جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ و سالهای بعد» را که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ را برای اجرا ابلاغ کرد.
ماده واحده «تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ و سالهای بعد» به شرح زیر است:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان سنجش آموزش کشور
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده واحده «تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ و سالهای بعد» که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۸ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد:
«ماده واحده - به استناد مصوبه جلسه ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بازنگری ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی بعد از ۴ سال و با توجه به شرایط کشور و کمبودهای زیرساختی شامل نیروی انسانی و زیرساختهای فیزیکی و تجهیزاتی؛ ظرفیت پذیرش این دو رشته در سال ۱۴۰۵ کماکان مطابق ظرفیت اعلامی مندرج در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خواهد بود. بنا بر محدودیتهای اجرایی و وجود مشکلات متعدد دانشگاههای علوم پزشکی در پذیرش دانشجویان جدیدالورود و تأخیر در آغاز سال تحصیلی، ۳۰% از پذیرفتهشدگان مربوط به ظرفیت فوقالذکر، دوره تحصیلی خود را از مهرماه سال ۱۴۰۶ آغاز مینمایند.
تبصره ۱- زمان شروع به تحصیل برای سالهای تحصیلی ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ در دفترچه انتخاب رشته با دو کد مجزا مشخص میگردد تا داوطلبان بر اساس اولویت خود، حق انتخاب داشته باشند.
تبصره ۲- دانشگاه آزاد اسلامی در مورد ۳۰% ظرفیت فوقالذکر، متناسب با شرایط و ظرفیتهای خود، بهصورت مستقل تصمیمگیری خواهد کرد.
تبصره ۳ - بهمنظور تعیین ظرفیت موضوع این ماده واحده برای سالهای بعد، کمیتهای زیر نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل میشود. این کمیته تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد متناظر خود را مبتنی بر اسناد بالادستی، اهداف برنامه هفتم پیشرفت، زیرساختهای موجود و نیازهای کشور؛ به این شورا ارائه مینماید».
مسعود پزشکیان
رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی