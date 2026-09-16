تمهیدات ترافیکی رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جانفدایان ایران» در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برگزاری بزرگترین «رزمایش جانفدای ایران» به یاد آقای شهید ایران در پایتخت از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی ویژه بمنظور تامین و ارتقاء ایمنی و تسهیل عبور و مرور در روز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز چهارشنبه اظهار کرد: این مراسم از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۷ شهریور با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم با حضور پرشور شهروندان آغاز می‌شود و مکان اجرای این طرح در خیابان دماوند و انقلاب اسلامی حدفاصل پل بزرگراه امام علی (ع) تا میدان انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بدین منظور محدودیت های تردد در سه مرحله به اجرا گذاشته میشود «مرحله اول» محدودیت های تردد از ساعت ۵ صبح روز جمعه از سمت شمال کلیه معابر عمود بر خیابان های آزادی، انقلاب و دماوند در ضلع شمال یک تقاطع مانده به محدوده مراسم، از سمت غرب تقاطع توحید، از سمت جنوب کلیه معابر عمود بر خیابان های آزادی-انقلاب اسلامی و دماوند، در ضلع جنوب یک تقاطع مانده به محدوده مراسم و از سمت شرق بزرگراه امام علی (ع) اجرا می شود.

سردار موسوی پور در ادامه گفت: مرحله دوم محدودیت های ترافیکی از سمت شمال خیابان مدنی-خیابان شهید طالقانی- بلوار کشاورز، از سمت غرب خیابان زارع، از سمت جنوب خیابان جمهوری- خیابان مجاهدین و از سمت شرق خیابان سبلان اعمال می شود.

موسوی پور مرحله سوم محدودیت های تردد را تیز از سمت شمال خیابان های کریمخان- خیابان فاطمی، از سمت غرب بزرگراه نواب -خیابان توحید، از سمت جنوب خیابان های جمهوری اسلامی و مجاهدین، از سمت شرق خیابان نیروی هوایی اعلام کرد.

نکته مهم آنکه تردد در خیابان جمهوری از خیابان کارگر تا تقاطع خیابان ولیعصر(عج) بصورت غرب به شرق برقرار لیکن گردش به سمت شمال و در محورهای شرق به غرب خیابان های لبافی، روانمهر، شهدای ژاندارمری ممنوع است.

سردار موسوی پور ممنوعیت های تردد را نیز در دو مرحله برشمرد و گفت: مرحله اول از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ شهریور تردد در مسیر خط ویژه خیابان دماوند از پل بزرگراه امام علی (ع) تا میدان انقلاب اسلامی «تردد اتوبوس های شرکت واحد به منظور چینش خودرو ها و تجهیزات» ممنوع است.

وی در ادامه افزود: مرحله دوم ممنوعیت های تردد از ساعت ۵ روز جمعه در خیابان دماوند از بزرگراه امام علی (ع) تا میدان امام حسین (ع) و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی تا میدان انقلاب در «هر دو مسیر» تمام معابر عمود بر خیابان انقلاب اسلامی در ضلع جنوبی از قبیل خیابان های خارک از استاد شهریار، ابوریحان، رازی، دانشگاه، ۱۲ فروردین، فلسطین، منیری جاوید از دکتر لبافی نژاد به سمت شمال تا خیابان انقلاب، خیابان پارس از شهید تقوی، خیابان شهید مدنی از خیابان مازندران، خیابان روشندلان از میدان ابن سینا، کلیه معابر عمود بر خیابان انقلاب در ضلع شمالی، خیابان استاد نجات اللهی از سمیه به سمت جنوب، خیابان فلسطین، وصال شیرازی و خیابان قدس از طالقانی به سمت جنوب و خیابان ۱۶ آذر از بلوار کشاورز و پورسینا، خیابان شهید مدنی از بخشی فرد خیابان شریعتی از تقاطع سمیه، نامجو خواجه نصیر، خیابان ایرانشهر از تقاطع سمیه، کنار گذر خیابان سپاه به خیابان انقلاب، خیابان لاله زار از شهید قائدی، خیابان اقبال لاهوری در مسیر «جنوب به شمال»، خیابان بخشی فرد و خیابان طباطبایی در مسیر «شمال به جنوب»، خیابان حافظ از تقاطع کریمخان، خیابان ولیعصر از خیابان جمهوری اسلامی و در مسیر «شمال به جنوب» خط ویژه از تقاطع طالقانی، دسترسی های خیابان قرنی به خیابان آزادی، خیابان شریعتی از خیابان سمیه، کلیه معابر عمود برخیابان آزادی در ضلع شمال از میدان انقلاب اسلامی تا تقاطع توحید شامل خیابان های والیعصر، اسکندری، غریب و معابر ضلع جنوب خیابان های اسکندری، اوستا، زارع، کاوه، نوفلاح و جمالزاده از یک تقاطع مانده به خیابان آزادی به اجرا گذاشته می‌شود.

موسوی پور گفت: ممنوعیت توقف نیز در خیابان دماوند از بزرگراه امام علی (ع) تا میدان امام حسین (ع) و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی تا میدان انقلاب، خیابان آزادی از میدان انقلاب اسلامی تا تقاطع توحید در «هر دو مسیر» و کلیه معابر عمود براین محورها در ضلع شمال و جنوب تا شعاع ۵۰ متر انجام می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد پیش بینی مسیر های جایگزین در خیابان توحید در «هر دو مسیر»، خیابان مفتح در مسیر «شمال به جنوب»، خیابان سپاه در «هر دو مسیر»، خیابان حافظ «شمال به جنوب» و بزرگراه امام علی (ع)میباشد.

سردار موسوی پور گفت: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم را دارند پیش بینی محل توقف و چینش اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی نیز

در خیابان طالقانی از تقاطع شریعتی تا خیابان قدس، خیابان ولیعصر(عج) از تقاطع طالقانی تامیدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز از میدان ولیعصر (عج) تا خیابان غریب، خیابان کارگر شمالی از کشاورز تا خیابان فاطمی، خیابان کارگر جنوبی از جمهوری تا میدان پاستور، خیابان جمالزاده از خیابان فرصت تا بلوار کشاورز، خیابان آذربایجان از کارون تا رودکی، خیابان کلهر از خیابان جمالزاده تا تقاطع نواب، خیابان فرصت از تقاطع توحید تا خیابان جمالزاده، خیابان دانشگاه و خیابان ابوریحان، خیابان جمهوری از رودکی تا فردوسی، خیابان فردوسی از جمهوری تا ۲۰۰ متری میدان فردوسی، خیابان قرنی از ۲۰۰متر بالاتر از میدان فردوسی به شمال و خیابان قریب از فرصت تا کشاورز در نظر گرفته شده است.

موسوی پور با اشاره به ضرورت مدیریت تردد در روز برگزاری این مراسم به شهروندان تهرانی و همچنین مراجعه‌کنندگان توصیه کرد تا جایی که امکان‌ دارد از وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه «مترو، اتوبوس و تاکسی» استفاده کنند تا ضمن تسهیل در رفت‌وآمد از ایجاد ترافیک در معابر اطراف محل برگزاری مراسم جلوگیری شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم با استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» و رعایت کلیه قوانین ‌و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین سرعت مجاز در معابر پیرامونی و منتهی به برگزاری مراسم تردد کنند.