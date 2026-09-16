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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
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محدودیت‌های ترافیکی و تمهیدات اتوبوسرانی ویژه رزمایش «جان‌فدای ایران»

رزمایش 313 هزارنفری همزمان با برگزاری رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران» در تهران، پلیس راهور محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد و توقف در محورهای منتهی به محل برگزاری مراسم را اعلام کرد و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز از استقرار ناوگان اتوبوسرانی در نقاط مختلف شهر و تغییر مسیر دو خط تندرو برای تسهیل رفت‌وآمد شهروندان خبر داد.

جوان آنلاین: رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران» روز جمعه ۲۷ شهریورماه در محدوده میدان امام حسین(ع) تا تقاطع خیابان نواب برگزار می‌شود و بر همین اساس، پلیس راهور تهران بزرگ و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تمهیدات ویژه‌ای را برای مدیریت تردد و جابه‌جایی شهروندان پیش‌بینی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ، طرح انتظامی ـ ترافیکی این مراسم از ساعت ۸ صبح روز جمعه اجرا می‌شود و محدوده اصلی آن خیابان دماوند و انقلاب اسلامی، حدفاصل پل بزرگراه امام علی(ع) تا میدان انقلاب اسلامی خواهد بود.

محدودیت‌های تردد از ساعت ۵ صبح جمعه

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد که محدودیت‌های تردد در سه مرحله اجرا خواهد شد.

وی افزود: در مرحله نخست، از ساعت ۵ صبح روز جمعه، از سمت شمال کلیه معابر عمود بر خیابان‌های آزادی، انقلاب و دماوند در ضلع شمالی، یک تقاطع مانده به محدوده مراسم، از سمت غرب در تقاطع توحید، از سمت جنوب کلیه معابر عمود بر خیابان‌های آزادی، انقلاب اسلامی و دماوند در ضلع جنوبی، یک تقاطع مانده به محدوده مراسم و از سمت شرق در بزرگراه امام علی(ع)، محدودیت تردد اعمال می‌شود.

سردار موسوی پور ادامه داد: در مرحله دوم، محدوده محدودیت ترافیکی از سمت شمال شامل خیابان مدنی، خیابان شهید طالقانی و بلوار کشاورز، از سمت غرب خیابان زارع، از سمت جنوب خیابان جمهوری و خیابان مجاهدین و از سمت شرق خیابان سبلان خواهد بود.

به گفته وی، در مرحله سوم نیز خیابان‌های کریمخان و فاطمی از سمت شمال، بزرگراه نواب و خیابان توحید از سمت غرب، خیابان‌های جمهوری اسلامی و مجاهدین از سمت جنوب و خیابان نیروی هوایی از سمت شرق، محدوده اجرای محدودیت‌های ترافیکی خواهند بود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین اعلام کرد: تردد در خیابان جمهوری از خیابان کارگر تا تقاطع خیابان ولیعصر(عج) به صورت غرب به شرق برقرار خواهد بود، اما گردش به سمت شمال و حرکت در محورهای شرق به غرب خیابان‌های لبافی، روانمهر و شهدای ژاندارمری ممنوع است.

ممنوعیت تردد در محورهای اصلی

وی در مورد ممنوعیت‌های تردد نیز با بیان اینکه این ممنوعیت ها در دو مرحله اجرا می‌شود، یادآور شد: مرحله نخست از ساعت ۲۴ فردا پنجشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز خواهد شد و تردد در مسیر خط ویژه خیابان دماوند از پل بزرگراه امام علی(ع) تا میدان انقلاب اسلامی ممنوع خواهد بود. این مسیر برای چینش خودروها، تجهیزات و استقرار اتوبوس‌های شرکت واحد اختصاص می‌یابد.

وی افزود: مرحله دوم از ساعت ۵ صبح روز جمعه آغاز می‌شود و تردد در خیابان دماوند از بزرگراه امام علی(ع) تا میدان امام حسین(ع) و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی تا میدان انقلاب، در هر دو مسیر ممنوع خواهد بود.

سردار موسوی پور اظهار کرد: همچنین در این مرحله، تعدادی از معابر عمود بر خیابان انقلاب اسلامی و خیابان آزادی نیز مسدود می‌شوند؛ از جمله خیابان‌های خارک، ابوریحان، رازی، دانشگاه، ۱۲ فروردین، فلسطین، منیری جاوید، پارس، شهید مدنی، روشندلان، استاد نجات‌اللهی، وصال شیرازی، قدس، ۱۶ آذر، شریعتی، ایرانشهر، لاله‌زار، حافظ، ولیعصر(عج)، قرنی، اسکندری، غریب، اوستا، زارع، کاوه، نوفلاح و جمالزاده، که بر اساس موقعیت و مسیر حرکت، مشمول محدودیت خواهند بود.

ممنوعیت توقف در محدوده مراسم

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین از اجرای ممنوعیت توقف در خیابان دماوند از بزرگراه امام علی(ع) تا میدان امام حسین(ع) و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی تا میدان انقلاب خبر داد و گفت: خیابان آزادی از میدان انقلاب اسلامی تا تقاطع توحید در هر دو مسیر و همچنین کلیه معابر عمود بر این محورها در ضلع شمال و جنوب تا شعاع ۵۰ متر نیز مشمول ممنوعیت توقف خواهند بود.

اتوبوس‌ها در نقاط مختلف شهر مستقر می‌شوند

در کنار این محدودیت‌ها، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز برای جابه‌جایی شهروندان پیش از آغاز و پس از پایان مراسم، ناوگان ویژه در نقاط مختلف مستقر می‌کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ناوگان مورد نیاز برای خدمات‌رسانی پایان مراسم در محورهایی از جمله خیابان کارگر شمالی، بلوار استاد معین، خیابان دکتر قریب، خیابان سپهبد قرنی، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان ابوریحان بیرونی، بلوار کشاورز، خیابان آذربایجان، خیابان کارگر جنوبی، خیابان کلهر، خیابان جمالزاده، خیابان فرصت، خیابان دانشگاه و میدان فردوسی مستقر خواهد شد.

بر این اساس، شهروندان پس از پایان مراسم می‌توانند برای بازگشت از ناوگان مستقر در این نقاط استفاده کنند.

تغییر مسیر خطوط تندرو

همزمان با اجرای محدودیت‌های ترافیکی، مسیر حرکت دو خط تندرو نیز تغییر خواهد کرد.

خط یک تندرو در مسیر شرق به غرب از پایانه شرق تا چهارراه سبلان و در مسیر غرب به شرق از پایانه آزادی تا تقاطع نواب صفوی به صورت گردشی فعالیت خواهد کرد.

خط ۷ تندرو نیز در مسیر شمال به جنوب از پایانه شهید افشار تا میدان ولیعصر(عج) و در مسیر جنوب به شمال از پایانه معین تا میدان منیریه به صورت گردشی به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کند.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از شهروندان خواسته است با توجه به محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده در محدوده برگزاری رزمایش، برای حضور در مراسم از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

با توجه به اجرای محدودیت‌ها از بامداد جمعه و ممنوعیت تردد در برخی محورهای اصلی، به شهروندان توصیه شده است پیش از آغاز سفر، مسیر خود را بررسی کرده و برای تردد در محدوده مراسم، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را در برنامه خود قرار دهند.

برچسب ها: رزمایش حماسی ، پویش جان فدا ، محدودیت های ترافیکی
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