب افزایش تولید سوخت مایع شده است.

پاک‌نژاد اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم پالایشگاه ستاره مهر خلیج فارس نیز تا پایان سال به بهره‌برداری برسد که در حوزه تولید بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌های مورد نیاز می‌تواند کمک مؤثری داشته باشد.