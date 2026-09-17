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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۸
اقتصاد » اخبار کلی

اروپا خواستار محدودیت صادرات خودرو‌های هیبریدی چین شد

3 اتحادیه اروپا از چین خواسته برای جلوگیری از تشدید تنش‌های تجاری، صادرات خودرو‌های هیبریدی تولید این کشور به بازار اروپا را به‌صورت داوطلبانه به حدود ۱۵ درصد بازار محدود کند.

جوان آنلاین: این اقدام به دنبال جهش واردات خودرو‌های هیبریدی چینی و نگرانی خودروسازان اروپایی از تشدید رقابت با محصولات ارزان‌قیمت چین مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، سه فرد آگاه به مذاکرات اعلام کردند: بروکسل از پکن می‌خواهد صادرات خودرو و برخی محصولات دیگر را مهار کند، در غیر این صورت ممکن است اتحادیه اروپا تعرفه‌های بیشتری اعمال کند.

یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا در این‌باره گفت: بروکسل چند محصول دیگر، از جمله مواد شیمیایی را نیز در مذاکرات مطرح کرده و خواهان خویشتن‌داری چین در صادرات آنهاست. اتحادیه اروپا همچنین از چین می‌خواهد خرید کالا‌های اروپایی را افزایش دهد.

اتحادیه اروپا در ژوئن برای دستیابی به نتایج ملموس در کاهش کسری تجاری فزاینده خود با چین، ضرب‌الاجلی تا اکتبر تعیین کرد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه گفت: کسری تجاری یک میلیارد یورویی روزانه اتحادیه اروپا با چین به «نقطه عطف» رسیده است. او هشدار داد «شوک دوم چین» در حال وقوع است و اتحادیه اروپا برای متعادل کردن روابط تجاری خود از تمام ابزار‌های موجود استفاده خواهد کرد.

ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، قرار بود روز پنجشنبه با وانگ ونتائو، وزیر بازرگانی چین، گفت‌و‌گو کند. این مذاکرات پیش از سفر مورد انتظار شفچوویچ به پکن در ماه آینده انجام می‌شود.

الگوی ژاپن در دهه ۱۹۸۰

یکی از افراد مطلع گفت: اتحادیه اروپا با پیشنهاد محدودیت داوطلبانه صادرات چین، امیدوار است الگویی مشابه توافق خود با ژاپن در سال ۱۹۸۶ را تکرار کند. در آن زمان، ژاپن پذیرفت صادرات خودرو به اروپا را محدود کند و این سیاست تا سال ۱۹۹۹ ادامه یافت.

این محدودیت‌ها شرکت‌های ژاپنی از جمله تویوتا و نیسان را به سرمایه‌گذاری در اروپا یا همکاری با تولیدکنندگان داخلی تشویق کرد. چنین محدودیت‌هایی، حتی کنترل قیمت‌ها، پیش از شتاب گرفتن جهانی‌شدن اقتصاد در دهه ۲۰۰۰ و ورود چین به سازمان تجارت جهانی، رواج بیشتری داشت.

جهش واردات خودرو‌های هیبریدی چینی

یک فرد مطلع گفت: فشار بر اتحادیه اروپا برای اقدام بیشتر پس از آن افزایش یافته که واردات خودرو‌های هیبریدی چینی در سه‌ماهه دوم سال جاری به رکورد رسیده است.

اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۴ تعرفه‌های ضدیارانه‌ای تا ۴۵ درصد بر خودرو‌های برقی چینی اعمال کرد. چین نیز در واکنش، تعرفه‌هایی بر برخی صادرات اروپایی از جمله گوشت و لبنیات وضع کرد. با این حال، در حالی که واردات خودرو‌های تمام‌برقی چینی پس از آن فقط اندکی افزایش یافت، واردات خودرو‌های هیبریدی چینی به‌شدت رشد کرد، زیرا این خودرو‌ها مشمول تعرفه ثابت ۱۰ درصدی اتحادیه اروپا هستند.

واردات خودرو‌های هیبریدی از چین به اتحادیه اروپا با رشدی بیش از ۱۰ برابر، از ۳۸۰۰ دستگاه خودرو در اکتبر ۲۰۲۴ به ۵۰ هزار دستگاه خودرو در ژوئیه ۲۰۲۶ افزایش یافته، اما میانگین قیمت این خودرو‌ها نیز کاهش یافته است. شرکت‌هایی از جمله فولکس‌واگن خواستار اعمال تعرفه‌های تنبیهی مشابه بر خودرو‌های هیبریدی وارداتی شده‌اند.

در همین حال، در دو اقتصاد بزرگ اروپا، یعنی آلمان و فرانسه، پس از سال‌ها اختلاف‌نظر درباره نحوه برخورد با چین، حمایت از اقدامات سخت‌گیرانه‌تر در حال افزایش است.

شفچوویچ روز چهارشنبه گفت: می‌خواهد تا زمان سفر خود به چین، که انتظار می‌رود در هفته دوم اکتبر انجام شود، به نتایج مثبت درباره متعادل‌سازی تجارت دست پیدا کند.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، صنایع مختلف اروپا، از جمله صنایع شیمیایی، خودروسازی و فولاد، هشدار داده‌اند که در برابر رقابت شدید چین به نقطه حساسی رسیده‌اند.

چین با مجموعه‌ای از سیاست‌های موسوم به «ساخت چین» از تولیدات داخلی حمایت کرده و توانمندی‌های فناوری خود را افزایش داده است. چین استفاده از یارانه‌ها را رد می‌کند و می‌گوید قیمت‌های رقابتی محصولاتش نتیجه عملکرد کارآمد شرکت‌های چینی است. چین همچنین در جریان مذاکرات از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی را کنار بگذارند.

برچسب ها: اروپا ، خودرو هیبریدی ، چین
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