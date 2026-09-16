باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر ضرورت روایت هنرمندانه از «وعده صادق» گفت: این رویداد را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک رخداد نظامی روایت کرد، بلکه باید ابعاد جنگ رسانه‌ای و ادراکی، تحولات منطقه، مقاومت ملت ایران و تغییر معادلات قدرت در غرب آسیا نیز در روایت آن مورد توجه قرار گیرد، چراکه در جنگ ادراکی، هدف اصلی تغییر نگرش، ارزش‌ها و ادراک ملت‌هاست و هنرمندان می‌توانند با تولید آثار هنری، روایت خود را از واقعیت‌های میدان به افکار عمومی جهان عرضه کنند.

حجت‌الاسلام طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آیینه هنر» با بیان اینکه برای روایت یک رویداد باید به گذشته و پیامد‌های آن توجه داشت، گفت: «وعده صادق نباید به صورت یک رویداد منفک و جدا از تحولات قبل و بعد از آن روایت شود؛ چراکه این رویداد در بستر یک جنگ گسترده نظامی، رسانه‌ای و ادراکی شکل گرفته است.»

هدف جنگ ادراکی؛ تغییر ذهن و ارزش‌ها

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به ماهیت جنگ نرم و ادراکی اشاره کرد و گفت: «هدف جنگ نرم و ادراکی، تصرف سرزمین نیست، بلکه هدف اصلی، تغییر ذهن انسان و جامعه و تغییر نظام ارزش‌ها و برداشت آنان از مسائل است. دشمن تلاش می‌کند احساسات و نگاه جوامع نسبت به ارزش‌های خود و ارزش‌های بیگانه را تغییر دهد و حتی آنان را نسبت به ظلم، جنایت و کشتار بی‌تفاوت کند.» طائب با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی جهان اظهار داشت: «بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های رسانه‌ای و ارتباطی جهان تحت تأثیر جریان‌هایی است که روایت خاص خود را دنبال می‌کنند.» به گفته وی، اگرچه فضای مجازی امکان تبادل پیام را فراهم کرده، اما محدودیت‌ها و موانع موجود در مسیر انتشار برخی روایت‌ها همچنان قابل توجه است.

روایت طوفان‌الاقصی و واقعیت فلسطین

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات فلسطین و عملیات طوفان‌الاقصی گفت: «طوفان‌الاقصی تصویر متفاوتی از توانمندی‌های رژیم صهیونیستی ارائه داد.» طائب تأکید کرد که برای روایت این تحولات، باید پیشینه تاریخی شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و شرایط منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: «پس از طوفان‌الاقصی، حملات گسترده و کشتار مردم فلسطین ادامه پیدا کرد و تصاویر مربوط به جان‌باختن غیرنظامیان و کودکان در غزه و دیگر مناطق، مسئله فلسطین را به موضوعی جهانی تبدیل کرد.» حجت‌الاسلام طائب بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر برای انتقال این واقعیت‌ها تأکید کرد و گفت: «سینما، تئاتر، هنر‌های تجسمی، شعر، موسیقی و ادبیات می‌توانند واقعیت‌های جنگ و رنج مردم ایران و ملت‌های منطقه را برای افکار عمومی جهان روایت کنند.»

فاصله ادعا‌های حقوق بشری با واقعیت میدان

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با اشاره به ادعا‌های حقوق بشری کشور‌های غربی، بر ضرورت نشان دادن تناقض میان این ادعا‌ها و آنچه در میدان رخ می‌دهد تأکید کرد. وی با طرح این پرسش که اگر جنگ علیه نیرو‌های نظامی است، «چرا مدرسه، بیمارستان و کودکان هدف قرار می‌گیرند»، گفت: هنرمندان باید با زبان هنر این واقعیت‌ها و فاصله میان ادعا‌های مطرح‌شده درباره حقوق بشر و رخداد‌های میدان را به تصویر بکشند. طائب همچنین به راهبرد امریکا در منطقه و استفاده گسترده از ظرفیت‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی اشاره کرد و گفت: «تجهیزات نظامی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده دستیابی به اهداف سیاسی و راهبردی باشد.» وی با اشاره به جنگ اخیر و حضور گسترده هواپیما‌ها و ناو‌های جنگی امریکا و متحدانش اظهار داشت: «با وجود استفاده از ظرفیت‌های گسترده نظامی، اراده ملت ایران شکسته نشد و جامعه ایران منسجم‌تر شد.» طائب انسجام اجتماعی را یکی از واقعیت‌های مهم جنگ دانست و گفت: «انسجام اجتماعی مردم ایران باید در روایت جنگ مورد توجه قرار گیرد.» وی افزود: «در جریان جنگ، اختلافات کنار گذاشته شد و جامعه حول ایران و دفاع از کشور انسجام پیدا کرد و این واقعیت باید در روایت هنری جنگ بازتاب یابد.»

