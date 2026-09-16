خیابان، پشتوانه میدان در دفاع از ایران 

جوان آنلاین: ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در خیابان‌ها، به پشتوانه‌ای تعیین‌کننده برای میدان دفاع از ایران اسلامی تبدیل شده است، حضوری که جلوه‌ای از وحدت و اراده جمعی ملت، استحکام ساخت درونی قدرت ایران و حمایت از نیرو‌های مسلح بوده و محاسبات دشمن را برهم زده است. روز گذشته و در ادامه قدردانی از حضور ملت مبعوث، فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیام‌های جداگانه، ضمن تجلیل از حضور آگاهانه ملت، بر تداوم این حضور به عنوان بزرگ‌ترین پشتوانه نیرو‌های مسلح در مصاف با دشمن امریکایی- صهیونی تأکید کردند.

سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به ملت برگ ایران نوشت: ۲۰۰ شب ایستادگی، ۲۰۰ شب بصیرت و ۲۰۰ شب تجلی «بعثت ملی» در میادین و کوی و برزن این سرزمین اسلامی، در حمایت از رزمندگان اسلام و نیرو‌های مسلح مقتدر کشور، حمایت از ولایت و رهبری معظم انقلاب و خونخواهی امام شهید خامنه‌ای عزیز (قدس‌سره) برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی افزود. ملت بزرگ و الهی ایران اسلامی در سایه این ایستادگی ۲۰۰ روزه، چه از حیث معنوی و عرفانی و چه به لحاظ سیاسی و جایگاه بین‌المللی در افقی بالاتر قرار گرفت و شخصیتی بسیار والاتر یافت.

سردار وحیدی در بخش دیگری از پیام خود خطاب به مردم آگاه و ولایتمدار نوشته است: شما از همان ساعات آغازین جنگ تحمیلی سوم امریکایی-صهیونیستی و شهادت قائد شهید امت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه الشریف)، با حضور اقیانوس‌گونه خود در مساجد، بقاع متبرکه، مصلی‌ها و خیابان‌ها و میادین سراسر کشور، نه فقط سوگواری کردید که «نمایشگاه عینی حیات و اراده ملت» و «نماد وقوع تغییرات بنیادین در معادلات اجتماعی- سیاسی» منطقه و جهان شدید. این حضور میلیونی «بیعتی مجدد با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» و «تجدید میثاقی عمیق با آرمان‌های امام کبیر و رهبر شهید» بود که نشان داد پیوند امت و ولایت، نه فقط ارتباط سیاسی، بلکه «پیوندی ایمانی و عاطفی ریشه‌دار در عمق جان‌ها» ست. این میدان‌داری هدفمند و راهبردی، بزرگ‌ترین پشتوانه معنوی و عملی برای نیرو‌های مسلح و رزمندگان اسلام در خط مقدم دفاع از حریم امنیت ملی و تمامیت سرزمینی است. دشمنان که گمان می‌کردند با فقدان رهبر و شخصیت‌های کم‌نظیر، ملت از نظام و ارزش‌هایش منفصل می‌شود، در محاسبه خود شکست خوردند و اکنون با تمام قوا برای ایجاد خستگی، یأس، تفرقه و فشار معیشتی متمرکز شده‌اند. اما این «اراده جمعی» و «سرمایه اجتماعی عظیم» که در سایه وحدت و اتحاد مقدس ملی شکل گرفته، اصلی‌ترین سد برابر توطئه‌های جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است و باز هم به شکست بزرگ آنها خواهد انجامید. فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از پیام خود تصریح کرده است:‌ای مردم بصیر! تداوم این حضور آگاهانه در تمام عرصه‌های حساس ملی، از جمله «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، «تولید علم و فناوری»، «حفظ آمادگی همه‌جانبه دفاعی و تهاجمی» و «افزایش هوشمندی و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و روانی جبهه دشمن»، تنها راه پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی پیچیده و مدرن است. پیروزی که با الطاف بی‌کرانه خداوندی و استمرار و تبلور عزم و اراده جمعی ایرانیان، قطعی و حتمی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مفتخر است که به عنوان سرباز ولایت و مدافع حریم امنیت ملی و منتقمان خون پاک امام شهید و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی، با تمام توان در کنار شما ملت بزرگ ایستاده است و از هیچ تلاشی برای صیانت از این وحدت الهی و سرمایه راهبردی نظام که تضمین‌کننده غلبه بر جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی است فروگذار نخواهد کرد و به فضل الهی با هرگونه خطای محاسباتی و تهدید تعرض و شرارت دشمن اهریمنی قاطعانه و پشیمان‌کننده برخورد خواهد کرد.



