قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

جوان آنلاین: پسر جوانی که در جریان درگیری با دختر مورد علاقه‌اش او را با ضربات شیشه مشروب به قتل رساند و پس از آن با بریدن رگ دستش و آتش زدن خانه قصد خودکشی داشت، پس از صدور کیفرخواست به‌زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود.

شامگاه جمعه هجدهم اردیبهشت‌ماه امسال، ساکنان ساختمانی مسکونی در یکی از خیابان‌های شرق تهران با شنیدن فریاد‌های دلخراش زن جوانی از طبقه دوم، سراسیمه از خانه‌هایشان خارج شدند. هنوز دقایقی از شنیده شدن فریاد‌ها نگذشته بود که صدای زن قطع شد، اما دود غلیظی که از همان آپارتمان بیرون می‌آمد، نگرانی همسایه‌ها را بیشتر کرد.

چند نفر از ساکنان ساختمان بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادند و برای کمک وارد آپارتمان شدند. بخشی از آشپزخانه دچار آتش‌سوزی شده بود که همسایه‌ها موفق شدند شعله‌ها را خاموش و شیر گاز را ببندند. اما در ادامه با صحنه هولناکی روبه‌رو شدند؛ در قسمتی از اتاق نشیمن جسد دختر جوانی افتاده بود و در گوشه‌ای دیگر پسر جوان صاحبخانه در حالی که به‌شدت خونریزی داشت، پیدا شد.

دختر جوان کشته شد

با اعلام این حادثه، مأموران کلانتری ۱۴۴ تهرانپارس خود را به محل رساندند. مأموران در بررسی اولیه با جسد دختر جوانی به نام رویا روبه‌رو شدند که شیشه‌های شکسته مشروب در اطرافش دیده می‌شد. کمی آن‌طرف‌تر نیز پسر ۲۵ ساله صاحبخانه که رگ دستش را بریده بود، پیدا شد و برای نجات جانش به بیمارستان انتقال یافت. دقایقی بعد، با حضور قاضی سالار صنعتگر، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی نیز در محل حاضر شدند و تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند.

بررسی‌های میدانی و اظهارات همسایه‌ها نشان داد آپارتمان محل حادثه متعلق به جوانی ۲۵ ساله به نام کامبیز است که به صورت مجردی زندگی می‌کرد. همسایه‌ها در تحقیقات گفتند مقتول دختر مورد علاقه کامبیز بوده و هر از گاهی به خانه او رفت‌وآمد داشته است.

پایان تلخ یک رابطه

در ادامه تحقیقات مشخص شد رؤیا و کامبیز چند ماه قبل با یکدیگر آشنا شده و رابطه دوستانه‌ای میان آنها شکل گرفته بود، اما زمانی که کامبیز با دختری از بستگانش نامزد کرد، تصمیم گرفت ارتباطش را با رؤیا قطع کند؛ تصمیمی که به گفته خودش با مخالفت دختر جوان روبه‌رو شد و سرانجام به درگیری مرگبار انجامید.

کامبیز پس از بهبودی نسبی در بیمارستان، به قتل رؤیا اعتراف کرد و درباره رابطه‌اش با مقتول به بازپرس گفت: «چند ماه قبل در خیابان با رؤیا آشنا شدم. مدتی با هم ارتباط تلفنی و پیامکی داشتیم و بعد ارتباطمان بیشتر شد. با هم رفت‌وآمد می‌کردیم و گاهی به رستوران می‌رفتیم یا او به خانه من می‌آمد. من به او قول ازدواج نداده بودم و قرارمان فقط یک رابطه دوستانه بود.» او ادامه داد: «مدتی بعد خانواده‌ام از من خواستند ازدواج کنم و دختر یکی از بستگان را به من معرفی کردند. همراه خانواده‌ام برای خواستگاری به شهرستان رفتیم و نامزد کردیم. وقتی به تهران برگشتم، موضوع را به رؤیا گفتم و از او خواستم رابطه‌مان را قطع کنیم.»

مشاجره‌ای که به قتل ختم شد

متهم درباره روز حادثه گفت: «رؤیا وقتی فهمید نامزد کرده‌ام، با من درگیر شد و گفت باید نامزدی‌ام را به هم بزنم و با او ازدواج کنم. هرچه برایش توضیح دادم که قرار ما فقط دوستی بوده، قبول نکرد.»

کامبیز در ادامه مدعی شد: «از او خواسته بودم دیگر به خانه‌ام نیاید، اما روز حادثه دوباره به خانه آمد. سر همین موضوع با هم مشاجره کردیم، ولی بعد آرام شدیم. شب مشروب خوردیم و دوباره بین ما درگیری پیش آمد. رؤیا با شیشه مشروب ضربه‌ای به سرم زد. عصبانی شدم، شیشه را از او گرفتم و با همان چند ضربه به سرش زدم.»

متهم درباره اقدام پس از قتل نیز گفت: «وقتی به خودم آمدم، دیدم رؤیا فوت کرده است. رگ دستم را زدم، شیر گاز را باز کردم و خانه را آتش زدم تا به زندگی‌ام پایان بدهم، اما همسایه‌ها متوجه شدند و آتش را خاموش کردند و من هم به بیمارستان منتقل شدم.»

پایان تحقیقات جنایی

با تکمیل تحقیقات، جسد رؤیا برای انجام آزمایش‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم پس از بازسازی صحنه قتل، با قرار قانونی راهی زندان شد.

در نهایت، بازپرس ویژه قتل پس از تکمیل تحقیقات، برای کامبیز کیفرخواست صادر کرد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. به این ترتیب، متهم به‌زودی در برابر قضات دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع خواهد کرد.