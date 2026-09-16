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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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در بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حواشی جشنواره فیلم ونیز عنوان شد

فروکاستن تصویر بالندگی علمی، پویایی و مقاومت زن ایرانی

1 مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی حواشی اخیر جشنواره فیلم ونیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از اظهارات و رفتار‌های صورت‌گرفته و آنچه «ارائه روایت یک‌سویه از جامعه» خواند، بر ضرورت «حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایتگری شایسته از هویت و واقعیت‌های ایران در عرصه‌های بین‌المللی» تأکید کرد. 

جوان آنلاین: مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی حواشی اخیر جشنواره فیلم ونیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از اظهارات و رفتار‌های صورت‌گرفته و آنچه «ارائه روایت یک‌سویه از جامعه» خواند، بر ضرورت «حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایتگری شایسته از هویت و واقعیت‌های ایران در عرصه‌های بین‌المللی» تأکید کرد. 
به گزارش «جوان» از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن این بیانیه به شرح ذیل است:
«سینمای ایران همواره یکی از درخشان‌ترین پنجره‌های معرفی فرهنگ، اصالت و نجابت این سرزمین به جهان بوده است. حضور آثار و چهره‌های هنری در رویداد‌های بین‌المللی، زمانی به دستاوردی ماندگار تبدیل می‌شود که با زیست واقعی، امید‌ها و پایداری باشکوه مردم ایران همراه باشد.
در شرایطی که میهن عزیز ما در برهه‌ای حساس، با ایستادگی ستودنی در برابر سنگین‌ترین تهاجمات، تهدید‌ها و تحریم‌های ظالمانه، با فداکاری فرزندان و مرزبانان این خاک از امنیت و عزت خود پاسداری کرده است، تریبون‌های جهانی امانتی ارزشمند از سوی همین ملت به شمار می‌روند. 
اظهارات و رفتار اخیر در جشنواره فیلم ونیز، متأسفانه نمونه‌ای از نادیده‌گرفتن این امانت ملی و ارائه روایتی یک‌سویه از جامعه سربلند ایران بود؛ رویکردی که نمی‌توان آن را در تراز مسئولیت ملی و رسالت اجتماعی هنر دانست و در شرایط حساس کنونی، مردود و محکوم است. 
فروکاستن تصویر زن ایرانی که در امتداد تاریخ همواره مظهر بالندگی علمی، پویایی، مقاومت و نقش‌آفرینی اجتماعی و خانوادگی بوده است به کلیشه‌های دلخواه محافل غربی، و نادیده‌گرفتن این ظرفیت برای بیان مظلومیت و رنج‌های زنان و کودکان ایرانی در جنگ تحمیلی سوم، هم‌راستا با رسالت آگاهی‌بخش و تعهد اجتماعی هنر نیست. 
مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقویت جایگاه سینمای ایران را نه در کناره‌گیری از صحنه‌های جهانی، بلکه در «حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایتگری شایسته از هویت ملی» در ساحت بین‌الملل می‌داند. 
ضمن احترام به آزادی خلاقیت و حق نقد در جامعه هنری، صراحتاً تأکید می‌شود که مرز میان نوآوری هنری با نادیده‌انگاری پیوند با مردم، پایبندی به حقیقت و همبستگی با جامعه است. انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی فرهنگ با همکاری تشکل‌های صنفی، از طریق «توسعه ظرفیت‌های کنشگری و ارتقای دیپلماسی فرهنگی»، فضایی فراهم آورند که حضور هنرمندان در عرصه‌های جهانی، تجلی‌بخش غیرت ملی، بازتاب‌دهنده صدای واقعی مردم و پاسدار عزت نام ایران باشد. 
هنر اصیل، ضمن برخورداری از آزادی و خلاقیت، پیوند خود را با ریشه‌ها و مردمی که از میان آنها برآمده است، نمی‌گسلد و در برابر هویت، عزت و منافع ملی بی‌تفاوت نمی‌ماند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رسانه ، سینما ، فرهنگ
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