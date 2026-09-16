نتایج اولیه رشته های خاص و بورسیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ اعلام شد

جوان آنلاین: اسامی معرفیشدگان چندبرابر ظرفیت مجموعههای امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه در آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در https://register۱.sanjesh.org/nrgarshad۴۰۵ در دسترس قرار دارد.
به گزارش مهر، متقاضیان رشتههای تحصیلی دارای شرایط خاص یا بورسیه در آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ می توانند به منظور اطلاع از زمان انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش لازم است از روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ و با توجه به توضیحات زیر به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسۀ آموزشعالی مورد نظر مراجعه کنند.
عدم شرکت در مراحل فوق، به منزلۀ انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته محلهای انتخابی مربوط تلقی میشود. لازم به ذکر است، آندسته از متقاضیانی که شانس قبولی در رشتههای انتخابی قبل از کدرشته های انتخابی شرایط خاص و بورسیه را داشته یا نمره علمی لازم برای معرفی به مرحلۀ مصاحبۀ این رشتهها را ندارند، در فهرست معرفی شدگان چند برابر ظرفیت قرار نگرفتهاند.
۱- معرفی شدگان باید با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچههای راهنمای شماره ۱ و ۲ آزمون ورودی دورههای کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، مفاد شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی (مندرج در صفحات ۵۹۸ تا ۶۲۱) و شرکت یا کارخانۀ بورسدهنده (مندرج در صفحات ۶۲۴ تا ۶۳۰) دفترچۀ راهنمای شماره ۲ و این اطلاعیه، در موعد مقرر برای انجام مصاحبه یا سایر مراحل گزینش به محل موردنظر مراجعه کنند. در غیر اینصورت در مرحلۀ نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط، گزینش نخواهند شد.
۲- متقاضیان باید شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه/ مؤسسۀ آموزشعالی دارای شرایط خاص یا دستگاه اجرایی بورسدهنده را نیز داشته باشند.
۳- گزینش نهایی از بین متقاضیانی خواهد بود که نتیجۀ مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان، توسط مراجع ذیربط (دانشگاهها، مؤسسات آموزشعالی، سازمان امور دانشجویان و شرکتهای بورس دهنده) تأیید شده باشد.
۴- پس از اتمام مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه یا آزمون اختصاصی، هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست.
۵- معرفی شدگان کدرشته محل های بورسیه برای اطلاع از زمان، محل و نحوه مراجعه برای مصاحبه از روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ به سامانه یکپارچه بورسهای دانشجویی به نشانی: https://sib.saorg.ir/portal/home/?۳۵۱۳۷۵ مراجعه کنند.
۶- انتخاب رشتهکنندگان کدرشته محلهای مجموعه امتحانی مطالعات جهان (کد ۱۱۳۱) مربوط به دانشگاه تهران (از تمامی کدضرایب)، لازم است در مصاحبۀ این رشته شرکت کنند. برای اطلاع از زمان، محل و نحوه مراجعه برای مصاحبه، لازم است به درگاه اطلاعرسانی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به نشانیhttps://fws.ut.ac.ir مراجعه کنند.
۷- انتخاب رشتهکنندگان کدرشته محلهای مجموعه امتحانی مددکاری اجتماعی (کد ۱۱۳۹) مربوط به دانشگاههای خوارزمی، علامه طباطبائی تهران و یزد که در قسمت توضحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته عبارت «مصاحبه دارد» درج شده است برای اطلاع از زمان، محل و نحوه مراجعه برای مصاحبه، به درگاه اطلاعرسانی دانشگاههای مذکور مراجعه کنند.
۸ - به اطلاع متقاضیان کدرشته محلهای ۱۴۱۶۳ و ۱۴۱۶۵ از مجموعه امتحانی ۱۱۳۱ مربوط به دانشگاههای ایلام و پیام نور مرکز ایلام میرساند، همانطور که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و در مقابل کدرشتهمحلهای فوق، ذکر شده است پذیرش بدون انجام مصاحبه بوده و پذیرش نهایی بر اساس نمرۀ آزمون و به صورت متمرکز خواهد بود.
۹- اسامی چندبرابر ظرفیت برای دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی امام باقر(ع) و دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش اعلام نخواهد شد و متقاضیان لازم است موضوع زمان برگزاری مصاحبه و سایر موارد را از طریق دانشگاه یا دانشکده ذیربط پیگیری کنند.