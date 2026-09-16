رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به احتمال وقوع یکی از قوی‌ترین ال‌نینوهای ثبت‌شده در تاریخ گفت: بر اساس آخرین پیش‌بینی‌ها، بارش‌های پاییزی امسال در بیشتر مناطق کشور فراتر از نرمال خواهد بود و تمرکز بارش‌ها نیز بیشتر در جنوب، غرب و جنوب غرب کشور پیش‌بینی شده است.

جوان آنلاین: سحر تاج‌بخش مسلمان امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه کارگاه آموزشی «دور پیوندها،سامانه‌های پیش بینی و هشدار درباره پدیده ال نینو» که در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برگزار شد، با اشاره به پدیده ال‌نینو اظهار کرد: ل‌نینو یک شاخص اقلیمی منحصر به‌فرد در جهان است که با وقوع آن، دمای آب اقیانوس آرام در منطقه استوایی بیش از مقادیر نرمال افزایش پیدا می‌کند. امسال یکی از سال‌هایی است که این افزایش دما بسیار بیشتر از 2 درجه بوده است و به نظر می‌رسد یکی از قوی‌ترین ال‌نینوهایی باشد که تاکنون در تاریخ کره زمین رخ داده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: نکته مهم این است که با وقوع این پدیده، تعادل بین اتمسفر، یعنی هوای اطراف زمین و سطح زمین برهم می‌خورد و در نتیجه ممکن است رویدادهای شدید آب‌وهوایی در بسیاری از نقاط جهان رخ دهد؛ از جمله خشکسالی، سیل و ... .

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: در بسیاری از مناطق، این رویدادها به‌صورت مستقیم با ال‌نینو در ارتباط هستند، به‌خصوص مناطقی که به منطقه رخداد ال‌نینو نزدیک‌تر هستند اما در مناطقی که فاصله بیشتری با اقیانوس آرام دارند مانند جنوب غرب آسیا و منطقه ما، این ارتباط به‌صورت غیرمستقیم است.

تاج‌بخش تأکید کرد: ال‌نینو پدیده‌ای نیست که از جایی به جای دیگر حرکت یا منتقل شود بلکه افزایش دمای آب در منطقه استوایی اقیانوس آرام موجب تغییرات آب‌وهوایی در نقاط دیگر جهان می‌شود. طبیعتاً هرچه فاصله از محل رخداد این افزایش دما بیشتر باشد، عوامل دیگری نیز می‌توانند در شکل‌گیری شرایط آب‌وهوایی مؤثر باشند.

وی با اشاره به سایر شاخص‌های مؤثر بر شرایط جوی منطقه گفت: در منطقه ما دورپیوندهای دیگری نیز وجود دارد، از جمله دو قطبی هند، نوسان شبه‌دوسالانه در لایه دوم جو، استراتوسفر، که می‌تواند سیستم‌های مدیترانه‌ای واردشونده به منطقه را تحت تأثیر قرار دهد همچنین شاخص MJO نیز در فازهای مشخص، در صورت همراهی با ال‌نینو می‌تواند بر شرایط بارشی منطقه اثرگذار باشد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور درباره آخرین نقشه‌های پیش‌بینی بارش اظهار کرد: نقشه‌های پیش‌بینی تا این لحظه نشان می‌دهد که بارش‌های کشور در پاییز و تا حدودی اوایل زمستان فراتر از نرمال خواهد بود اما هرچه به زمان این رخداد نزدیک‌تر می‌شویم، پیش‌بینی بارش زمستان کمرنگ‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد تمرکز افزایش بارش‌ها بیشتر در پاییز باشد.

تاج‌بخش افزود: طبیعتاً اگر اتفاق جدیدی رخ دهد یا نقشه‌ها الگوی جدیدی را نشان دهند، سازمان هواشناسی حتماً اطلاع‌رسانی خواهد کرد اما آخرین اطلاعات حاکی از آن است که در پاییز بارش‌های بیشتر از نرمال خواهیم داشت.

وی درباره بارش‌های پاییزی گفت: تمرکز این بارش‌ها عمدتاً در استان‌های واقع در جنوب، غرب و جنوب غرب کشور خواهد بود، به‌خصوص حاشیه زاگرس و استان‌هایی که در غرب زاگرس واقع شده‌اند و تا حدی نیز رشته‌کوه البرز و استان‌های واقع در دامنه این رشته‌کوه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مواجهه با بارش‌های احتمالی گفت: ضرورتی که اکنون وجود دارد، آمادگی کافی و اتخاذ تمهیدات لازم برای مواجهه احتمالی با بارش‌های ناشی از این رویداد است چراکه زیرساخت‌های ما در بسیاری از مناطق فرسوده هستند و تغییرات کاربری اراضی نیز انجام شده است بنابراین ممکن است حتی با کمترین بارش‌ها در بسیاری از نقاط شاهد رخدادهای سیلابی باشیم.

تاج‌بخش ادامه داد: این آمادگی می‌تواند کمک کند که اگر بارش‌های احتمالی فراتر از نرمال باشد، مدیریت بهتری برای بحران‌های آب‌وهوایی در کشور انجام دهیم همچنین فعلاً بارش‌های زمستان را نرمال در نظر می‌گیریم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با توجه به روند افزایش دما، غالب بارش‌ها به‌صورت باران خواهد بود و این موضوع می‌تواند به افزایش رویدادهای سیلابی منجر شود.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی دقیق سیلاب یا بارش‌های سنگین حداکثر دو هفته زودتر از وقوع بارش‌ها امکان‌پذیر است و نقشه‌های بلندمدت فصلی و ماهانه بیشتر به‌عنوان نقشه‌های زمینه‌ای برای ایجاد آمادگی‌های لازم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاجبخش در پایان گفت: به هر صورت، اگر کشور در آمادگی کامل باشد، حتی اگر بارشی نیز اتفاق نیفتد، با این آمادگی چیزی را از دست نمی‌دهد.