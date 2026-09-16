جوان آنلاین: ساسان زارع روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بررسی ترکیب سنی شرکتکنندگان نیز نشان میدهد مخاطبان این پویش عمدتاً جوان بودند؛ به طوری که بیش از ۶۰ درصد هموطنانی که در این پویش شرکت کردند، کمتر از ۴۶ سال سن داشتند. این ترکیب جمعیتی، بیانگر حضور پررنگ جوانان در این پویش و آمادگی آنان برای مشارکت در فعالیتهای مختلف است.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: در بررسی توزیع شرکتکنندگان بر اساس حوزههای ماموریتی نیز از مخاطبان خواسته شد مشخص کنند در صورت اجرای یک برنامه یا عملیات و شکلگیری یک اقدام ملی، در کدام حوزه آمادگی بیشتری برای مشارکت دارند.
زارع اضافه کرد: بر این اساس، ۲۶ درصد از شرکتکنندگان آمادگی خود را برای فعالیت در حوزههای نظامی و امنیتی اعلام کردند، ۲۰ درصد برای امدادرسانی و کمک به آسیبدیدگان، ۲۰ درصد برای ارائه خدمات اجتماعی، ۱۷ درصد برای فعالیتهای داوطلبانه فرهنگی، هنری و رسانهای و ۱۳ درصد نیز برای ارائه مستمر پشتیبانیهای مالی اعلام آمادگی کردند. پنج درصد باقیمانده نیز حوزههای متفرقه را انتخاب کردند.
سخنگوی ستاد مردمی پویش «جان فدا» افزود: همچنین هر یک از این حوزههای ماموریتی، متناسب با نیازهای کشور در شرایط جنگی، دفاعی و امدادرسانی به زیرحوزههای مختلف تفکیک شده است که جزئیات آن در دادههای مربوط به این پویش قابل دسترسی است.
زارع گفت: هزار گردان در قالب پویش ملی جان فدا آموزشهای به روز نظامی دریافت خواهند کرد و این آموزشها متناسب جنگهای امروز است که با جنگهای گذشته تفاوت دارد.
وی ادامه داد: این آموزشها در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته است که در بخش آموزشهای نظامی سرفصل ها تامین امنیت و آمادگی عمومی، رصد اطلاعاتی و دیده بانی، هدایت ریز پردازنده و کار با دوش پرتاب است. آموزش های امدادی نیز متناسب با جنگ ارائه خواهد شد و آموزش نظامی از هفته پیش رو از تهران آغاز خواهد شد.
زارع خاطرنشان کرد: ظرفیت هزار گردان در کمتر از ۱۰۰ دقیقه کامل شد و بقیه در لیست انتظار خواهند بود.
سخنگوی ستاد مردمی پویش «جان فدا» تصریح کرد: شاید مهمترین شرکت کنندگان در پویش جان فدا، سران قوا بودند که همه در این پویش شرکت کردند و مبلغ و سفیر پویش شدند. این بزرگواران پای کار هستند و توقع داریم در ادامه مسیر نیز پویش جان فدا را کمک کنند.
وی افزود: شرکت کننده در پویش جان فدا از بین چهرههای هنرمند وطن دوست زیاد بود. تعداد ورزشکاران حتی بیش از هنرمندان بود و اگر میدانستم رضایت دارند، اسامی را اعلام میکردم حالا شاید پیگیری کرده و رضایت بزرگواران را اخذ کنیم و در نشست های بعدی اسامی آنها را اعلام کنیم.
زارعی در پاسخ به سئوالی درباره نوع سلاحهایی که قرار است مردم با آنها آموزش ببینند از دوش پرتاب نام برد و گفت: در این جنگهای اخیر و چند سال گذشته که در کشور اتفاق افتاد، اولا آموزشهای امنیتی و اطلاعاتی بسیار کارساز است.
سخنگوی ستاد مردمی پویش «جان فدا» اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر متاسفانه وطنفروشهایی داشتیم که اطلاعاتی از نقاط برخورد و اصابت یا لوکیشنهای مهم را به دشمن منتقل میکردند بنابراین در قالب پلتفرمهای اجتماعی عدهای آموزش دیدند، سازماندهی شدند و این آسیب را تا نزدیک صفر کاهش دادند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از پدافند مردمی در سالهای پیش رو استفاده از دوش پرتابها است که دیدیم خیلی هم در شهر جواب داد. حال نوع سلاح را باید نیروهای مسلح بگویند ما سمت مردم هستیم و خودمان پیگیر آموزش دیدن هستیم.
زارع اضافه کرد: اما آنچه به شدت موثر بود و دیدیم توسط نیروهای مسلح در اولویت قرار گرفت، استفاده از ریز پرنده ها مخصوصا در نقاط مرزی و نقاط تنازع با دشمن جنایتکار بود و کار با این ریز پرنده ها هم به شدت جذاب و هم به شدت کاربردی است.
وی گفت: امداد و نجات هم با روشهای جدیدی صورت خواهد گرفت و به زودی تصاویر آموزشها به رسانهها ارسال میشود.