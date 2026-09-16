آمادگی ۵۰۰ نیروی عملیاتی تهران برای مقابله با سیلاب

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از آمادگی ۵۰۰ نیروی عملیاتی برای مقابله با سیلاب خبر داد.

جوان آنلاین: علی نصیری، در حاشیه سومین دوره آموزش و تمرین عملیاتی «سیل و بقا در شرایط سخت» اظهار کرد: خدا را شاکریم که توفیق داد در یک دوره دو روزه، مهارت‌افزایی و تمرین عملیاتی سیل و بقا در شرایط سخت را برگزار کنیم. این برنامه، سومین دوره از این نوع آموزش‌هاست که با هدف ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو و احتمال وقوع بارش‌های سیلابی در تهران افزود: امسال در شرایطی قرار داریم که احتمال وقوع بارش‌های سیلابی در تهران زیاد است و بر همین اساس، لازم است دستگاه‌های امدادی و عملیاتی آمادگی لازم را برای مواجهه با این شرایط داشته باشند.

نصیری ادامه داد: در این دوره حدود ۵۰۰ نفر از همکاران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و نیروهای سایر دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدماتی حضور دارند و مجموعاً حدود ۳۲ سازمان و دستگاه در این برنامه مشارکت کرده‌اند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: این دوره در پشت دریاچه سد طالقان در استان البرز در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگان در ۱۰ کلاس آموزشی، عملیاتی، میدانی و مهارتی؛ آموزش‌های مورد نیاز در حوزه سیلاب را فرا می‌گیرند.

وی با تشریح محورهای آموزشی این دوره بیان کرد: بهداشت آب، عبور از آب، مدیریت پیکرهای خارج‌شده از آب، کمک‌های اولیه در سیل، کار با پمپ‌ها، آشنایی با حشرات و کنترل ناقلین و موضوعات دیگری که در شرایط سیلابی مورد نیاز نیروهای امدادی است، از جمله مباحثی است که در این دوره آموزش داده می‌شود.

نصیری با تأکید بر عملیاتی بودن آموزش‌های ارائه‌شده اظهار کرد: پس از پایان بخش آموزشی، شرکت‌کنندگان در کنار رودخانه آموخته‌های خود را به صورت میدانی و عملیاتی تمرین خواهند کرد و در ادامه نیز تمرین و مانور تخصصی دستگاه‌ها برگزار می‌شود.

وی هدف اصلی برگزاری این دوره را افزایش آمادگی عملیاتی دستگاه‌های مختلف و تقویت هماهنگی میان آنها عنوان کرد و گفت: هدف ما این است که دستگاه‌های مختلف آمادگی عملیاتی خودشان را توسعه دهند، هماهنگی‌های بین‌بخشی افزایش پیدا کند و نیروها کار با تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز در شرایط سیلابی را به شکل عملی یاد بگیرند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اضافه کرد: از سوی دیگر، خود امدادگران نیز باید در صورت مواجهه با شرایط سیلابی بتوانند مسائل و مشکلات اولیه خود را مدیریت کنند و در ادامه به مردم آموزش و کمک ارائه دهند.

نصیری با اشاره به ضرورت آموزش عمومی در زمان وقوع سیلاب خاطرنشان کرد: یکی از اهداف مهم این آموزش‌ها این است که نیروهای امدادی بتوانند در شرایط بحران به مردم کمک کنند و دست‌کم از انجام برخی اقدامات نادرست و خطرناک از سوی شهروندان جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: افزایش آمادگی نیروهای امدادی و عملیاتی، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌ها و آموزش صحیح نحوه مواجهه با سیلاب، از الزامات مدیریت شرایط ناشی از بارش‌های شدید و سیلابی است.