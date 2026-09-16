جو پایدار کشور تا فردا/ آغاز بارش از جمعه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به جو پایدار بیشتر مناطق کشور تا پنجشنبه (۲۶ شهریور) از آغاز بارش در شمال غرب و سواحل دریای خزر از بعد از ظهر جمعه (۲۷ شهریور) خبر داد.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان افزود: چهارشنبه و پنجشنبه (۲۵ و ۲۶ شهریور) در غالب مناطق کشور جوی پایدار حاکم است. بعد از ظهر جمعه (۲۷ شهریور) با گذر موج تراز میانی از شمال غرب کشور در منطقه آذربایجان و اردبیل افزایش ابر، وزش باد گاهی خیزش گردوخاک و یا رگبار و رعد و برق پراکنده پیش‌بینی می‌شود همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: شنبه (۲۸ شهریور) در آذربایجان شرقی و زنجان رگبار پراکنده، در سواحل دریای خزر ابرناکی و بارش باران رخ می‌دهد. یکشنبه (۲۹ شهریور) در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ابرناکی و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: طی سه روز آینده در شرق کشور و روزهای جمعه و شنبه در شمال غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۲۶ شهریور) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه (۲۷ شهریور) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۳ و ۴۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۵ و ۴ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.