تجلی استحکام ساخت درونی قدرت ایران

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور پیامی، حضور آگاهانه، بصیرتمند و دشمن‌شکن ملت بزرگ ایران در ۲۰۰ شب متوالی را جلوه‌ای ماندگار از ایمان، همبستگی و عزم ملی و تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست.

در بخشی از پیام امیر سرلشکر «امیر حاتمی» آمده است: حضور آگاهانه، بصیرتمند و دشمن‌شکن ملت بزرگ ایران در ۲۰۰ شب متوالی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، همبستگی و عزم ملی و تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران است. این حضور باشکوه، که در خونخواهی امام شهید، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح قهرمان کشور تبلور یافته، بار دیگر عمق پیوند ناگسستنی ملت و نظام را به نمایش گذاشت. اجتماعات پرشور و شبانه مردم ولایت‌مدار و بصیر ایران، پیام روشنی برای دشمنان این مرزوبوم داشت؛ ملتی که در سخت‌ترین میدان‌ها با وحدت و ایستادگی در صحنه حاضر است، اجازه نخواهد داد محاسبات و طراحی‌های دشمنان علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی به نتیجه برسد. ضمن تجلیل و تکریم از این حضور آگاهانه و مسئولانه، در برابر عظمت ملت شریف ایران سر تعظیم فرود می‌آورم و اطمینان دارم ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیرو‌های مسلح، با اتکال به خداوند متعال، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا و با پشتوانه ملت عزیز، همچون گذشته با اقتدار از امنیت، تمامیت ارضی و عزت ایران اسلامی پاسداری خواهند کرد.



شما مردم محاسبات دشمن را برهم زدید

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح هم در پیامی ۲۰۰ شب ایستادگی مردم را برهم‌زننده محاسبات دشمن توصیف کرد و خطاب به ملت آگاه ایران نوشت: حضور، حماسی و مستمر شما در ۲۰۰ شب ایستادگی در خیابان‌ها و میادین کشور، نه تنها نمایش اقتدار و غیرت ملی در برابر چشم جهانیان و دشمنان و بدخواهان این سرزمین مقدس بود، بلکه به مثابه دژی مستحکم، پشتوانه روحی و عملی فرزندان رزمنده و سربازان جان‌برکف شما در دفاع از ایران عزیز است. فرماندهان و آحاد رزمندگان مقتدر نیرو‌های مسلح گرمای حضور و طنین شعار‌های ولایتمدارانه و حماسی شما را برترین سرمایه و انگیزه برای صیانت از آسمان، دریا و خاک مقدس و پاک ایران عزیز می‌دانند. شما با این ایستادگی بی‌نظیر، معادلات و محاسبات دشمن را برهم زدید و به همگان ثابت کردید که پیوند امت با ولایت و فرزندان مدافع خویش در نیرو‌های مسلح، گسست‌ناپذیر و ابدی است. سردار شکارچی اضافه کرد: فرزندان شما در نیرو‌های مسلح اطمینان می‌دهند که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس، پاسدار امنیت، عزت و اقتدار این میهن سرافراز باشند و از حقوق مشروع و قانونی شما در برابر دشمنان جنایتکار و کودک‌کش، به‌ویژه امریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، دفاع نمایند.