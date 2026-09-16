آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

جوان آنلاین: دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با اشاره به نبود نگاه سفارشی‌سازی یا هدایت‌پذیری از جا‌های دیگر در این جشنواره تأکید کرد که همه آثار در چارچوب و مقررات جشنواره شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند و در این رویداد هدایت‌پذیری وجود داشت نه سفارش‌پذیری. او در ادامه با اشاره به افزایش حدود ۵۰‌درصدی بودجه برگزاری جشنواره، رقم نهایی آن را ۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد.

محمد کاظم‌تبار، دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، روز گذشته در نشست خبری این رویداد که در تالار مشاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار شد، با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر مقاومت همواره با مفهوم جنگ و مقاومت عجین بوده است، اظهار کرد: این دوره از جشنواره نیز با شرایط خاصی همراه شد که با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم همزمان شد و با وجود تمام دشواری‌ها، ما همچنان سنگر تئاتر را در زمان جنگ حفظ کرده‌ایم.

عدالت در دسترسی و پوشش سراسری

کاظم‌تبار افزود: برنامه‌های جشنواره سال گذشته با نشست خبری در پارک ملی هوافضا آغاز شد که در نوع خود یک رویداد فرهنگی هنری در مکانی خاص محسوب می‌شد. این رویداد در هفته مقاومت با هدف حمایت از برگزیدگان دوره نوزدهم برگزار شد که با حوادث دی‌ماه همزمان بود.

وی با اشاره به بخش افق مقاومت اظهار کرد: این بخش در ۱۱ استان کشور طی ۲۰ دوره برگزار شد و خروجی آن «یادواره نمایشی طلوع مقاومت» بود. در این یادواره، ۴۷ نمایش تولیدشده در کارگاه‌های آموزشی، طی ۷۰نوبت اجرا در ۹ استان کشور به روی صحنه رفتند که شروع از گیلان و پایان در مدرسه شجره‌طیبه است.

دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت گفت: دوره‌های آموزشی جشنواره نیز در خوزستان در شرایط خاصی برگزار شدند که با حوادث دی‌ماه و اسفندماه تقارن پیدا کرد.

وی افزود: نکته قابل توجه در این رویداد این است که بیش از ۷۰ درصد آثار جشنواره، جنگ‌های تحمیلی اخیر را روایت می‌کنند؛ حتی جلسات جمع‌بندی بخش صحنه، در شرایطی برگزار می‌شد که صدای انفجار و پدافند به گوش می‌رسید. تمام تلاش ما این بود که از این زیست در شرایط جنگی، دستاوردی برای هنرمندان امروز و آیندگان باقی بگذاریم.

کاظم‌تبار، تولید هشت نمایشنامه با عنوان «۸صحنه از جنگ رمضان» که در هفته آینده رونمایی خواهد شد و انتشار کتاب «این مردم مبعوث» شامل ۲۵۵روایت از جنگ رمضان به کوشش منوچهر اکبرلو را از تولیدات جشنواره عنوان کرد.

دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با ارائه گزارش آثار دریافتی در این جشنواره گفت: در بخش صحنه‌ای ۴۳۱ اثر، در بخش سردار آسمانی ۳۱۸ اثر، در بخش خیابانی ۳۴۵ اثر، در بخش افق مقاومت ۵۵۲اثر، بخش پژوهشی ۷۸ اثر، بخش ملل ۱۱۰ اثر و مسابقه نمایشنامه‌نویسی ۳۴۵ اثر ثبت شده که این بخش همچنان ادامه دارد و مهلت ارسال تا ۲۰ مهرماه است.

وی افزود: مراسم افتتاحیه جشنواره ۳۰شهریورماه در برج آزادی برگزار خواهد شد. بخش سردار آسمانی در دو مرحله برگزار می‌شود؛ مرحله اول همزمان با افتتاحیه، با عنوان «روایت حماسه» آغاز به کار می‌کند و مرحله دوم در ایام اختتامیه جشنواره به صورت متمرکز برگزار خواهد شد. کاظم‌تبار بیان کرد: آثار بخش صحنه‌ای در ۲۳استان کشور اجرا خواهد شد. همچنین بخش روایت حماسه از ۳۱شهریورماه آغاز می‌شود و ۷۰ اثر در ۲۶ استان کشور میزبان مخاطبان خواهند بود.

دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت گفت: هدف اصلی جشنواره در این دوره، تحقق گستردگی کشوری بود که طبق آمار، در تمام بخش‌ها (افق مقاومت، روایت حماسه، سردار آسمانی و بخش صحنه)، تقریباً تمامی استان‌ها به عنوان میزبان مشارکت داشته‌اند و توانسته‌ایم عدالت در دسترسی و پوشش سراسری را که در فراخوان اعلام شده بود، به مرحله عمل برسانیم.



میزبانی از کشور‌ها در بخش بین‌المللی

کاظم‌تبار در ادامه این نشست به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. وی درباره وضعیت حضور بین‌المللی و میزبانی از سایر کشور‌ها در جشنواره تئاتر مقاومت اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و تعطیلی چندماهه‌ای که پیش آمده، امکان سفر برای بسیاری از هنرمندان خارجی به ایران وجود ندارد و این موضوع نیازمند مدیریت است؛ بنابراین این دوره به صورت محدودتر برگزار خواهد شد و میزبانی از کشور‌های مختلف گسترده نخواهد بود، اما نکته مهم، برگزاری جشنواره است و اینکه این دوره، نخستین دوره بین‌المللی جشنواره برگزار شود.

