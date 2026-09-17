کد خبر: 1379990
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵
اقتصاد » اخبار کلی

ایران هشت میلیارد دلار محصول کشاورزی صادر کرد

3 وزیر جهاد کشاورزی از صادرات هشت میلیارد دلاری انواع محصولات کشاورزی ایران به کشور‌های مختلف جهان خبر داد.

جوان آنلاین: غلامرضا نوری روز پنجشنبه در نشست با فعالان حوزه زراعت و باغبانی شهرستان مراغه، با بیان اینکه دیپلماسی برای دنبال کردن بازار‌های جدید صادراتی در حال انجام است، یادآور شد: بر همین مبناباید بازار‌های صادراتی جدیدی برای محصولات کشاورزی ایجاد کنیم.

به گزارش ایرنا، وی حجم تجارت خارجی بخش کشاورزی را با وجود شرایط جنگی و سخت در کشور مناسب خواند و گفت: در عین اینکه هشت میلیارد دلار صادرات داریم، در مقابل ۱۵ میلیارد دلار واردات انجام می‌شود.

نوری با بیان اینکه صادرات اثر تنظیمی در بازار دارد و به تولیدکنندگان نیز کمک می‌کند، افزود: در ایران محصولات بسیار سالم‌تری نسبت به بسیاری از کشور‌های دیگر تولید می‌شود و ما به کشور‌هایی از جمله روسیه و کشور‌های اروپایی که سخت‌ترین قوانین را دارند، صادرات داریم و محصولات ایرانی مجوز ورود به این بازار‌ها را دریافت می‌کنند.

نوری درباره مشکلات ایجاد شده در صادرات سیب، اظهار کرد: برای رفع این مشکلات پیگیر هستیم و از دیپلماسی فعال استفاده می‌کنیم، البته همه فعالیت‌ها باید در چارچوب قوانین انجام شود.

وی اضافه کرد: بنا نداریم در بخش کشاورزی و تولیدات این حوزه، به کارگیری روش‌های جدید تولید، روش‌های سنتی را دچار اشکال کند و توسعه باید به گونه‌ای باشد که ظرفیت‌های موجود نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

نوری با بیان اینکه توسعه عدالت‌محور در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود، گفت: هر فعالیتی که اقتصادی و بهره‌ور باشد، در هر مقیاسی می‌تواند فعالیت کند و سیاست ما حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌ور در بخش کشاورزی است.

نوری اظهار کرد: باید در کشاورزی از نگاه‌های سنتی با بهره‌وری پایین فاصله بگیریم و توجه ویژه‌ای به بهره‌وری، سودآوری و فعالیت منظم و شفاف داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حوزه تصمیم‌گیری درباره کارت‌های بازرگانی و بازگشت ارز، وزارت جهاد کشاورزی پیگیر است تا بخش کشاورزی مستثنی شود، اما سایر ارگان‌ها و نهاد‌ها نیز در این زمینه تصمیم‌گیر هستند و باید یک رویه شفاف و صحیح وجود داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تغییر رویکرد در سیاست‌های تنظیم بازار، گفت: سرکوب قیمت‌ها و ممنوعیت یک‌شبه صادرات در جهاد کشاورزی رفع و برطرف شده است و امروز بازار است که قیمت را تعیین می‌کند و تولیدکنندگان نیز باید فعالیت خود را با این شرایط تطبیق دهند.

وی یادآور شد: باید به بهره‌وری، سودآوری و فعالیت منظم و شفاف توجه ویژه داشته باشیم و سیاست‌های بخش کشاورزی نیز در همین مسیر دنبال شود.

همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی به مراغه، عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای ۳۰ هکتاری شهید رحمتی در ین شهرستان آغاز شد.

برای اجرای این طرح سه هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی صورت گرفته است که برای ۷۵۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

این شهرک گلخانه‌ای در حومه شهرستان مراغه در زمینی به مساحت بیش از ۳۰ هکتار احداث می‌شود و سطح زیرکشت آن ۲۵ هکتار پیش بینی شده است که با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن و با استفاده از روش کشت هیدروپونیک اجرا خواهد شد.

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، صادرات ، محصولات کشاورزی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

بن هول!

دوصد کردار ایرانیان

بام آسیا زیر پای کاراته ایران 

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

بانک بریکس کابوس دلار می‌شود 

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

پزشکیان و رئیس‌جمهوری هند دیدار کردند

سنگر ما شب‌هایش بوی خمپاره می‌داد 

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

بخشش عروس پس از ۷ سال

خیابان را خالی نکنید

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

‌قهوه مسموم برای سرقت کلکسیون ۱۵ میلیاردی + گفت‌وگو با متهم

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

سقوط تولید نفت عربستان به پایین‌ترین حد ۳۶ ساله

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار