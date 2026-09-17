ایران هشت میلیارد دلار محصول کشاورزی صادر کرد

جوان آنلاین: غلامرضا نوری روز پنجشنبه در نشست با فعالان حوزه زراعت و باغبانی شهرستان مراغه، با بیان اینکه دیپلماسی برای دنبال کردن بازارهای جدید صادراتی در حال انجام است، یادآور شد: بر همین مبناباید بازارهای صادراتی جدیدی برای محصولات کشاورزی ایجاد کنیم.
به گزارش ایرنا، وی حجم تجارت خارجی بخش کشاورزی را با وجود شرایط جنگی و سخت در کشور مناسب خواند و گفت: در عین اینکه هشت میلیارد دلار صادرات داریم، در مقابل ۱۵ میلیارد دلار واردات انجام میشود.
نوری با بیان اینکه صادرات اثر تنظیمی در بازار دارد و به تولیدکنندگان نیز کمک میکند، افزود: در ایران محصولات بسیار سالمتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر تولید میشود و ما به کشورهایی از جمله روسیه و کشورهای اروپایی که سختترین قوانین را دارند، صادرات داریم و محصولات ایرانی مجوز ورود به این بازارها را دریافت میکنند.
نوری درباره مشکلات ایجاد شده در صادرات سیب، اظهار کرد: برای رفع این مشکلات پیگیر هستیم و از دیپلماسی فعال استفاده میکنیم، البته همه فعالیتها باید در چارچوب قوانین انجام شود.
وی اضافه کرد: بنا نداریم در بخش کشاورزی و تولیدات این حوزه، به کارگیری روشهای جدید تولید، روشهای سنتی را دچار اشکال کند و توسعه باید به گونهای باشد که ظرفیتهای موجود نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
نوری با بیان اینکه توسعه عدالتمحور در وزارت جهاد کشاورزی دنبال میشود، گفت: هر فعالیتی که اقتصادی و بهرهور باشد، در هر مقیاسی میتواند فعالیت کند و سیاست ما حمایت از فعالیتهای اقتصادی و بهرهور در بخش کشاورزی است.
نوری اظهار کرد: باید در کشاورزی از نگاههای سنتی با بهرهوری پایین فاصله بگیریم و توجه ویژهای به بهرهوری، سودآوری و فعالیت منظم و شفاف داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حوزه تصمیمگیری درباره کارتهای بازرگانی و بازگشت ارز، وزارت جهاد کشاورزی پیگیر است تا بخش کشاورزی مستثنی شود، اما سایر ارگانها و نهادها نیز در این زمینه تصمیمگیر هستند و باید یک رویه شفاف و صحیح وجود داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تغییر رویکرد در سیاستهای تنظیم بازار، گفت: سرکوب قیمتها و ممنوعیت یکشبه صادرات در جهاد کشاورزی رفع و برطرف شده است و امروز بازار است که قیمت را تعیین میکند و تولیدکنندگان نیز باید فعالیت خود را با این شرایط تطبیق دهند.
وی یادآور شد: باید به بهرهوری، سودآوری و فعالیت منظم و شفاف توجه ویژه داشته باشیم و سیاستهای بخش کشاورزی نیز در همین مسیر دنبال شود.
همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی به مراغه، عملیات اجرایی شهرک گلخانهای ۳۰ هکتاری شهید رحمتی در ین شهرستان آغاز شد.
برای اجرای این طرح سه هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی صورت گرفته است که برای ۷۵۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
این شهرک گلخانهای در حومه شهرستان مراغه در زمینی به مساحت بیش از ۳۰ هکتار احداث میشود و سطح زیرکشت آن ۲۵ هکتار پیش بینی شده است که با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن و با استفاده از روش کشت هیدروپونیک اجرا خواهد شد.