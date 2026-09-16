کد خبر: 1379733
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴
جامعه » اخبار كلی

بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حواشی جشنواره فیلم ونیز

ونیز مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی حواشی اخیر جشنواره فیلم ونیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از اظهارات و رفتارهای صورت‌گرفته و آنچه «ارائه روایت یک‌سویه از جامعه» خواند، بر ضرورت «حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایت‌گری شایسته از هویت و واقعیت‌های ایران در عرصه‌های بین‌المللی» تأکید کرد.

جوان آنلاین: بنا بر اعلام روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سینمای ایران همواره یکی از درخشان‌ترین پنجره‌های معرفی فرهنگ، اصالت و نجابت این سرزمین به جهان بوده است. حضور آثار و چهره‌های هنری در رویدادهای بین‌المللی، زمانی به دستاوردی ماندگار تبدیل می‌شود که با زیست واقعی، امیدها و پایداری باشکوه مردم ایران همراه باشد.

در شرایطی که میهن عزیز ما در برهه‌ای حساس، با ایستادگی ستودنی در برابر سنگین‌ترین تهاجمات، تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه، با فداکاری فرزندان و مرزبانان این خاک از امنیت و عزت خود پاسداری کرده است، تریبون‌های جهانی امانتی ارزشمند از سوی همین ملت به شمار می‌روند.

اظهارات و رفتار اخیر در جشنواره فیلم ونیز، متأسفانه نمونه‌ای از نادیده‌گرفتن این امانت ملی و ارائه روایتی یک‌سویه از جامعه سربلند ایران بود؛ رویکردی که نمی‌توان آن را در تراز مسئولیت ملی و رسالت اجتماعی هنر دانست و در شرایط حساس کنونی، مردود و محکوم است.

فروکاستن تصویر زن ایرانی که در امتداد تاریخ همواره مظهر بالندگی علمی، پویایی، مقاومت و نقش‌آفرینی اجتماعی و خانوادگی بوده است به کلیشه‌های دلخواه محافل غربی، و نادیده‌گرفتن این ظرفیت برای بیان مظلومیت و رنج‌های زنان و کودکان ایرانی در جنگ تحمیلی سوم، هم‌راستا با رسالت آگاهی‌بخش و تعهد اجتماعی هنر نیست.

مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقویت جایگاه سینمای ایران را نه در کناره‌گیری از صحنه‌های جهانی، بلکه در «حضور مقتدرانه، عزتمندانه و روایت‌گری شایسته از هویت ملی» در ساحت بین‌الملل می‌داند.

ضمن احترام به آزادی خلاقیت و حق نقد در جامعه هنری، صراحتاً تأکید می‌شود که مرز میان نوآوری هنری با نادیده‌انگاری پیوند با مردم، پایبندی به حقیقت و همبستگی با جامعه است. انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی فرهنگ با همکاری تشکل‌های صنفی، از طریق «توسعه ظرفیت‌های کنشگری و ارتقای دیپلماسی فرهنگی»، فضایی فراهم آورند که حضور هنرمندان در عرصه‌های جهانی، تجلی‌بخش غیرت ملی، بازتاب‌دهنده صدای واقعی مردم و پاسدار عزت نام ایران باشد.

هنر اصیل، ضمن برخورداری از آزادی و خلاقیت، پیوند خود را با ریشه‌ها و مردمی که از میان آن‌ها برآمده است، نمی‌گسلد و در برابر هویت، عزت و منافع ملی بی‌تفاوت نمی‌ماند.»

برچسب ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی ، جشنواره ونیز ، هویت ملی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

مظلوم‌تر از بهشتی‌

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

صلح با قلم موشک

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار