رگبار باران در ۱۱ استان/ وزش باد شدید در ۷ استان

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانههای بارشی و ناپایداریهای موسمی در جنوب شرق کشور آورده است: وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد بارش تگرگ جمعه(۲۷ شهریور) در آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و ارتفاعات مازندران، شنبه (۲۸ شهریور) در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، شمال و شرق آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، ارتفاعات سمنان، غرب خراسان شمالی، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، شرق و شمال هرمزگان و یکشنبه (۲۹ شهریور) در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و نیمه شمالی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان شمالی، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شرق و شمال هرمزگان پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا، در این شرایط جوی احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روانآب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جادهها وجود دارد.
سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از توقف و اسکان در کنار رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سمپاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها توصیه میکند.
سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش گرادیان فشاری در برخی استانها آورده است: وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پنجشنبه در شرق خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، خوزستان و ایلام، جمعه در آذربایجان غربی، کردستان، غرب کرمانشاه، شمال سیستان و بلوچستان و نوار شرقی خراسان جنوبی و شنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، نوار شرقی خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و شمال کرمان پیشبینی میشود.
از اثرات این مخاطره جوی میتوان به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اشاره کرد.
احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی از توصیههای سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد دیگری آورده است: از پنجشنبه تا پیش از ظهر جمعه افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۲ نات و افزایش ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱ تا ۱.۳ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۳ متر دور از ساحل استانهای مازندران و گلستان در دریای خزر پیشبینی میشود.
در این وضعیت آب و هوایی خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تورهای صیادی، صدمه به ماهیان در قفس و صدمه به قایق های کوچک تفریحی، مسافربری و شناورهای سبک و اختلال در تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی وجود دارد.
سازمان هواشناسی نسبت به ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایقهای سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتیها به بندر با احتیاط، تردد کشتیهای تجاری با احتیاط، محدود کردن فعالیتهای شیلاتی، محدود کردن فعالیتهای پشتیبانی صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی را توصیه میکند.
به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.