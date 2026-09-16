جوان آنلاین: سردار سرلشکر محسن رضایی در این دیدار با تاکید بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهکهای تروریستی و ایجاد امنیت در مرزها، نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان هشدار داد. وی همچنین بر افزایش و ارتقای همکاریهای اقتصادی تاکید کرد.
سرلشکر رضایی در ادامه گفت: «به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آنها باید اقدام عملی انجام دهند و اطمینان ما را جلب کنند.»
همچنین بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در این دیدار ضمن استقبال از ارتقای همکاریهای اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، بر لزوم حل مساله گروهکها و ایجاد امنیت در مرزها تاکید کرد.