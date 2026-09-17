دلار حواله امروز چند؟

جوان آنلاین: سیاست‌های ارزی در مرکز مبادله ایران همچنان با چراغ سبز خریداران همراه است و نرخ فروش حواله دلار با ثبت رشد ۴۹۶ تومانی، به کانال ۱۶۵ هزار و ۸۷۹ تومان رسید تا روند صعودی خود را تثبیت کند.

جریان معاملات ارزی در آخرین روز کاری هفته با تداوم پیشروی اسکناس سبز و سایر ارز‌های پایه همراه بود؛ فضایی که در آن تمایل معامله‌گران به سمت نرخ‌های بالاتر، تابلوی مرکز مبادله را با رنگ‌وبوی افزایشی همراه کرد. در حالی که نرخ فروش هر حواله دلار در پایان روز گذشته روی تراز ۱۶۵ هزار و ۳۸۳ تومان متوقف شده بود، خریداران در دادوستد‌های امروز توانستند با هدایت قیمت به سمت ۱۶۵ هزار و ۸۷۹ تومان، استمرارِ تقاضای مؤثر در بازار رسمی را به اثبات برسانند. در سمت خرید نیز، این رقم به ۱۶۴ هزار و ۳۸۶ تومان رسید تا شکاف میان عرضه و تقاضا در این بازه زمانی، با سیگنال‌های افزایشی پر شود.

این نوسانِ رو به بالا، تنها به دلار محدود نماند و هم‌راستا با آن، سبد تجاری نیز آرایش جدیدی به خود گرفت. یورو به عنوان دومین ارز پرتقاضای بازار، جهشی ۵۰۹ تومانی را در نرخ فروش ثبت کرد و به سطح ۱۹۱ هزار و ۳۹۵ تومان رسید تا اثرپذیری تسویه‌های وارداتی از برآیند تقاضای داخلی بیش از پیش نمایان شود. در جبهه درهم امارات نیز که نبض تأمین نقدینگی بخش بازرگانی را در دست دارد، رشد ۱۳۵ تومانی، نرخ فروش را به ۴۵ هزار و ۱۶۷ تومان کشاند و یوان چین نیز با صعود ۹۴ تومانی، عدد ۲۴ هزار و ۷۲۶ تومان را بر پیشانی معاملات حک کرد.

در آن سوی تالار مبادلات، وضعیت برای اسعار آسیایی با رویکرد متفاوتی همراه بود؛ به گونه‌ای که یکصد ین ژاپن با جبران افت‌های پیشین، ۳۳۰ تومان گران‌تر شد و به ۱۰۶ هزار و ۹۵۷ تومان رسید، اما هزار وون کره جنوبی در خلاف جهت بازار، با عقب‌نشینی ۲۰۷ تومانی، نرخ ۱۲۱ هزار و ۲۶۰ تومان را لمس کرد. همچنین در بخش ارز‌های با تسویه محدودتر، روبل روسیه و روپیه هند همگام با جو عمومی بازار، با رشد‌های اندک هفت و پنج تومانی در جایگاه ۱۹۷۰ و ۱۷۲۹ تومان ایستادند تا تابلوی معاملات در پایان روز پنجشنبه، با غلبه محسوس فاز افزایشی در ارقام کلیدی به کار خود پایان دهد.