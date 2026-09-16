جوان آنلاین: در لیگ طراحی و ساخت بیستمین مسابقات ربوکاپ آزاد ایران برخلاف بسیاری از رقابتهای رباتیک، تیمها، ربات آماده به مسابقه نمیآورند، بلکه باید پس از اعلام قوانین و ماموریت، ربات خود را در محل رقابت طراحی کرده و بسازند. این شیوه، توانایی حل مسئله، خلاقیت و مهارت فنی دانشآموزان را در شرایط واقعی محک میزند.
به گزارش ایسنا، در بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، ۵۴ تیم دانشآموزی در لیگ طراحی و ساخت به رقابت میپردازند.
لیگ طراحی و ساخت دانشآموزی این دوره در دو بخش «مقدماتی» و «پیشرفته» برگزار میشود و دانشآموزان تا پایه دوازدهم امکان حضور در آن را دارند. ۱۷ تیم در بخش مقدماتی و ۳۷ تیم در بخش پیشرفته این رقابت حضور دارند؛ در مجموع ۵۴ تیم دانشآموزی در این لیگ برای حل مأموریتهای رباتیکی با یکدیگر رقابت میکنند.
ماهیت این لیگ، آن را از رقابتهایی که در آنها عملکرد یک ربات از پیش ساخته شده ارزیابی میشود، متمایز میکند. در اینجا تیم باید از مرحله فهم مسئله تا طراحی، ساخت و آمادهسازی ربات را در مدت زمان محدود پیش ببرد؛ فرایندی که در نهایت توانایی دانشآموزان در تبدیل یک ایده به یک سامانه رباتیکی قابل اجرا را محک میزند.
پارسا سمیعی، سرپرست لیگ طراحی و ساخت دانشآموزی در گقت و گو با ایسنا با بیان اینکه در این لیگ، قوانین و مأموریت مسابقه در محل مسابقه به تیمها اعلام میشود، اظهار کرد: دانش آموزان با قطعات و رباتهای باز و منفصل، باید در محل مسابقه، رباتهای خود را مطابق قوانین و محدودیتهای تعیین شده طراحی و آماده کنند.
وی ادامه داد: با این شیوه برگزاری، توانایی، آموختهها و خلاقیت اعضای تیم محک زده میشود؛ در لیگهای دیگر، تیمها میتوانند با کمک مربی یا سرپرست رباتشان را بسازند و حتی در بخش برنامهنویسی نیز از راهنمایی مربیان استفاده کنند، اما در لیگ طراحی و ساخت، بخش اصلی کار باید در همان محل مسابقه انجام شود. همین موضوع باعث میشود دانشآموزان بتوانند ایدهها و خلاقیت خود را در زمان محدود به یک راهحل عملی تبدیل کنند.
سمبعی با بیان اینکه ماموریت رباتها در این لیگ ثابت نیست و با توجه به "راند" و سناریوی اعلام شده تغییر میشود، خاطرنشان کرد: مأموریتهایی که برای رباتها در نظر گرفته میشود، متفاوت هستند. در یکی از راندها، تیمها باید رباتی طراحی میکردند که بتواند ۱۰ توپ بولینگ را به زمین بیندازد. در راند بعدی، مأموریت دنبال کردن یک مسیر و عبور از هزارتو تغییر کرده است؛ بهگونهای که ربات باید مسیر را پیدا کند و به خانه یا کاشی پایانی برسد.
سرپرست لیگ طراحی و ساخت دانشآموزی ادامه داد: این تغییر مأموریتها، تیمها را ناچار میکند در مدت کوتاهی شرایط مساله را تحلیل کرده، راه حل فنی خود را انتخاب کرده و سپس نمونه عملی آن را بسازند. به همین دلیل، علاوه بر دانش فنی، سرعت تصمیمگیری و توانایی تقسیم کار در تیم نیز اهمیت پیدا میکند.
سمیعی درباره عملکرد تیمها در نخستین روز رقابتها نیز گفت: عملکرد بچهها در روز اول کمی ضعیفتر از چیزی بود که انتظار داشتیم، اما امیدواریم در راند امروز که شرایط آن سادهتر است، بتوانند امتیاز بهتری کسب کنند.
بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران در کنار رقابت تیمها، بستری برای نمایش توانمندی دانشآموزان و دانشجویان در حوزههایی مانند رباتیک، هوش مصنوعی و مکاترونیک فراهم کرده است. لیگ طراحی و ساخت نیز با تمرکز بر حل مسئله و ساخت ربات در محل مسابقه، یکی از بخشهایی است که در آن فاصله میان ایده و اجرای عملی به شکل مستقیم سنجیده میشود.
به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و کمیته ملی ربوکاپ ایران، از ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه در مصلای تهران برگزار میشود. در این دوره بیش از ۴۰۰ تیم و حدود ۲ هزار شرکتکننده از سراسر کشور در لیگهای مختلف به رقابت میپردازند.