تداوم اجرا‌ها بعد از اتمام جشنواره

دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت گفت: بیستمین دوره جشنواره، حاصل حدود ۳۳سال فعالیت است. نخستین دوره جشنواره در سال ۱۳۷۳ با عنوان «یادواره دفاع مقدس» برگزار شد و این مسیر تا امروز ادامه داشته است. البته مسئله صرفاً جشنواره نبوده؛ نهادها، انجمن‌ها و همه افرادی که سال‌ها در حوزه اجرایی تئاتر دفاع مقدس و تئاتر مقاومت فعالیت کرده‌اند، در این مسیر سهیم بوده‌اند. ما در حال تولید هستیم و در حد بضاعت خودمان امکانی را ایجاد می‌کنیم.

وی افزود: در دوره گذشته مجموعاً ۲۹ اثر به بخش صحنه‌ای جشنواره رسید و در این دوره ۳۵ اثر داریم. نکته مهم این است که این ۳۵ اثر تک‌اجرایی نیستند. بیش از ۵۰۰ نوبت اجرا در سراسر کشور خواهیم داشت که در دوره گذشته ۲۷۰ نوبت اجرا داشتیم. سازوکار به این صورت است که آثار ابتدا به اجرای عمومی می‌روند و داوران، اجرای عمومی را ارزیابی می‌کنند.

کاظم‌تبار درباره جذب مخاطب و تداوم اجرا‌ها پس از جشنواره اظهار کرد: آثار به صورت اجرای عمومی ادامه می‌دهند و براساس ظرفیت هر استان، بین پنج تا ۱۰ اجرا (و در برخی موارد حتی کمتر) خواهند داشت. در شهر‌هایی همچون ماکو اجرا محدودتر است، اما در استان‌های دارای ظرفیت، آثار بین ۱۰ تا ۱۵ اجرا خواهند رفت. در تهران نیز به همین صورت است. جشنواره با اجرای عمومی آغاز خواهد شد تا آثار دیده شوند.

دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت گفت: دوره گذشته ۲۷ هزار مخاطب در سراسر کشور جذب شد؛ آماری که به صورت رسمی از ادارات ارشاد و سازمان‌های استانی ثبت شده است. در تهران حدود ۴هزار مخاطب برای هفت اثر داشتیم.

کاظم‌تبار درباره بودجه جشنواره نسبت به دوره گذشته اظهار کرد: بودجه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است، اما نگاه ما نگاه مالی نبوده و اراده ما فراتر از مسئله مالی است. طبیعتاً در شرایط فعلی که می‌دانید، برگزاری جشنواره در ابعاد گسترده و در سراسر کشور کار ساده‌ای نیست، اما تلاش ما بر اساس اراده قلبی و روحیه خودمان بوده است. برای درک شرایط باید در نظر داشت که برگزاری در شرایط فعلی با هزینه‌های بسیار بالاتری همراه است و دوره متمرکز جشنواره نیز حدود ۶۰روز است که خودش دشواری‌های خاص خود را دارد. در نهایت بودجه بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت، ۱۴ میلیارد تومان بوده است.

آثار سفارشی نیستند

دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در پاسخ به سؤالی درباره سفارشی بودن آثار جشنواره گفت: به هیچ عنوان سفارشی‌سازی نداشته‌ایم. آنچه وجود داشت هدایت‌پذیری بود، نه سفارش‌پذیری. از این باب که آثار برگزیده خودمان را معرفی کردیم و هر کسی که مایل بود، به‌ویژه کسانی که در فراخوان جا مانده بودند، می‌توانستند طرح اجرایی ارائه دهند و بخشی از آثار نیز از همین مسیر تولید شد، اما همه آثار در چارچوب و مقررات جشنواره شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند و هیچ اثری خارج از این چرخه وارد جشنواره نشده است.

کاظم‌تبار افزود: هدایت آثار از طریق اطلاعیه‌ها و فراخوان‌ها انجام شد و خروجی آن خوب بوده است. آثار ما منحصر به جنگ هشت‌ساله نیست؛ از تاریخ مقاومت ایران تا جنگ رمضان را در بر می‌گیرد؛ حتی آثاری با موضوع جنگ دوازده روزه و حوادث دی‌ماه داریم. بیش از ۷۰‌درصد آثار با موضوعات روز است، یعنی سعی کرده‌ایم عمل به‌هنگام و جریان‌سازی به‌هنگام انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در شرایط جنگی جشنواره را برگزار کردیم و نگاه‌مان حفظ و پاسداشت عنوان مقاومت بود. در این شرایط، این نکته بسیار مهمی است، چرا که ما خود را هیچ‌گاه خارج از میدان رزمنده‌های مقاومت ندیدیم و فعالیت خود را در همین مسیر ادامه دادیم.

در پایان این نشست از کتاب «این مردم مبعوث» شامل ۲۵۵ روایت از جنگ رمضان که به کوشش منوچهر اکبرلو گردآوری شده، با حضور جمعی از دست‌اندرکاران بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت رونمایی شد.