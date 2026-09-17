اعلام گذشت از برادر خطاکار

جوان آنلاین: دو خواهر که پدرشان را به دست برادرشان از دست دادهبودند، با حضور در دادسرای امور جنایی تهران از قصاص او گذشتند. متهم بهزودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری یک محاکمه میشود.
اوایل آذرماه سال گذشته، مأموران پلیس تهران در تماس با قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی، از قتل مردی ۵۵ ساله در خانهاش خبر دادند. بررسیهای اولیه نشان میداد مقتول با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و عامل جنایت نیز چاقو را با خود بردهاست.
با اعلام این خبر، بازپرس جنایی به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه در یکی از خیابانهای غرب تهران شدند. در محل، جسد خونآلود مرد میانسال در حالی پیدا شد که یک قندان خونی نیز در خانه افتاده بود و بررسیها نشان داد قاتل ابتدا با قندان ضربهای به سر قربانی زده است.
ادعای درگیری با مرد غریبه
پسر مقتول که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، مدعی شد هنگام بازگشت به خانه، پدرش را درگیر مردی ناشناس دیده و متهم پس از مجروح کردن پدرش، به دست او نیز ضربه زده و گریختهاست. او گفت بلافاصله با پلیس و اورژانس تماس گرفته، اما پدرش پیش از رسیدن امدادگران جان باختهاست.
با این حال، تحقیقات کارآگاهان با این ادعا همخوانی نداشت. سرایدار ساختمان گفت هنگام حادثه کسی را در حال ورود یا خروج ندیده و دوربینهای مداربسته نیز حضور هیچ فرد غریبهای را در ساختمان تأیید نکردند.
از سوی دیگر، آثار جراحت روی دست پسر مقتول و پیدا شدن لباسهای شستهشده او، فرضیه دست داشتن وی در قتل را قوت بخشید. در ادامه، کامیار بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
اعتراف پس از چند روز
متهم سرانجام پس از چند روز لب به اعتراف گشود و گفت پس از بازگشت از شورای حل اختلاف، بر سر موضوع بیکاریاش با پدرش درگیر شده است. به گفته او، مشاجره بالا گرفت و ابتدا میان آن دو درگیری لفظی و سپس درگیری فیزیکی رخ داد.
متهم در توضیح ماجرا گفت: «من همراه پدرم زندگی میکردم. دو خواهرم هم حدود دو سال قبل، پس از فوت مادرم، خانهای در بالای شهر و نزدیک محل کارشان اجاره کردند و با یکدیگر زندگی میکنند. پدرم راننده بود و کمتر به خانه میآمد و هر وقت کاری داشت یا میخواست حمام کند، به خانه سر میزد.»
بیکار شدم
متهم ادامه داد: «من با خودروی عمهام کار میکردم، اما به دلیل اینکه جریمههای زیادی برایم ثبت میشد، او خودرویش را از من گرفت و من بیکار شدم. از آن زمان پدرم همیشه به خاطر بیکاریام سرزنشم میکرد و میگفت چرا بیکار هستم و تمام روز در خانه میمانم. روز حادثه، برای پیگیری مشکل ملکی پدرم به شورای حل اختلاف رفته بودم. وقتی به خانه برگشتم، پدرم آنجا بود و داشت ظرف میشست. او دوباره موضوع بیکاریام را پیش کشید و با من مشاجره کرد. از نصیحتهایش خسته شده بودم و به او گفتم حوصله ندارم و از او خواستم با من صحبت نکند. پدرم کوهنورد بود و هر وقت به کوه میرفت، سنگهای تزئینی با خود به خانه میآورد. آن روز یکی از همان سنگها را برداشت و به طرف من پرتاب کرد. من هم سنگی به سمت او پرتاب کردم. بعد چاقویی را که در دست داشت، به طرف من گرفت و گفت: «بیا من را بکش و راحتم کن.»
سعی کردم چاقو را از دستش بگیرم، اما دستم زخمی شد. در آن لحظه عصبانی شدم و با همان چاقو چند ضربه به پدرم زدم.»
متهم پس از اعتراف بازداشت و روانه زندان شد.
گذشت ۲ خواهر از قصاص
در حالی که تحقیقات پرونده برای تکمیل مراحل قضایی ادامه داشت، دو خواهر مقتول روز گذشته با حضور در دادسرای امور جنایی تهران، اعلام کردند برادرشان را بخشیدهاند.
یکی از خواهران گفت: «ما داغدار پدرمان هستیم و نمیخواهیم با اجرای قصاص، دوباره داغدار برادرمان شویم.»
با اعلام رضایت اولیایدم، متهم بهزودی در دادگاه کیفری یک استان تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد.