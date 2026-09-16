جوان آنلاین: محمدجعفر قائمپناه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ بنزین به ۸۰ هزار تومان، گفت: «تأکید میکنم که در شرایط فعلی متعادلسازی نرخ بنزین و گازوئیل به هیچ وجه مطرح نیست.»
وی تأکید کرد: «اگر بخواهیم نرخ سوخت را متعادل کنیم، باید حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و … را هم متعادل کنیم. نمیشود که سوخت را با نرخ بینالمللی و یا منطقه عرضه کنیم، اما حقوق و دستمزد افراد را متعادل نکنیم.»
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به سخنان روز گذشته خود در بازدید از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: «در این بازدید از قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل سخن به میان آمد. همچنین در خصوص تخصیص ارز و قاچاق آن مباحثی مطرح شد. سؤال کردند که چه باید کرد؟ پاسخ من این بود که در بلندمدت، تأکید میکنم در بلندمدت، اگر بخواهیم مسئله قاچاق سوخت را حل کنیم، چارهای نداریم جز اینکه نرخ حاملهای انرژی را متعادل کنیم.»
سرپرست نهاد ریاستجمهوری اختلاف فاحش قیمت گازوئیل و بنزین در ایران و کشورهای همسایه را عامل مهم قاچاق خواند و گفت: «قرار بر این نیست که الان نرخ بنزین و گازوئیل را بالا ببریم، بلکه به عنوان معاون اجرایی رئیسجمهور این ایده را مطرح کردم که باید در بلندمدت یارانه حاملهای انرژی را به صورت عادلانه توزیع کنیم. این موضوع به عنوان یک ایده برای مقابله با قاچاق مطرح شد.»
قائمپناه درباره وضعیت مصرف و قاچاق سوخت نیز اظهار داشت: «سرانه مصرف انرژی ما بسیار بالاست و این موضوع به قاچاق گسترده سوخت منجر شده است. روزانه ۳۰ میلیون لیتر قاچاق میشود و ما عملاً یارانه را به کشورهای همسایه پرداخت میکنیم و در این مسیر سازمانهای عریض و طویلی هم برای مبارزه با قاچاق شکل دادهایم.»
وی با تأکید دوباره بر اینکه چنین طرحی در دستور کار دولت نیست، توضیح داد که این ایده را برای توجه به اهمیت شناخت گلوگاههای فساد با مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرده است و گفت: «گلوگاه فساد تفاوت قیمت بین ایران و کشورهای همسایه است و اگر اصلاح نشود کماکان این قاچاق ادامه خواهد یافت و یکی از راههای مبارزه با قاچاق بهویژه سوخت، رساندن نرخ حاملهای انرژی به نرخ بینالمللی و پرداخت مابهازای آن به مردم است.»
معاون اجرایی رئیسجمهور متعادلسازی نرخ را حرکت در مسیر اجرای عدالت دانست و بیان کرد: «هماکنون افراد متمول که خانه، ویلا و خودروهای متعددی دارند، بیشتر از یارانه استفاده میکنند و افرادی که خانه ندارند و یا کمتر دارند از بنزین و گاز و … کمتری استفاده میکنند که این عادلانه نیست.»