جوان آنلاین: پیمان طالبیان، بازیگر نمایش «شیزوفرنی+»، با اشاره به ایفای نقش «میرزا آقاخان نوری» در این اثر گفت: این شخصیت متعلق به دوره قاجار است و برای نمایش آشفتگی ذهنی بیمار مبتلا به شیزوفرنی در ساختار نمایش انتخاب شده است.
طالبیان در گفتوگو با «جوان» درباره روند شکلگیری و اجرای این نمایش اظهار کرد: «شیزوفرنی» قرار بود دیماه سال گذشته روی صحنه برود و گروه اجرایی از مهرماه سال گذشته تمرینهای دورخوانی را آغاز کرده بود، اما به دلیل اتفاقات سال گذشته، تمرینها برای چند ماه متوقف شد و از اواخر خرداد و اوایل تیرماه از سر گرفته شد. وی با اشاره به پژوهشهای انجامشده برای نگارش این اثر افزود: این نمایش براساس پژوهشهای حامد رحیمینصر، کارگردان اثر، که در کنار کارگردانی و بازیگری بهصورت تخصصی در حوزه پژوهش نیز فعالیت میکند، به نگارش درآمده است. در نگارش و اجرای اثر تلاش شده نمایش برای مخاطب ایرانی جذاب باشد و تماشاگر در کنار لذت بردن از تئاتر، با مفاهیم و مطالبی نیز آشنا شود.
این بازیگر ادامه داد: در این دوره زمانی، کار کردن با متنهایی که ریشه و هویت ایرانی دارند، سختیها و جذابیتهای خاص خودش را دارد. به سراغ نمایشهای ایرانی رفتن برای نسل جوان امروز که با اینستاگرام در حال رشد است، نیازمند وسواس و دقت زیادی است تا بتوان مخاطب را با اثر همراه کرد.
طالبیان تأکید کرد: نمایشهای ایرانی باید بتوانند هویت ایرانی را برای نسل جوان بازگو کنند تا این نسل دچار سرگردانی و بحران هویت نشود. همچنین در تولید آثار نمایشی طنز، طنز باید وسیلهای برای آموزش باشد و نه فقط ابزاری برای خنداندن مخاطب.
وی درباره تجربه ایفای نقش در «شیزوفرنی+» گفت: به عنوان یک بازیگر باید بگویم که این اجرا چالشهایی داشت که پیش از این با آن مواجه نشده بودم؛ چه از نظر شخصیتپردازی و چه از لحاظ اجرا. بازی کردن در نقش صدراعظم دوره قاجار با سبک پوشش و ادبیات آن دوره، هم جذاب بود و هم در بیان دیالوگها چالشهایی داشت که امیدوارم از پس آن برآمده باشم.
بازیگر «شیزوفرنی+» همچنین به طراحی صحنه و نور این اثر اشاره کرد و گفت: مینیمال بودن دکور و بازی با نور و سایه در صحنههای مختلف، از جذابیتهای این نمایش است و اجرای چنین فضایی تجربه و دانش زیادی میطلبد که خوشبختانه در این نمایش به مخاطب ارائه شده است.
طالبیان در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیتهای هنری اظهار کرد: در شرایط اقتصادی امروز کشور، باید خیلی هنردوست باشی که بیایی و پای کار تئاتر بایستی و نمایشی را روی صحنه بیاوری، چراکه هر فعالیت هنری در حال حاضر با چالشهای اقتصادی زیادی روبهرو است. باید منطق را کنار بگذاری و با دل وارد این عرصه شوی.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به استقبال مخاطبان از این نمایش، امکان اجرای آن در سالنهای دیگر و همچنین شهرستانهای مختلف فراهم شود و افزود: امیدوارم بتوانیم حال خوب این نمایش را به دیگر عزیزان هم منتقل کنیم.
کنسرتنمایش «شیزوفرنی+» تازهترین اثر حامد رحیمینصر است که هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.