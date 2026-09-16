رئیس جمهوری به عیادت موسوی گرمارودی رفت

رئیس‌جمهوری در آستانه روز شعر و ادب فارسی، با حضور در بیمارستان محل بستری استاد سیدعلی موسوی گرمارودی، از این شاعر و ادیب پیشکسوت عیادت و از یک عمر تلاش و خدمات او به شعر، زبان فارسی و فرهنگ دینی ایران تجلیل کردند.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان غروب چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، به همراه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در بیمارستان محل بستری سیدعلی موسوی گرمارودی، ضمن عیادت از این شاعر و ادیب برجسته، در جریان روند درمان او قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که در آستانه روز شعر و ادب فارسی و پاسداشت زبان فارسی انجام شد، رئیس‌جمهور با اهدای لوح تقدیری، از چند دهه فعالیت اثرگذار استاد موسوی گرمارودی در سپهر شعر و فرهنگ ایران و تلاش‌های او در اعتلای زبان و ادب فارسی قدردانی کرد.

وزیر فرهنگ نیز به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص)، با اهدای لوحی از خدمات این شاعر ارجمند در گستره فرهنگ و ادب دینی و سال‌ها کوشش او در بازتاب معارف نبوی و اهل‌بیت (ع) در شعر و ادبیات فارسی تجلیل کرد.

استاد سیدعلی موسوی گرمارودی از پیشگامان شعر دینی و آیینی معاصر و از چهره‌های شناخته‌شده شعر فارسی در دهه‌های اخیر است. سروده‌های «خط خون» در سوگ امام حسین (ع) و «در سایه‌سار نخل ولایت» در وصف و سوگ امیرالمؤمنین علی (ع) از آثار شاخص او به شمار می‌روند و مجموعه «گوشواره عرش» نیز بخشی از سروده‌های آیینی این شاعر را دربر گرفته است.

همچنین گرمارودی سالیان متمادی در حوزه پژوهش و ترجمه نیز فعالیت داشته و ترجمه قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در کارنامه او قرار دارد. ترجمه قرآن کریم استاد گرمارودی در بیست‌ونهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. این شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر، متولد سال ۱۳۲۰ در قم است و طی چند دهه فعالیت ادبی، در قالب‌های گوناگون شعر فارسی از کلاسیک تا نیمایی و سپید طبع‌آزمایی کرده است.