فروکاستن تصویر بالندگی علمی، پویایی و مقاومت زن ایرانی

جوان آنلاین: مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی حواشی اخیر جشنواره فیلم ونیز با صدور بیانیهای، ضمن انتقاد از اظهارات و رفتارهای صورتگرفته و آنچه «ارائه روایت یکسویه از جامعه» خواند، بر ضرورت «حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایتگری شایسته از هویت و واقعیتهای ایران در عرصههای بینالمللی» تأکید کرد.
به گزارش «جوان» از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن این بیانیه به شرح ذیل است:
«سینمای ایران همواره یکی از درخشانترین پنجرههای معرفی فرهنگ، اصالت و نجابت این سرزمین به جهان بوده است. حضور آثار و چهرههای هنری در رویدادهای بینالمللی، زمانی به دستاوردی ماندگار تبدیل میشود که با زیست واقعی، امیدها و پایداری باشکوه مردم ایران همراه باشد.
در شرایطی که میهن عزیز ما در برههای حساس، با ایستادگی ستودنی در برابر سنگینترین تهاجمات، تهدیدها و تحریمهای ظالمانه، با فداکاری فرزندان و مرزبانان این خاک از امنیت و عزت خود پاسداری کرده است، تریبونهای جهانی امانتی ارزشمند از سوی همین ملت به شمار میروند.
اظهارات و رفتار اخیر در جشنواره فیلم ونیز، متأسفانه نمونهای از نادیدهگرفتن این امانت ملی و ارائه روایتی یکسویه از جامعه سربلند ایران بود؛ رویکردی که نمیتوان آن را در تراز مسئولیت ملی و رسالت اجتماعی هنر دانست و در شرایط حساس کنونی، مردود و محکوم است.
فروکاستن تصویر زن ایرانی که در امتداد تاریخ همواره مظهر بالندگی علمی، پویایی، مقاومت و نقشآفرینی اجتماعی و خانوادگی بوده است به کلیشههای دلخواه محافل غربی، و نادیدهگرفتن این ظرفیت برای بیان مظلومیت و رنجهای زنان و کودکان ایرانی در جنگ تحمیلی سوم، همراستا با رسالت آگاهیبخش و تعهد اجتماعی هنر نیست.
مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقویت جایگاه سینمای ایران را نه در کنارهگیری از صحنههای جهانی، بلکه در «حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایتگری شایسته از هویت ملی» در ساحت بینالملل میداند.
ضمن احترام به آزادی خلاقیت و حق نقد در جامعه هنری، صراحتاً تأکید میشود که مرز میان نوآوری هنری با نادیدهانگاری پیوند با مردم، پایبندی به حقیقت و همبستگی با جامعه است. انتظار میرود دستگاههای متولی فرهنگ با همکاری تشکلهای صنفی، از طریق «توسعه ظرفیتهای کنشگری و ارتقای دیپلماسی فرهنگی»، فضایی فراهم آورند که حضور هنرمندان در عرصههای جهانی، تجلیبخش غیرت ملی، بازتابدهنده صدای واقعی مردم و پاسدار عزت نام ایران باشد.
هنر اصیل، ضمن برخورداری از آزادی و خلاقیت، پیوند خود را با ریشهها و مردمی که از میان آنها برآمده است، نمیگسلد و در برابر هویت، عزت و منافع ملی بیتفاوت نمیماند.»