کد خبر: 1379876
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۱
سیاست » اخبار کلی
رئیس‌جمهور:

دولت وفاق ملی در کنار نیرو‌های مسلح و ملت ایستاده است

2 رئیس‌جمهور در پیامی همزمان با فرارسیدن دویستمین شب حضور مردم در خیابان‌ها، با قدردانی از حضور مسئولانه و حماسی مردم تأکید کرد: دولت وفاق ملی در کنار نیرو‌های مسلح برای دفاع از کیان کشور و حل مسائل معیشتی و اقتصادی مردم با جدیت ایستاده است.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با اشاره به ایستادگی ایران در برابر فشار و تهاجم همه‌جانبه دشمن، حضور دویست‌شبه مردم در صحنه را در کنار جانفشانی نیرو‌های مسلح، جلوه‌ای از عزم ملتی دانست که ایران را تنها نمی‌گذارد و منافع ملی را با تمام وجود پاس می‌دارد.

پزشکیان همراهی ملت ایران را برای دولت وفاق ملی مسئولیتی بزرگ و تعهدی سنگین توصیف و تصریح کرد: دولت در کنار نیرو‌های مسلح و پشتیبان مجاهدت آنان برای دفاع از کیان کشور است و با همان جدیت در کنار همه مردم ایران ایستاده است. تأمین نیاز‌های ضروری، استمرار خدمات عمومی، حمایت از تولید و اشتغال و رسیدگی به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم از وظایف اصلی دولت است که در این شرایط با اهتمام و جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ایران خانه همه ماست و حفظ و سربلندی آن مسئولیتی مشترک برای همه جریان‌ها، گروه‌ها و ارکان کشور است، تأکید کرد: همه آنانی که در میدان نبرد رویاروی دشمن ایستادند یا در صحنه دیپلماسی با خرد و گفت‌و‌گو، اقتدار مردان میدان را نمایندگی کردند، یک هدف داشتند و آن حفظ ایران مقتدر بوده است؛ اختلاف دیدگاه‌ها طبیعی است، اما نباید اجازه دهیم اختلافات، ما را از منافع ملی و آینده ایران غافل کند. دشمنان این سرزمین، انسجام و وحدت مردم را هدف گرفته‌اند و پاسخ ما باید حفظ پیوندها، تقویت همبستگی و قرار گرفتن در کنار یکدیگر باشد.

متن کامل پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و شریف ایران.

در روز‌هایی که ایران عزیز در برابر فشار و تهاجم همه‌جانبه دشمن ایستاده است، مقاومت، همراهی و صبوری شما مردم بزرگوار، دلگرمی و پشتوانه‌ای ارزشمند برای همه خدمتگزاران کشور است. شما در پنج دهه حیات باشکوه جمهوری اسلامی، شب‌های بسیاری سپری کرده‌اید که آنها را می‌توان شب‌های قدر انقلاب دانست. دویست شب حضور شما در صحنه، در کنار ایستادگی و جانفشانی نیرو‌های مسلح، جلوه‌ای از عزم و اراده ملتی است که در روز‌های دشوار، ایران را تنها نمی‌گذارد و منافع ملی را با تمام وجود پاس می‌دارد.

شما ملت عزیز ایران، با حضور حماسی و مسئولانه خود، صحنه‌ای ماندگار از همراهی با میهن و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان و بدخواهان کشور و نظام آفریدید. این همراهی برای دولت وفاق ملی، مسئولیتی بزرگ و تعهدی سنگین به دنبال دارد.

دولت در کنار نیرو‌های مسلح و پشتیبان مجاهدت آنان برای دفاع از کیان کشور، با همان جدیت در کنار همه مردم ایران ایستاده است. تأمین نیاز‌های ضروری، استمرار خدمات عمومی، حمایت از تولید و اشتغال و رسیدگی به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم، از وظایف اصلی دولت است و در این شرایط با اهتمام و جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

در این روز‌های حساس، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و وفاق ملی نیاز داریم. ایران خانه همه ماست و حفظ و سربلندی آن، مسئولیتی مشترک برای همه جریان‌ها، گروه‌ها و ارکان کشور است. همه آنانی که در میدان نبرد رویاروی دشمن ایستادند یا در صحنه دیپلماسی با خرد و گفت‌و‌گو، اقتدار مردان میدان را نمایندگی کردند، در کنار مردم حاضر و غایب در خیابان، یک هدف داشتند و آن حفظ ایران مقتدر بوده است؛ اختلاف دیدگاه‌ها طبیعی است، اما نباید اجازه دهیم اختلافات، ما را از منافع ملی و آینده ایران غافل کند. دشمنان این سرزمین، انسجام و وحدت مردم را هدف گرفته‌اند و پاسخ ما باید حفظ پیوندها، تقویت همبستگی و قرار گرفتن در کنار یکدیگر باشد.

از صمیم قلب از شما سپاسگزاریم و در برابر صبوری، بزرگواری و اعتماد شما سر تعظیم فرود می‌آوریم. دولت وفاق ملی با همه توان، حامی مردم و نیرو‌های مسلح بوده و برای حفظ آرامش کشور، استمرار ثبات کشور و حل مسائل مردم بی‌وقفه تلاش خواهد کرد.

ایران عزیز ما امروز بیش از همیشه به وحدت و همدلی نیاز دارد؛ با هم برای ایران می‌ایستیم و برای سربلندی ایران تلاش می‌کنیم.

مسعود پزشکیان 

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: رئیس جمهور ، دولت وفاق ملی ، حضور مردم
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