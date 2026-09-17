کد خبر: 1379858
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۰
جامعه » حوادث | انتظامی

اعلام گذشت از برادر خطاکار

1 دو خواهر که پدرشان را به دست برادرشان از دست داده‌بودند، با حضور در دادسرای امور جنایی تهران از قصاص او گذشتند. متهم به‌زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری یک محاکمه می‌شود. 
غلامرضا مسکنی

جوان آنلاین: دو خواهر که پدرشان را به دست برادرشان از دست داده‌بودند، با حضور در دادسرای امور جنایی تهران از قصاص او گذشتند. متهم به‌زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری یک محاکمه می‌شود. 
اوایل آذرماه سال گذشته، مأموران پلیس تهران در تماس با قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی، از قتل مردی ۵۵ ساله در خانه‌اش خبر دادند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و عامل جنایت نیز چاقو را با خود برده‌است. 
با اعلام این خبر، بازپرس جنایی به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه در یکی از خیابان‌های غرب تهران شدند. در محل، جسد خون‌آلود مرد میانسال در حالی پیدا شد که یک قندان خونی نیز در خانه افتاده بود و بررسی‌ها نشان داد قاتل ابتدا با قندان ضربه‌ای به سر قربانی زده است. 

 ادعای درگیری با مرد غریبه
پسر مقتول که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، مدعی شد هنگام بازگشت به خانه، پدرش را درگیر مردی ناشناس دیده و متهم پس از مجروح کردن پدرش، به دست او نیز ضربه زده و گریخته‌است. او گفت بلافاصله با پلیس و اورژانس تماس گرفته، اما پدرش پیش از رسیدن امدادگران جان باخته‌است. 
با این حال، تحقیقات کارآگاهان با این ادعا همخوانی نداشت. سرایدار ساختمان گفت هنگام حادثه کسی را در حال ورود یا خروج ندیده و دوربین‌های مداربسته نیز حضور هیچ فرد غریبه‌ای را در ساختمان تأیید نکردند. 
از سوی دیگر، آثار جراحت روی دست پسر مقتول و پیدا شدن لباس‌های شسته‌شده او، فرضیه دست داشتن وی در قتل را قوت بخشید. در ادامه، کامیار بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. 

 اعتراف پس از چند روز 
متهم سرانجام پس از چند روز لب به اعتراف گشود و گفت پس از بازگشت از شورای حل اختلاف، بر سر موضوع بیکاری‌اش با پدرش درگیر شده است. به گفته او، مشاجره بالا گرفت و ابتدا میان آن دو درگیری لفظی و سپس درگیری فیزیکی رخ داد. 
متهم در توضیح ماجرا گفت: «من همراه پدرم زندگی می‌کردم. دو خواهرم هم حدود دو سال قبل، پس از فوت مادرم، خانه‌ای در بالای شهر و نزدیک محل کارشان اجاره کردند و با یکدیگر زندگی می‌کنند. پدرم راننده بود و کمتر به خانه می‌آمد و هر وقت کاری داشت یا می‌خواست حمام کند، به خانه سر می‌زد.»

 بیکار شدم 
متهم ادامه داد: «من با خودروی عمه‌ام کار می‌کردم، اما به دلیل اینکه جریمه‌های زیادی برایم ثبت می‌شد، او خودرویش را از من گرفت و من بیکار شدم. از آن زمان پدرم همیشه به خاطر بیکاری‌ام سرزنشم می‌کرد و می‌گفت چرا بیکار هستم و تمام روز در خانه می‌مانم. روز حادثه، برای پیگیری مشکل ملکی پدرم به شورای حل اختلاف رفته بودم. وقتی به خانه برگشتم، پدرم آنجا بود و داشت ظرف می‌شست. او دوباره موضوع بیکاری‌ام را پیش کشید و با من مشاجره کرد. از نصیحت‌هایش خسته شده بودم و به او گفتم حوصله ندارم و از او خواستم با من صحبت نکند. پدرم کوهنورد بود و هر وقت به کوه می‌رفت، سنگ‌های تزئینی با خود به خانه می‌آورد. آن روز یکی از همان سنگ‌ها را برداشت و به طرف من پرتاب کرد. من هم سنگی به سمت او پرتاب کردم. بعد چاقویی را که در دست داشت، به طرف من گرفت و گفت: «بیا من را بکش و راحتم کن.»
سعی کردم چاقو را از دستش بگیرم، اما دستم زخمی شد. در آن لحظه عصبانی شدم و با همان چاقو چند ضربه به پدرم زدم.»
متهم پس از اعتراف بازداشت و روانه زندان شد. 

 گذشت ۲ خواهر از قصاص 
در حالی که تحقیقات پرونده برای تکمیل مراحل قضایی ادامه داشت، دو خواهر مقتول روز گذشته با حضور در دادسرای امور جنایی تهران، اعلام کردند برادرشان را بخشیده‌اند. 
یکی از خواهران گفت: «ما داغدار پدرمان هستیم و نمی‌خواهیم با اجرای قصاص، دوباره داغدار برادرمان شویم.»
با اعلام رضایت اولیای‌دم، متهم به‌زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امور جنایی ، دادسرا ، پلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

مظلوم‌تر از بهشتی‌

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

بن هول!

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

بام آسیا زیر پای کاراته ایران 

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

اختلال جدی در عملکرد کودک کلاس اولی می‌تواند نشانه اضطراب حاد باشد

از واقعیت جنگ تا روایت پیروزی 

اجازه بدهیم کلاس‌اولی‌ها اشتباه کنند

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

قرعه‌کشی جام ملت‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶؛ ایران حریفانش را شناخت

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار