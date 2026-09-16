آموزش حضوری اولویت اصلی مدارس غیردولتی است

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اجرای دقیق پروژه مهر، آموزش حضوری، توانمندسازی نیروی انسانی و مقابله با مراکز آموزشی غیرمجاز را از محورهای اصلی مدارس غیردولتی عنوان کرد.

جوان آنلاین: احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی در نشست تخصصی با حضور رؤسای مشارکت‌های برخی استان ها و مدیران و همکاران سازمان، با هدف بررسی روند اجرای برنامه‌های سال تحصیلی جدید در قالب پروه مهر و تبیین چشم‌انداز پیش‌رو جهت آموزش حضوری دانش آموزان در سالن شهید حججی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ،ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران و مسئولان استانی، با گرامی‌داشت یاد و نام بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب و شهدای گران‌قدر نظام مقدس جمهوری اسلامی، به‌ویژه شهدای معلم و دانش‌آموز، اظهار کرد: برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان استانی، فرصتی مغتنم برای تبادل تجربیات و هم‌افزایی در مسیر اجرای تکالیف قانونی و بخشنامه‌های ابلاغی است.

به گزارش مهر، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با تأکید بر لزومِ نگاه جهادی و انگیزشی به مسائل آموزش و پرورش، تصریح کرد: با برخورداری از روحیه خدمت‌گزاری و اولویت دادن به مصالح نظام تعلیم و تربیت، می‌توان بر مشکلات فائق آمد و گام‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت مدارس و مراکز غیردولتی برداشت.

محمودزاده در ادامه سخنان خود با تمرکز بر موضوع «توانمندسازی نیروی انسانی»، بر لزوم حرکت به سوی یک الگوی مشارکتی و همه‌جانبه تأکید کرد و اظهار داشت: تقویت ظرفیت‌های انسانی، فرآیندی است که نیازمند همکاری گسترده میان نهادهای مختلف است. ما در این مسیر، به دنبال ایجاد یک پیوند استراتژیک میان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با مجموعه‌هایی نظیر حوزه‌های علمیه، شورای عالی قرآن، ستاد اقامه نماز، سازمان ها و معاونت های تخصصی وزارت و همچنین اتحادیه‌های تخصصی و شوراهای دانش‌آموزی هستیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های متنوع آموزشی و تربیتی بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به بخشنامه‌های ابلاغی در حوزه توانمندسازی، تصریح کرد: اجرای دقیق این بخشنامه‌ها مستلزم یک رویکرد علمی و مبتنی بر داده است. استخراج دقیق آمار و اطلاعات از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، کلید اصلی درک میزان نیاز و توانایی‌های عملیاتی است که می‌تواند منجر به اجرایی شدن مؤثرتر برنامه‌ها در سطح کشور شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با ابراز تأکید بر ضرورت «برنامه‌ریزی علمی و مبتنی بر آمار»، از مسئولان استانی خواست تا به‌جای گزارش‌های کلی، «نقشه راه» و «الگوی توانمندسازی نیروی انسانی» را به صورت زمان‌بندی شده و متناسب با دوره‌های آموزشی در اختیار سازمان قرار دهند. وی افزود: «برنامه‌ریزی واقعی، برنامه‌ای است که با آمار و ارقام ملموس و تحلیل‌های دقیق پشتیبانی شود. هر برنامه‌ای که فاقد تحلیل آماری و نمودارهای دقیق باشد، از تعریف علمی برنامه‌ریزی فاصله خواهد داشت».

محمودزاده با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود، خاطرنشان کرد: استان‌ها برای برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی، از اختیارات گسترده‌ای برخوردارند و می‌توانند از ظرفیت‌های دانشگاهی و مدارس در این راستا استفاده کنند. وی با اشاره به رضایت عمومی از روند شناسایی و به‌رسمیت شناختن تخصص‌ها، اظهار داشت: توجه ویژه به حوزه‌های تخصصی و سایر مهارت‌های کاربردی، با استقبال معلمان و کادر آموزشی همراه بوده است و تأکید کرد که رسمیت بخشیدن به این دوره‌های آموزشی و حمایت از مدرسان و متخصصین، گامی مهم در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات آموزشی و تربیتی در مدارس غیردولتی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد قسمت مهمی از فرآیند ارزیابی استان‌ها در پروژه مهر و برنامه‌های توسعه‌ای، مبتنی بر میزانِ دقت در اجرای این الگوها خواهد بود. به همین منظور، از تیم‌های مدیریتی در استان‌ها خواسته شد تا با کنار گذاشتن شیوه‌های سنتی، گزارش‌های تحلیلی خود را در قالب‌هایِ استاندارد، شامل نمودارهای پیشرفت و جدول‌های زمان‌بندیِ دقیق ارائه دهند. این انضباطِ اداری، شرطِ اصلی برای شناسایی استان‌های پیشرو و حمایتِ حداکثری از طرح‌های آنان است.

محمودزاده با تاکید بر اهمیتِ «هم‌افزاییِ تمام‌عیار» در سطوحِ استانی تصریح نمود: از آنجا که اجرایِ موفقِ برنامه‌ها نیازمندِ همگراییِ همه نهادها و مسئولانِ استانی مانند شورای آموزش و پرورش و نمایندگانِ شوراهایِ موسسین است، ضرورت دارد تمامیِ ارکانِ ذی‌نفع با حضوری فعال و مشارکتِ حداکثری در جلسات، نسبت به مسئولیت‌های قانونیِ خود اقدام نمایند. تعاملِ سازنده میانِ ستاد و صف، به‌ویژه در بخشِ مشارکت‌های مردمی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای ارتقای کیفیِ آموزش و پرورشِ کشور است.

معاون وزیرآموزش و پرورش با تمرکز مفهموم «بوی ماه مهر» بر ضرورت ایجاد هویت بصری و معنوی درمدارس و مراکز آموزشی و تربیتی، دستورالعمل‌های اجرایی برای بازگشایی مدارس در «قالب پروژه ملی مهر» را تبیین و به تقارن ایام بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس و روز پرچم اشاره نمود. در این راستا، محورهای زیر برای عملیاتی شدن در مدارس و مراکز غیردولتی ابلاغ گردید:

۱. استانداردسازی هویت بصری و نمادها: با هدف ایجاد انسجام در سراسر کشور، بر ضرورت رعایت دقیق پروتکل‌های نمادین در ورودی و محیط مدارس تأکید شد. مقرر گردید که تابلوی معرفی مدارس و مراکز، باید با رعایت سلسله‌مراتب اداری (ازنماد جمهوری اسلامی ایران تا نام مدرسه یا مرکز) و با دقت در ابعاد و کیفیت، نصب گردد. همچنین، حضور پرچم جمهوری اسلامی و رعایت استانداردها در نمای بیرونی مدارس، به عنوان نخستین گام در جهت القای حس «ورود به یک فضای رسمی و آموزشی» مورد تأکید قرار گرفت.

۲. فضاسازی معنوی و تربیتی: معاون وزیر با تصریح بر اینکه محیط مدرسه باید پیام‌آورِ ارزش‌های بنیادین باشد، بر لزوم تجهیز فضاهای داخلی به محتوای تربیتی، تصاویر معنوی مانند تصاویر امام راحل(ره)، رهبر شهید ، رهبر انقلاب و همچنین مطالب آموزنده در دیوارها و راهروها تأکید کرد. هدف از این اقدام، ایجاد فضایی است که در آن دانش‌آموز از لحظه ورود، حضور در یک محیط نظام‌مند و دارای اصالت را احساس کند.

۳. تقویت جریان‌های فرهنگی و اعتقادی: در راستای تقویت پیوند میان آموزش و معنویت، بر برگزاری برنامه‌هایی نظیر «محافل قرآنی» و همچنین مدیریت مناسب زمانِ نماز در مدارس تأکید شد. همچنین، با توجه به تقارن بازگشایی مدارس با مناسبت‌های مهم ملی و ارزشی، از مدارس خواسته شد تا با نگاهی هوشمندانه و متناسب با مقیاس و ظرفیت خود، برنامه‌هایی جهت گرامیداشت مناسبت‌هایی نظیر «هفته دفاع مقدس» و «روز پرچم» تدوین کنند تا روحیه ایستادگی و ارزش‌های دفاعی در میان دانش‌آموزان تقویت شود.

۴. الگوسازی در مدیریت فضایی: محمودزاده، با تأکید بر این نکته که مدارس باید با بهره‌گیری از الگوهای موفق در زمینه فضاسازی، بتوانند از گرما ، انگیزه و پویای را به دانش آموزان القا نمایند. مدیران و مؤسسان موظف هستند با نگاهی دقیق به محیط فیزیکی مدارس، از ایجاد فضاهای بی‌روح و بی‌هویت پرهیز کرده و در مقابل، محیطی را فراهم آورند که همزمان حس امنیت، انضباط و تعلق خاطر را به دانش‌آموز و کادر آموزشی منتقل کند.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح بر این موضوع که کارکردِ اصلیِ نظامِ تعلیم و تربیت در تعاملاتِ مستقیم و چهره‌به‌چهره میان معلم و دانش‌آموز محقق می‌شود بر اولویتِ بی‌بدیلِ آموزشِ حضوری تأکید نمود و اظهار داشت تمامیِ تلاش‌ها باید معطوف به برگزاریِ حضوریِ کلاس‌های درس باشد.

معاون وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اهمیت ارتقای رفاه و انگیزه معلمان و کادر آموزشی در مدارس و مراکز غیردولتی تقویتِ بنیه رفاهی و معیشتیِ معلمان و کادر آموزشی را به عنوان یک ضرورتِ مدیریتی برای جلوگیری از آسیب‌پذیریِ فضای آموزشی و پرورشی مطرح نمود.

محمودزاده در ادامه این نشست با تاکید برموضوع «مقابله با مجموعه ‌های آموزشی غیرمجاز» به عنوان یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت نظام آموزشی و تربیتی عنوان کرد: در این راستا، دستورالعمل‌های صریحی برای ارتقای سطح نظارت و برخورد قانونی با موارد مغایر با قوانین ابلاغ شده است. وی در این زمینه، بر ضرورت شناسایی و رصد دقیق تمامی فعالیت‌های آموزشی تأکید کرد و گفت : مسئولان استانی موظف هستند با تشکیل کارگروه‌های نظارتی، ضمن شناسایی مجموعه عای غیرمجاز، بلافاصله از طریق مکاتبات رسمی و مکتوب، موضوع را به دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند. این اقدام باید با هدف جلوگیری از هرگونه آسیب به اعتبار مدارس و مراکزمجاز و پیشگیری از ایجاد خلأهای نظارتی صورت می‌گیرد.