انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته شده است

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی، پیشاپیش تصمیم پرسروصدای امروز بانک مرکزی امریکا در تعیین نرخ بهره را در هر صورتی بیاثر دانست و نوشت:
ببینم فدرال رزرو با بالا بردن نرخ بهره میتواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟!
با بالا و پایین کردن نرخ بهره نمیشود انتظارات تورمی در امریکا را مدیریت (لنگر) کرد چرا که این انتظارات متاثر از شوک طرف عرضهٔ ناشی از مسدود شدن گلوگاههای انرژی یعنی تنگه هرمز و باب المندب است و به نرخ بهره ارتباطی پیدا نمیکند. این «ریسکِ تنگه هرمز» است که نرخ را مشخص میکند و کنترلِ این ریسک اکنون دست ایران است.
به گزارش تسنیم، تاکید قالیباف در این پست بر این مفهوم است که امروز دیگر دوران مدیریت تورم و انتظارات تورمی با استفاده صرف از ابزارهای طرف تقاضا (نرخ بهره) تمام شده و این ژئوپلتیک است که دست برتر را در اثرگذاری بر شاخصهای اقتصادی از قبیل تورم دارد.
در شرایط طبیعی بانک مرکزی به طور سنتی تلاش میکند انتظارات تورمی به هدف تورم یا نرخ تورم بلندمدتِ قابلاعتماد لنگر شوند تا تورم مهار شود و این لنگر کردن را از طریق تغییر نرخ بهره متناسب با هدف تورمی و فاصله اقتصاد از رونق انجام میدهد.
اما رییس مجلس در این پست با تغییر فرمول کلاسیک تعیین نرخ بهره در آمریکا، به فعالان بازار هشدار میدهد که بازی با نرخ بهره، پاسخگوی هدف مهار تورم درامریکا نیست و باید متغیرهای جدیدی مثل بسته بودن تنگه هرمز و باب المندب را هم در محاسبات خود وارد کنند و بپذیرند که شرایط تغییر کرده است و تا ایران نخواهد، انتظارات تورمی در امریکا لنگرپذیر نخواهد بود و تورم نیز همچنان رو به بالا خواهد بود.