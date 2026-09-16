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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۹
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گلوله‌های آلودگی نفتی به سواحل بندرعباس رسید

3 مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: «تاربال» یا گلوله‌های متراکم نفتی به تازگی در سواحل سورو و گلشهر بندرعباس مشاهده شده است.

جوان آنلاین: حبیب مسیحی تازیانی روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار افزود: این‌گلوله‌های نفتی در هرمز و میناب هم دیده شده است، اما یکی از مهمترین گزارش ها، رسیدن این تاربال‌ها به دهانه کانال‌های پرورش میگو در سیریک است.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: حجم این تاربال‌ها در سیریک قابل توجه است و بررسی‌های کارشناسی برای برآورد دقیق وضعیت، در جریان است.

مسیحی تازیانی، رسیدن گلوله‌های نفتی به کانال‌های پرورش میگو را یک خطر و تهدید جدی برای پرورش دهندگان میگو توصیف و اضافه کرد: اقدامات لازم برای مدیریت کردن این چالش با همکاری، شیلات، فرمانداری سیریک، بنادر و دریانوردی و با هماهنگی مدیریت بحران استانداری هرمزگان آغاز شده است.

به گفته این مسئول زیست محیطی، جمع آوری تاربال‌ها با ابزار‌های مکنده دشوار است و تلاش برای مهار و محاصره آنها و جمع آوری با پد‌ها و ابزار جاذب ادامه دارد.

مردم از شنا در سواحل آلوده پرهیز کنند

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان هشدار داد: مردم باید از شنا در سواحل و آب‌هایی که تاربال‌های نفتی در آنها دیده شده پرهیز کنند.

مسیحی تازیانی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با همکاری شهرداری، سمن‌های زیست محیطی، کمک‌های های مردمی و مشارکت ادارات ذیربط آلودگی‌های نفتی در سواحل حوزه شهری که همگی منشاء دریایی دارند، در کوتاهترین زمان ممکن پاکسازی شوند.

 تاربال‌های نفتی (Tar balls) گلوله‌ها یا توده‌های قیرمانند نفتی هستند که در سواحل ظاهر می‌شوند.

نفت خام یا فرآورده‌های نفتی که به دریا می‌ریزند، تحت تأثیر عوامل جوی (تابش خورشید، تبخیر اجزای سبک‌تر، باد و امواج) تغلیظ شده و حالتی چسبناک و قیرگونه پیدا می‌کنند و جریان آب و باد، این توده‌ها را به شکل گلوله به ساحل می‌راند.

این تاربال‌ها به دلیل خاصیت چسبندگی بالا، به بدن شناگران، پرندگان دریایی، خرچنگ‌ها، حلزون‌ها و سایر موجودات می‌چسبد و می‌تواند آنها را از بین ببرد یا آسیب جدی بزند.

طی ۲ ماه گذشته گزارش‌هایی از آلودگی نفتی در استان هرمزگان منتشر شده است.
این آلودگی‌ها اواسط مرداد امسال به سواحل سوزا، شیب‌دراز، نقاشه و بخش‌هایی از جزیره هنگام دز شهرستان قشم رسید و براساس برآورد اولیه، حدود ۳۲ هزار مترمربع نوار ساحلی و ۹۰ هزار مترمربع پهنه آبی آلوده شد.
از حدود ۲۰ مرداد با استقرار بوم‌های نفتی، پد‌های جاذب و ماشین‌آلات پاکسازی این مناطق شروع شد و ۲۶ مرداد مقامات بنادر و دریانوردی هرمزگان اعلام کردند بخش عمده آلودگی مهار و پاکسازی شده و عملیات به پایان رسیده است، اما پس از آن موج‌های جدید آلودگی در مناطق یادشده، مشاهده شد.

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، آلودگی نفتی ، بندرعباس
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