روایت مقاومت در ماجرای تنگه هرمز

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به تحولات پس از جنگ و تلاش‌ها برای بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین اشاره کرد و گفت: «در موضوع تنگه هرمز نیز تلاش‌هایی برای بازگرداندن شرایط به وضعیت قبل صورت گرفت و برخی کشور‌ها با استفاده از ناو‌های جنگی و اسکورت هوایی درصدد پیشبرد اهداف خود بودند، اما مقاومت ایران مانع تحقق این اهداف شد.» طائب همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای القای نابودی توانمندی نظامی ایران گفت: «اگر توان نظامی ایران از بین رفته بود، چنین حجم و سطحی از تجهیزات و نیرو‌های نظامی برای مقابله با ایران مورد نیاز نبود.» وی تأکید کرد که قدرت تنها در تعداد هواپیما‌ها و ناو‌های جنگی خلاصه نمی‌شود و «اراده ملی» نیز بخشی از قدرت یک کشور است.

هنرمند باید در جنگ ادراکی نقش تهاجمی بگیرد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه بر نقش فعال هنرمندان در جنگ ادراکی تأکید کرد و گفت: «هنرمند نباید صرفاً مصرف‌کننده روایت‌های دیگران باشد، بلکه باید در میدان جنگ ادراکی نقش فعال و آفندی داشته باشد.» وی افزود: «هنرمند باید موضوع را بشناسد، درباره آن تحقیق و تحلیل کند و سپس آن را به روایت و اثر هنری تبدیل کند.» طائب تأکید کرد که روایت وعده صادق باید مجموعه‌ای از واقعیت‌های مرتبط با مقاومت، تحولات منطقه، جنگ رسانه‌ای و ادراکی و انسجام اجتماعی مردم ایران را دربرگیرد و هنر می‌تواند این ابعاد را به مخاطبان جهانی منتقل کند. وی در بخش پایانی سخنان خود، سه مأموریت اصلی برای هنرمندان بسیجی را «تربیت هنرمند، تولید اثر هنری و جهت‌دهی به هنر و هنرمند» عنوان کرد و گفت: «هنرمند باید پس از شناخت و تحقیق درباره موضوع، آن را به فیلمنامه، اثر نمایشی، هنر‌های تجسمی یا دیگر قالب‌های هنری تبدیل و از ظرفیت هنرمندان حرفه‌ای برای تولید آثار بهره بگیرد.» طائب همچنین بر پرهیز از ایجاد دوگانگی میان هنرمندان تأکید کرد و گفت: «هر هنرمند ایرانی می‌تواند از کشور خود دفاع کند و واقعیت‌ها را روایت کند.» وی در نهایت تأکید کرد که «وعده صادق» باید به یک روایت جامع از مقاومت، انسجام اجتماعی و حضور هنر در میدان جنگ ادراکی تبدیل شود، روایتی که بتواند واقعیت‌های میدان را از طریق زبان هنر به مخاطبان داخل و خارج از کشور منتقل کند.

نمای نزدیک

ملت ایران اجازه نداد تاریخ اشغال و مداخله خارجی تکرار شود

سرلشکر محسن رضایی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی به مناسبت دویستمین روز، حضور تاریخ‌ساز ملت مبعوث شده ایران در سنگر خیابان نوشت: امروز ۲۰۰ روز از تهاجم خارجی به میهن عزیزمان ایران می‌گذرد و شما، مردم عزیز و مبعوث شده ایران، در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر، برای حفظ میهن و سربلندی آن ایستادگی کرده‌اید. این ۲۰۰ روز را نباید صرفاً در چارچوب یک رویداد امنیتی یا یک منازعه نظامی دید. این روز‌ها و روز‌های پیش‌رو بخشی از تاریخ پرافتخار ایران است؛ تاریخی که تفاوت این دوره با بسیاری از مقاطع دو قرن گذشته را آشکار کرده است. در دو سده اخیر، ایران بار‌ها آماج تهاجم، اشغال و مداخله خارجی قرار گرفت و در مقاطعی، ضعف قدرت ملی و نبود انسجام، زمینه‌ساز شکست، اشغال، تحمیل قرارداد‌های نابرابر و از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین‌مان شد. آن تجربه تاریخی به ما آموخته است که کشور زمانی از گزند قدرت‌های خارجی مصون می‌ماند که مردم، ایران را از آن خود بدانند و برای حفظ آن بایستند. امروز، اما می‌توان با اطمینان گفت که تاریخ تکرار نشد. در این ۲۰۰ روز، مردم ایران نشان دادند که در برابر تهاجم خارجی، تمام وجودشان ایران است. دبیبر شورای عالی امنیت ملی در ادامه پیام خود تصریح کرده است: این ۲۰۰ روز، تنها پاسخ به یک تهاجم نبود، بلکه فرصتی تاریخی برای ترمیم بخشی از زخم‌هایی بود که در حافظه دو قرن گذشته ایران باقی مانده است. ملتی که در گذشته بار‌ها شاهد اشغال سرزمین و تحمیل اراده بیگانگان بود، این‌بار نشان داد که اجازه نخواهد داد آن تاریخ دوباره تکرار شود. امروز مهم‌ترین سرمایه امنیت ملی ایران، در کنار قدرت نظامی و ظرفیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک، ملتی است که در لحظه خطر به چیزی جز میهن نمی‌اندیشد. وظیفه همه ماست که این سرمایه ملی را حفظ کنیم، تقویت کنیم و به پشتوانه‌ای پایدار برای امنیت، استقلال و اقتدار ایران تبدیل کنیم.